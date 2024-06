W 2024 r. ważna decyzja w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. Czas do 15 sierpnia

Do 15 sierpnia zostanie podjęta decyzja dotycząca kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, która zaczęłaby obowiązywać od 1 listopada 2024 r. Ile wynosi zasiłek i komu przysługuje? Czy będzie podwyżka zasiłku z obecnych 251,84 zł?

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne przekroczy 3000 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 251,84 zł

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie czy osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Ważne Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł miesięcznie.

Ustawowa weryfikacja

Kwota ta obowiązuje od kilku lat. Warto pamiętać, iż na 2024 rok przypada termin weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego.

Informację dotyczącą propozycji zmian wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych przedstawił podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się 28 maja 2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wiceminister poinformował, iż Rada Ministrów proponuje utrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kwestią waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego zwróciliśmy się do wydziału prasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem o to czy rzeczywiście w najbliższym czasie nie jest planowana podwyżka tego świadczenia, a jeśli tak, to jakie są powody takiej decyzji Rady Ministrów.

Otrzymaną odpowiedź publikujemy w całości:

„Informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego: kryterium ogólne i kryterium dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W świetle wyżej przytoczonego art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwot ww. świadczeń rodzinnych, podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej jednak obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Decyzje w zakresie ww. kwot, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., zostaną podjęte do 15 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, że w świetle wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym jak najbardziej także osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o nowe świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba niepełnosprawna mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie, np. na pokrycie wydatków związanych z opieką sprawowaną przez jej opiekuna.

Zgodnie z ww. ustawą, świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny (brak kryterium dochodowego), jest wolne od egzekucji i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby niepełnosprawne jak również przez ich opiekunów.

Aby uzyskać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności (na poziomie od 70 pkt do 100 pkt). Wnioski o ww. decyzje można składać w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia pod uwagę brana jest m. in. zdolność osoby niepełnosprawnej do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Istotne jest też, że prawo do złożenia wniosku o ustalenie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od daty powstania niepełnosprawności czy rodzaju posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40 % do 220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli ilości przyznanych punktów. Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego”.