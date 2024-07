Terminy wypłaty zasiłków z ZUS 2024 i 2025 r.

O jakie zasiłki z ZUS można się ubiegać? Na jak długo? W jakich terminach Zakład Ubezpieczeń Społecznych je wypłaca?

Zasiłki z ZUS i terminy wypłat

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu, kto jest objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku dobrowolnego jest to 90 dni.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż 182 dni (270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub ciążą).

Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego to:

80% podstawy wymiaru , (także za okres pobytu w szpitalu),

, (także za okres pobytu w szpitalu), 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu), gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, ciążą, badaniami lekarskimi kandydatów na dawców komórek, tkanek, narządów.

Kiedy wypłata?

Wypłata zasiłku chorobowego następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, ale nie później niż ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie rehabilitacyjne

REKLAMA

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje osobie, która wyczerpała okres pobierania zasiłku chorobowego, pozostaje wciąż niezdolna do pracy, ale są rokowanie na przywrócenie zdolności. Świadczenie to przysługuje na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy i 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres. Świadczenie w wysokości 100% jest wypłacane wtedy, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Kiedy wypłata?

ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Wypłata następuje w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku.

Zasiłek opiekuńczy

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która znalazła się w sytuacji konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Łączny okres za jaki wypłacany jest zasiłek opiekuńczy nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym (niezależnie od liczby dzieci lub członków rodziny, wymagających opieki).

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jest wypłacany każdy dzień, w którym świadczeniobiorca sprawuje opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Kiedy wypłata?

Wypłata zasiłku opiekuńczego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Zasiłek wyrównawczy

O zasiłek wyrównawczy może ubiegać się wyłącznie ubezpieczony będący pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Wysokość zasiłku to różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Kiedy wypłata?

Wypłata zasiłku następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, ale niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe. Mogą z niego korzystać matki i ojcowie.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Kiedy wypłata?

Wypłata zasiłku macierzyńskiego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to wsparcie finansowe z ZUS pozwalające opłacić koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie czy instytucji, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej gmina, powiat czy osoba obca. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego jest obowiązuje od 1 marca 2011 r. i wynosi 4000 zł.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć wniosek w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Później prawo wygasa.

Kiedy wypłata?

Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności wymaganej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl