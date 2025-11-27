Senat: Emerytowani żołnierze chcą przeliczenia emerytur ustalonych dekady temu

Emerytowani żołnierze wnoszą o ponowne przeliczenie emerytur i rent żołnierzy zawodowych, ustalonych przed dniem 1 stycznia 1999 r., z uwzględnieniem każdorazowej waloryzacji, przeprowadzanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych. Przeliczenie to powinno skutkować wypłatą wyrównania, stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością świadczeń, jakie przysługiwałyby po uwzględnieniu każdej waloryzacji, a świadczeniami faktycznie otrzymywanymi. Natomiast w związku z wypłatą wyrównania uprawnionym przysługiwałoby również prawo do odsetek zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Senat rozpatruje petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (P10-19/22), materiał.

REKLAMA

REKLAMA

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz art. 1, art. 16 i art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przywrócenia praw nabytych żołnierzom zawodowym, którzy prawo do świadczeń emerytalno-rentowych nabyli przed 1 stycznia 1999 r. oraz likwidacji dyskryminacji ww. grupy żołnierzy.

Postulaty emerytowanych żołnierzy - przeliczenie emerytur ustalonych przed

1) Ponowne przeliczenie emerytur i rent żołnierzy zawodowych, ustalonych przed dniem 1 stycznia 1999 r., z uwzględnieniem każdorazowej waloryzacji, przeprowadzanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych. Przeliczenie to powinno skutkować wypłatą wyrównania, stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością świadczeń, jakie przysługiwałyby po uwzględnieniu każdej waloryzacji, a świadczeniami faktycznie otrzymywanymi.

2) W związku z wypłatą wyrównania uprawnionym przysługiwałoby również prawo do odsetek zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

REKLAMA

Emerytowani żołnierze wnoszą o zmianę dwóch przepisów:

Przepis nr 1) to art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin w taki sposób, aby:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) emerytury i renty ustalone przed 1 stycznia 1999 r. podlegały waloryzacji w takim samym stopniu i terminie, w jakim następuje wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowiska,

b) waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana była nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu żołnierzy zawodowych,

c) emerytury i renty ustalone przed 1 stycznia 1999 r. podlegały obliczeniu na nowo, z uwzględnieniem postulatu (z pkt poprzedniego) waloryzacji emerytur i rent w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia zmian w uposażeniu żołnierzy zawodowych,

Przepis nr 2) to art. 7, tak aby w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin z prawem do powszechnej emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, przewidzianych w odrębnych przepisach, wypłacało się świadczenie wojskowe przewidziane w ustawie, uzupełnione o świadczenie ustalone odrębnymi przepisami.

Zmiana tych przepisów ma doprowadzić do realizacji następujących celów:

petycja - żołnierze 1999 r. petycja - żołnierze 1999 r. gov.pl

Szacunki: Obliczenie na nowo wysokości emerytur i rent ustalonych przed 1 stycznia 1999 r., spowoduje wzrost wydatków w pierwszym roku obowiązywania zmienionych zasad wyniesie ok. 1,4 mld zł. Ale w następnych latach kwota wydatków (w cenach stałych) wynikająca ze wzrostu podstawy emerytury lub renty będzie niższa.

Źródło przedstawionych w artykule informacji:

Petycja (P11-82/24) (link), wniesiona przez Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerw oraz Ich Rodzin (petycja zbiorowa).