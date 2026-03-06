REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Nadciśnienie a orzeczenie i zasiłek pielęgnacyjny. Najważniejsze zasady w 2026 roku

Nadciśnienie a orzeczenie i zasiłek pielęgnacyjny. Najważniejsze zasady w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 09:32
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie przepisy obowiązują w 2026 roku? Czy osoby z nadciśnieniem mogą uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Kto może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in.:

• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;

REKLAMA

• wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;

• ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;

• możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Czy nadciśnienie to niepełnosprawność?

Kwestią, która ma znaczenie dla orzekania o niepełnosprawności jest to czy w przebiegu nadciśnienia tętniczego doszło do powikłań narządowych, które mogłyby skutkować upośledzeniem sprawności organizmu. Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi zalicza do chorób układu oddechowego i krążenia (symbol niepełnosprawności 07-S). Jeżeli zatem u pacjenta doszło do takich powikłań, to bardzo ważne jest, by przedstawić na to odpowiednią dokumentację medyczną. Wprawdzie taki stan pacjenta oznacza, iż ma on szansę na orzeczenie, jednak nie następuje to „automatycznie”. Do postępowania zawsze warto dobrze się przygotować.

Może się zdarzyć, iż nadciśnienie wprawdzie nie powoduje powikłań, ale występuje obok innych chorób. Wówczas zespół orzekający czy sąd (na podstawie opinii biegłych) oceniają indywidualnie to czy występujące choroby kwalifikują do uzyskania orzeczenia.

Przykład

Pan Marek zmaga się z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca, ma też zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kręgosłupa. Sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych uznał, iż w wyniku tych schorzeń Pan Marek ma naruszoną sprawność organizmu. W związku z tym, iż u chorego dominujące były schorzenia narządu ruchu, sąd uznał go za osobę niepełnosprawną właśnie z tej przyczyny (05-R).

Czy nadciśnienie uprawnia do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoba z nadciśnieniem może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli legitymuje się odpowiednim orzeczeniem. W przypadku dziecka jest to orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba powyżej 16. roku życia powinna dysponować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia). Bez orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. wynosi 215,84 zł.

Zobacz również:

Podsumowanie

Samo nadciśnienie tętnicze, które nie powoduje powikłań narządowych i jest dobrze kontrolowane z reguły nie będzie skutkowało otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Bez takiego orzeczenia często nie można starać się o uzyskanie niektórych świadczeń takich jak przykładowo zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli dolegliwości są poważne lub jest ich więcej, to warto złożyć wniosek o orzeczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r, poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Powiązane
Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
Osoby z niepełnosprawnościami w 2026 roku. 5 ważnych praw [LISTA]
Osoby z niepełnosprawnościami w 2026 roku. 5 ważnych praw [LISTA]
Kod niepełnosprawności 07-S. Do czego uprawnia orzeczenie w 2026 r.?
Kod niepełnosprawności 07-S. Do czego uprawnia orzeczenie w 2026 r.?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Prezes Color Park złoży skargę pauliańską i zapowiada procesy przeciw potencjalnym nabywcom galerii w Nowym Targu
05 mar 2026

Prezes Color Park zapowiada złożenie skargi pauliańskiej przeciwko każdemu potencjalnemu nabywcy galerii oraz wytoczenie procesów cywilnych potencjalnym nabywcom nieruchomości. Sprawa upadłości spółki znalazła się w kręgu zainteresowania nowo powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Na 11 marca 2026 r. wyznaczono kolejną już licytację nieruchomości.
Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
05 mar 2026

Co kwartał zmieniają się kwoty maksymalnych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. To, jaką dopłatę można otrzymać, zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Oto szczegóły!
Spory o WIBOR przed i po BMR [polemika]
05 mar 2026

Dyskusja o kredytach opartych na WIBOR dopiero się rozpoczyna. Jej wynik będzie zależał nie od prostego podziału na „stare” i „nowe” umowy, lecz od szczegółowej analizy konkretnych postanowień umownych oraz standardów informacyjnych stosowanych przez banki.
Nigdy nie wyrzucaj tego papieru do niebieskiego kosza. Rok 2026 ma minąć pod znakiem restrykcyjnych kontroli
05 mar 2026

Choć Jednolity System Segregacji Odpadów jest w Polsce wdrażany od połowy 2017 r., to jednak w praktyce jego stosowanie wciąż przysparza wielu problemów. Choć to może wydawać się zaskakujące, to szczególnie dużo wątpliwości wiąże się z tym, co robić z papierem.

REKLAMA

Odpowiedzialność za długi spadkowe - co mówią przepisy i kiedy spadkobierca ryzykuje własnym majątkiem
05 mar 2026

Spadek to nie tylko dom po babci czy oszczędności dziadka. To również długi, które zmarły pozostawił. Polskie prawo przewiduje różne scenariusze odpowiedzialności - od pełnej, całym majątkiem spadkobiercy, po ograniczoną do wartości tego, co faktycznie odziedziczył. Kluczowe jest, w jaki sposób przyjmiesz spadek. Wyjaśniamy, co mówią przepisy Kodeksu cywilnego.
Pacjenci mają dość: Liczba skarg rośnie. Alarmujące dane NFZ
05 mar 2026

Liczba skarg na placówki medyczne wzrosła w 2025 r. o 11 proc. do w sumie 8548 – wynika z danych przygotowanych przez NFZ – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Przepisy weszły w życie
05 mar 2026

W czwartek weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Spis umożliwi zorganizowanie pierwszych wyborów do samorządu zawodowego.
To koniec darmowych wizyt u lekarza. Od 5 marca nowe przepisy. Kogo obejmą ograniczenia?
05 mar 2026

Zgodnie z zapowiedzią rząd realizuje plan wygaszania korzystnych rozwiązań przysługujących w Polsce obywatelom Ukrainy. Czy to oznacza koniec darmowych wizyt u lekarza? Kogo nie dotkną wprowadzone ograniczenia?

REKLAMA

Ile naprawdę zarabia notariusz? Między misją publiczną a barierą ekonomiczną
05 mar 2026

Ile naprawdę zarabia notariusz? Czy to zawód przynoszący ponadprzeciętne zyski? Krajowa Rada Notarialna opublikowała raport o tytule „20 lat bez wzrostu płac”, z którego wynika obraz środowiska zmagającego się z drastycznym wzrostem kosztów i lawinowo przybywającymi obowiązkami, przy stawkach wynagrodzenia zamrożonych od 2004 roku. Samorząd apeluje o waloryzację stawek.
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
05 mar 2026

Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA