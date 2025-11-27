REKLAMA

Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]

Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]

27 listopada 2025, 12:04
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku?
Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku?
Wraz ze zbliżającym się początkiem 2026 roku rośnie ilość pytań o zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Które świadczenia wzrosną i dlaczego? Czy zmienią się kryteria dochodowe? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Czy w 2026 r. wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej?

Jeśli przepisy się nie zmienią, to kryteria dochodowe w 2026 r. będą takie same jak w roku 2025. Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wyniesie zatem 823 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł. Częstotliwość możliwej podwyżki progów dochodowych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi przepisami, co trzy lata przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów, na podstawie której Rada Ministrów podejmuje decyzję o podwyższeniu progów dochodowych bądź pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2024 r. Wówczas podniesiono kryteria dochodowe, a nowe progi obowiązują od 1 stycznia 2025 r.

Kolejna możliwa podwyżka przypadałaby zatem dopiero od roku 2028 r. Warto nadmienić, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą systemu pomocy społecznej m.in. nad coroczną waloryzacją progów dochodowych. Obecnie nie wiemy jednak jaki byłby kształt tych zmian i od kiedy mogłyby obowiązywać.

Kryteria dochodowe obowiązują w przypadku takich świadczeń jak m.in. zasiłek stały, celowy i okresowy.

Czy w 2026 r. będzie podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny pozostanie najprawdopodobniej na niezmienionym poziomie, czyli 215,84 zł. Najbliższa możliwa, ale nieobowiązkowa podwyżka przypada na rok 2027.

Z informacji rządu wynika, iż w najbliższym czasie nie są planowane zmiany w zasadach dotyczących weryfikacji kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych. „Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego” – poinformowała w wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 w sprawie niskiej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiedź wpłynęła do Sejmu 28 sierpnia 2025 r.

W przyszłym roku zamierzam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Czy w razie otrzymania dodatku mogę stracić prawo do zasiłku z pomocy społecznej?

Świadczenia, które nie są wliczane do dochodu wymienia szczegółowo ustawa o pomocy społecznej. Dodatek mieszkaniowy nie został wyłączony z dochodu, podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny, dlatego świadczenia te mogą one wpłynąć na prawo do zasiłku. To czy tak rzeczywiście się stanie zależy od tego ile wynosi taki dodatek i jakie jeszcze inne dochody uzyskuje osoba wnioskująca o zasiłek. W każdym przypadku dochód ustalany jest indywidualnie.

Jaka będzie kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.?

Ważne

Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. będzie wynosiło 3386 zł.

Oznacza to, iż w przyszłym roku wzrośnie ono o 99 zł do kwoty 3386 zł. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem co roku waloryzowane w oparciu o wzrost minimalnej pensji. Przypomnijmy, iż minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wyniesie 4806 zł (brutto).

Ile wyniesie zasiłek stały w 2026 roku?

Kwotę zasiłku stałego ustala się indywidualnie w oparciu o aktualne kryterium dochodowe i osiągnięty dochód.

Przykład

Pani Iwona mieszka sama, jest osobą samotną. Jej miesięcznych dochód wynosi 900 zł. Spełnia zatem wymagane kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek dla pani Iwony będzie wynosił tyle co różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, czyli 413 zł (1313-900).

Maksymalny zasiłek stały od 1 stycznia 2025 r. wynosi 1229 zł i – jeśli przepisy się nie zmienią – nie wrośnie w roku 2026.

W tym roku nie otrzymałam zasiłku rodzinnego i dodatku na rehabilitację 9-letniego dziecka z niepełnosprawnością. Czy w 2026 r. wzrosną progi dochodowe dla świadczeń rodzinnych?

W 2026 r. kryteria dochodowe do zasiłku rodzinnego nie wzrosną. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, to taki próg dochodowy wynosi 764 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę). W przypadku przekroczenia kryterium, stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w wieku 9 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności również w przyszłym roku będzie wynosił 110 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2024 r., poz. 1238);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 (M. P. z 2025 r., poz. 1127).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie? [LISTA na 2026 r.]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie? [LISTA na 2026 r.]
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Zasiłek z MOPS na pogrzeb? Od 1 stycznia 2026 r. według nowych zasad
Zasiłek z MOPS na pogrzeb? Od 1 stycznia 2026 r. według nowych zasad
