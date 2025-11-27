REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Senat: Emerytowani żołnierze chcą przeliczenia emerytur ustalonych dekady temu

Senat: Emerytowani żołnierze chcą przeliczenia emerytur ustalonych dekady temu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 11:38
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Senat: Emerytowani żołnierze chcą ponownego przeliczenia emerytur i rent żołnierzy zawodowych, ustalonych przed dniem 1 stycznia 1999 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Emerytowani żołnierze wnoszą o ponowne przeliczenie emerytur i rent żołnierzy zawodowych, ustalonych przed dniem 1 stycznia 1999 r., z uwzględnieniem każdorazowej waloryzacji, przeprowadzanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych. Przeliczenie to powinno skutkować wypłatą wyrównania, stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością świadczeń, jakie przysługiwałyby po uwzględnieniu każdej waloryzacji, a świadczeniami faktycznie otrzymywanymi. Natomiast w związku z wypłatą wyrównania uprawnionym przysługiwałoby również prawo do odsetek zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Senat rozpatruje petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (P10-19/22), materiał.

REKLAMA

REKLAMA

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz art. 1, art. 16 i art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przywrócenia praw nabytych żołnierzom zawodowym, którzy prawo do świadczeń emerytalno-rentowych nabyli przed 1 stycznia 1999 r. oraz likwidacji dyskryminacji ww. grupy żołnierzy.

Postulaty emerytowanych żołnierzy - przeliczenie emerytur ustalonych przed

1) Ponowne przeliczenie emerytur i rent żołnierzy zawodowych, ustalonych przed dniem 1 stycznia 1999 r., z uwzględnieniem każdorazowej waloryzacji, przeprowadzanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych. Przeliczenie to powinno skutkować wypłatą wyrównania, stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością świadczeń, jakie przysługiwałyby po uwzględnieniu każdej waloryzacji, a świadczeniami faktycznie otrzymywanymi.

2) W związku z wypłatą wyrównania uprawnionym przysługiwałoby również prawo do odsetek zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

REKLAMA

Emerytowani żołnierze wnoszą o zmianę dwóch przepisów:

Przepis nr 1) to art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin w taki sposób, aby:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) emerytury i renty ustalone przed 1 stycznia 1999 r. podlegały waloryzacji w takim samym stopniu i terminie, w jakim następuje wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowiska,

b) waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana była nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu żołnierzy zawodowych,

c) emerytury i renty ustalone przed 1 stycznia 1999 r. podlegały obliczeniu na nowo, z uwzględnieniem postulatu (z pkt poprzedniego) waloryzacji emerytur i rent w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu żołnierzy zawodowych,

Przepis nr 2) to art. 7, tak aby w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin z prawem do powszechnej emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, przewidzianych w odrębnych przepisach, wypłacało się świadczenie wojskowe przewidziane w ustawie, uzupełnione o świadczenie ustalone odrębnymi przepisami.

Zmiana tych przepisów ma doprowadzić do realizacji następujących celów:

petycja - żołnierze 1999 r.

petycja - żołnierze 1999 r.

gov.pl

Szacunki: Obliczenie na nowo wysokości emerytur i rent ustalonych przed 1 stycznia 1999 r., spowoduje wzrost wydatków w pierwszym roku obowiązywania zmienionych zasad wyniesie ok. 1,4 mld zł. Ale w następnych latach kwota wydatków (w cenach stałych) wynikająca ze wzrostu podstawy emerytury lub renty będzie niższa.

Źródło przedstawionych w artykule informacji:

Petycja (P11-82/24) (link), wniesiona przez Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerw oraz Ich Rodzin (petycja zbiorowa).

Ważne

Petycja zawiera postulat podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz art. 1, art. 16 i art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mającej na celu przywrócenie żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali prawa emerytalne przed 1 stycznia 1999 r., zasad waloryzacji emerytur wojskowych w formie waloryzacji płacowej – w takim samym stopniu i terminie, w jakim następuje wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowiska.

Powiązane
5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb
5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb
Karta Rodziny Mundurowej. Jakie przywileje, dla kogo i od kiedy według nowego projektu?
Karta Rodziny Mundurowej. Jakie przywileje, dla kogo i od kiedy według nowego projektu?
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych w 2025 r. Kto skorzysta i ile wyniesie wsparcie
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych w 2025 r. Kto skorzysta i ile wyniesie wsparcie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Problemy osób niepełnosprawnych w podróży samolotem - RPO podejmuje działania
27 lis 2025

Z jakimi problemami spotykają się osoby niepełnosprawne w trakcie podróży samolotem? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo. RPO wystąpił w tej sprawie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Co najmniej 7000 zł na rękę. Kto ma dostać takie wynagrodzenie? Uzasadnienie jest proste – to istotne dla bezpieczeństwa państwa
27 lis 2025

Państwo powinno zapobiegać odpływowi pracowników z kluczowych sektorów istotnych dla bezpieczeństwa obywateli. Trzeba podnieść ich wynagrodzenia i objąć je finansowaniem centralnym. Mowa o 7000 zł na rękę.
TSUE ws. uznawania małżeństw jednopłciowych. RPO: trzeba wykonać orzeczenie
27 lis 2025

Co dalej z orzeczeniem TSUE ws. uznawania małżeństw jednopłciowych? Rzecznik Praw Obywatelskich mówi jasno: trzeba wykonać. Należy zmienić polskie rozporządzenie określające wzory aktów stanu cywilnego.
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
27 lis 2025

Przez ostatnie miesiące dużo mówiło się o systemie kaucyjnym, który polega na selektywnym zbieraniu określonych butelek szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych. Wiele kwestii zostało już opisanych, ale pojawia się praktyczny problem: co z osobami, które nie chcą albo z różnych względów nie są w stanie przechowywać niezgniecionych butelek i puszek oraz nosić ich do punktów zwrotu (automatów lub sklepów uczestniczących w systemie)? Czy w dalszym ciągu zgodne z prawem będzie wyrzucanie takich opakowań tak jak dotychczas – czyli szklanych do pojemników zielonych, a plastikowych i aluminiowych do żółtych – razem z innymi odpadami segregowanymi?

REKLAMA

Podatek katastralny – kogo obejmie, ile wyniesie? Nowe ustalenia z Sejmu
27 lis 2025

Wraca sprawa podatku katastralnego. Lewica finalizuje projekt ustawy, który ma zostać złożony w grudniu, a jego szczegóły właśnie zaczynają wychodzić na światło dzienne. Choć propozycja ma charakter poselski, a nie rządowy, jej potencjalny wpływ na rynek nieruchomości i miliony właścicieli mieszkań może być znaczący.
Wielka reforma pracy. Nadchodzą dłuższe urlopy i rewolucja w L4. Wszystko od 1 stycznia 2026 roku
27 lis 2025

W ramach szeroko zakrojonej reformy orzecznictwa lekarskiego ZUS, w listopadzie 2025 roku Sejm procedował projekt nowelizacji w drugim czytaniu. Kluczowe zmiany w projekcie to m.in. likwidacja dotychczasowych trzyosobowych komisji lekarskich oraz modyfikacja regulacji dotyczących zaświadczeń L4, pozwalająca na podjęcie pracy przez ubezpieczonego w okresie trwania zwolnienia chorobowego.
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
26 lis 2025

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.
TSUE nakazuje Polsce uznać małżeństwo dwóch osób tej samej płci legalnie zawarte w Niemczech i wydać polski akt małżeństwa w ramach tzw. transkrypcji
26 lis 2025

W dniu 25 listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu. Zdaniem TSUE jako że transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne - Polska jest zobowiązana stosować transkrypcję bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci.

REKLAMA

Papież Leon XIV: małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny
26 lis 2025

Watykan w wydanym ostatnio dokumencie „Jedno ciało. Pochwała monogamii” zaznaczył, że małżeństwo jest wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. Papież Leon XIV popiera dokument.
Zabójca prezydenta Adamowicza nie wniósł na czas kasacji wyroku. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł starać się po 40 latach kary pozbawienia wolności
26 lis 2025

Zabójca prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, nie ma już możliwości odwołania się od prawomocnego wyroku dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca nie złożył w odpowiednim czasie wniosku o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Nie można więc wnieść kasacji.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA