Specjalny dodatek z ZUS trafił do 133,6 tys. osób w Polsce. Sprawdź konto

Specjalny dodatek z ZUS trafił do 133,6 tys. osób w Polsce. Warto zweryfikować swoje konto, ponieważ w wielu przypadkach ZUS wypłacił świadczenie automatycznie, bez składania wniosku. Wielu osobom należą się bowiem z urzędu dodatkowe pieniądze i to nie miało, bo z wyrównaniem od stycznia i z uwzględnieniem marcowej waloryzacji.

Nowe świadczenie wynika nowelizacji ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1615). Nowe przepisy wprowadzają tzw. dodatek dopełniający. Jak podaje ZUS:

Jeśli jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji – nie musisz składać wniosku o dodatek dopełniający.

Jeżeli masz prawo do renty socjalnej oraz na 1 stycznia 2025 r. masz orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie musisz składać wniosku. Prawo do dodatku dopełniającego przyznamy Ci automatycznie. Informację o przyznaniu tego dodatku przekażemy na Twoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Jak informuje ZUS już dodatek dopełniający do renty socjalnej trafił do 133,6 tys. osób. Takie były zapowiedzi ZUS-U, że będą wypłaty w maju 2025 r. i to z wyrównaniem od stycznia 2025 r. i z uwzględnieniem waloryzacji marcowej. Taki dodatek został wypłacony na łączną kwotę przeszło 1,7 mld zł – poinformował PAP - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatek przysługuje z urzędu osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Ważne "Dodatek dopełniający do renty socjalnej przyznaliśmy blisko 134 tys. osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wypłaciliśmy im łącznie ponad 1,7 mld zł" – przekazał PAP Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Dodatek dopełniający wynosi 2610,72 zł. Kwota ta będzie waloryzowana raz w roku. ZUS podaje: od dodatku dopełniającego (tak jak od renty socjalnej) odliczamy: składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatek dopełniający podlega potrąceniom i postepowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Co daje formularz EDD-SOC?

Jak podaje PAP: jeżeli osoba pobierająca rentę socjalną w dniu 1 stycznia 2025 r. nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający ZUS przyzna na wniosek, o ile osoba ta uzyska to orzeczenie. ZUS uszczegółowił, że w takiej sytuacji najlepiej wypełnić formularz EDD-SOC dostępny na www.zus.pl i we wszystkich placówkach Zakładu. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9. Zaświadczenie wystawia lekarz prowadzący leczenie. Od wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc. Osoby, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają jego wypłatę od miesiąca, w którym złożyły wniosek.

Ważne Pamiętajmy! Dotychczasowa kwota renty socjalnej nie pokrywała koniecznych wydatków związanych z niepełnosprawnością: Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy ograniczająca podjęcie zatrudnienia oraz niska kwota renty socjalnej nie pozwalają na usamodzielnienie się, w wyniku czego osoby niepełnosprawne pozostają na utrzymaniu rodzin. Zwiększenie kwoty i jej roczna waloryzacja umożliwią w większym stopniu pokrycie koniecznych wydatków oraz zwiększą szanse na niezależne życie.

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia, lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich, lub aspirantury naukowej.

Kto ma prawo do dodatku dopełniającego?

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione do renty socjalnej, które są:

całkowicie niezdolne do pracy oraz

niezdolne do samodzielnej egzystencji

mogą otrzymać dodatek dopełniający. Jeśli więc jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i nie masz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – złóż wniosek o dodatek dopełniający. Jeśli masz prawo do renty socjalnej i na 1 stycznia 2025 r. nie masz orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający będzie Ci przysługiwał, gdy złożysz odpowiedni wniosek i otrzymasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji..

Świadczenie uzupełniające dla osób uprawnionych do renty socjalnej i dodatku dopełniającego

Jeśli masz prawo do renty socjalnej i świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to od miesiąca, w którym ustalimy Ci prawo do dodatku dopełniającego, stracisz prawo do świadczenia uzupełniającego. Prawo do świadczenia uzupełniającego zależy między innymi od łącznej kwoty przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, np. renty socjalnej. Od 1 stycznia 2025 r. będzie to również dodatek dopełniający. Od 1 marca 2025 r. łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekraczać 2 552,39 zł.