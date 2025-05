Na kogo głosować 2025? Test na prezydenta [Druga tura]

Na kogo głosować w drugiej turze?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 r. zwyciężył Rafał Trzaskowski. Zdobył 31,36% głosów, a dokładnie 6 147 797 ważnie oddanych głosów. Karol Nawrocki zajął drugie miejsce z wynikiem 29,54% głosów, co dokładnie daje 5 790 804 głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej określany jest jako polityk centrowy albo centrolewicowy. Natomiast kandydat popierany przez PiS posiada poglądy prawicowe. Jeśli prawicowi wyborcy, którzy w pierwszej turze oddali głosy na Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, zagłosują na Karola Nawrockiego, walka może być wyrównana. Jak dotychczas poparcie dla Rafała Trzaskowskiego wyrazili inni kontrkandydaci na prezydenta: Magdalena Biejat (4,23% głosów), Szymon Hołownia (4,99% głosów) i Joanna Senyszyn (1,09% głosów). Kandydaci z pierwszej tury, który zdobyli znaczącą liczbę głosów i zajęli 3, 4 i 6 miejsce nie opowiedzieli się za żadnym z kandydatów, tj. Sławomir Mentzen (14,81% głosów), Grzegorz Braun (6,34% głosów) i Adrian Zandberg (4,86% głosów).

Test na prezydenta 2025

Z badania SW Research dla Wprost przeprowadzonego w kwietniu 2025 r. wynika, że dla wyborców najważniejsze znaczenie mają:

cechy osobowościowe kandydatów na prezydenta - 48,5%, program wyborczy kandydatów - 43,1%, przynależność polityczna kandydata - 40,4%.

Kolejny powód wyboru kandydata na prezydenta zebrał już tylko 24,5% i jest to prezencja kandydata. Podobną liczbę głosów zdobyły takie argumenty jak:

głosuję na danego kandydata, aby nie wygrał inny – 22,5%,

przebieg i ocena kampanii wyborczej – 22%,

ocena wystąpień kandydata w czasie debat telewizyjnych – 20,7%.

Można więc wywnioskować, że o wyborze prezydenta decydują cechy osobowości, program wyborczy i partia, do której należy kandydat albo która popiera danego kandydata.

Sylwetki kandydatów na prezydenta:

Kandydat na prezydenta 2025 (druga tura) Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski zawód wyższy urzędnik państwowy Pracownik samorządowy miejsce pracy IPN - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Urząd m.st. Warszawy zamieszkanie Gdańsk Warszawa wiek 42 53 wykształcenie wyższe wyższe partia - Platforma Obywatelska RP Numer na karcie do głosowania 1 2

Trzaskowski czy Nawrocki: partia

Rafał Trzaskowski należy do Platformy Obywatelskiej. Natomiast Karol Nawrocki nie przynależy do partii politycznej, ale jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. To dwie największe partie polityczne w Polsce.

Trzaskowski czy Nawrocki: cechy osobowości

Nie sposób opisać cech charakteru kandydatów na prezydenta. Każdy subiektywnie odbiera wystąpienia Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego podczas konferencji, spotkań z wyborcami, rozmów ze Sławomirem Mentzenem, debat prezydenckich. Nieznaczna część polskiego społeczeństwa może ocenić osobowość kandydatów na podstawie bliższych relacji, ale zawsze jest to ocena subiektywna. Przejdźmy zatem to ostatniego z trzech punktów, od których uzależnia się wybór przyszłego prezydenta Polski czyli programu wyborczego.

Trzaskowski czy Nawrocki: program wyborczy 2025

Najlepszym rozwiązaniem, aby dowiedzieć się na kogo głosować, jest poznanie programu wyborczego kandydatów na prezydenta. Z przytoczonego wcześniej badania wynika, że to ważniejsze nawet od przynależności do partii politycznej.

Porównaj programy wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego:

