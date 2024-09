Projekt w Sejmie: Od 30 września zmiany w przedłużaniu orzeczeń o niepełnosprawności. Świadczenia z zaświadczeniem [Zbędny wniosek]

Nie jest prawdą, że przedłużanie orzeczeń dla osób niepełnosprawnych dotyczy tylko orzeczeń wygasających w terminie do 30 września 2024 r. Nieprawdą jest również, że przepisy o przedłużeniu ważności 400 0000 orzeczeń wygasających w tym terminie znikną po "załatwieniu" sprawy wrześniowych orzeczeń.

Aktualizacja artykułu: Będzie nowelizacja opisanego w artykule systemu przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności.

Od 30 września 2024 r. starając się o przedłużenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wystarczy tylko przedstawić zaświadczenie. Dotyczy to następujących świadczeń:

postępowania przedłużane z urzędu

Ważne W nowelizacji chodzi o następujące świadczenia (wynikające z niepełnosprawności) przedłużane na taki sam okres jak orzeczenie o niepełnosprawności, na podstawie informacji z zaświadczenia (bez wniosku): 1) świadczenia rodzinne 2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3) zasiłków dla opiekunów 4) świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej 5) świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub "aktywnie w żłobku" 6) świadczenia z pomocy społecznej wynikające z niepełnosprawności. Poniżej pełny tekst nowelizacji w pliku PDF do ściągnięcia:

nowelizacja - projekt w PDF

Poniżej pierwotna treść artykułu: Jak działa system przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności? Po otrzymaniu wniosku o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności przewodniczący powiatowego zespołu wydaje (niezwłocznie) zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie wydane przez przewodniczącego powiatowego zespołu jest więc dokumentem potwierdzającym: - złożenie wniosku w terminie ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, - określającym maksymalny, wydłużony termin ważności dotychczasowego orzeczenia (zob. z ww. art. 6bb ust. 1). I następnie osoba niepełnosprawna albo opiekun udawali się np. do MOPS, aby przedłużyć zasiłki albo świadczenia. I oprócz tego musiał złożyć wniosek. Ściślej nie wiadomo było, czy ma go złożyć. Przepisy tego nie rozstrzygały. Przepisy nie rozstrzygały także tego, czy jest wydawana nowa decyzja o prawie do np. zasiłku pielęgnacyjnego czy przedłużana jest stara.

Ważne Dziś sprawa jest prosta (zastrzegamy ponownie, o ile nowelizacja przejdzie) - od 30 września 2024 r. składasz w MOPS i innych instytucjach TYLKO zaświadczenie Przedłużanie orzeczeń - Co się zmienia dla niepełnosprawnych nastolatków? Poprawie ulega sytuacja osób niepełnosprawnych do 16-ego roku życia. W momencie osiągnięcia 17-roku życia nie mogły już przedłużyć orzeczenia o niepełnosprawności (wygasło). Nastolatkowie musieli się starać o nowe orzeczenie. Teraz już nie muszą. Zostanie uchylony art. 6bb ust. 2 Ważne Art. 6bb Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność. 2. Orzeczenia o niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Ten przepis został wykreślony. 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący powiatowego zespołu wydaje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. 3 Art. 6bb dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. (Dz.U.2024.1165) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 sierpnia 2024 r Czytelnicy piszą do Infor.pl w sprawie nastoletnich osób niepełnosprawnych Sprawa opisana w poniższym liście została przedstawioną nowelizacją załatwiona „Dzień dobry, piszę do Państwa odnośnie ustawy z dnia 24 lipca 2024r przedłużającą orzeczenia o niepełnosprawności. A ustawy wynika że osoby po 16 roku życia zostają na wiele miesięcy -ok 4-5 m-cy, zostają bez ważnych orzeczeń, bez zasiłków, możliwości skorzystania z tańszych biletów na komunikację, PKP czy posiadania kart parkingowych.

Większość Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, odmawia wydawania zaświadczeń przedłużających orzeczenia, mimo że te osoby złożyły dokumentację teraz w sierpniu 2024r. PZON twierdzą że w ustawie jest zapis że ta ustawa nie jest dla osób które ukończyły 16 rok życia, ponieważ nie stanęły jeszcze na komisję o stopień niepełnosprawności. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie odpowiada na maile ani telefony, od wielu rodziców. Również biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami milczy.

A rodzice tych dzieci, są teraz zaniepokojeni. Może Państwo mogliby nagłośnić tą sprawę ,aby to wyjaśnić. Bo na chwilę obecną dzieci 16+ zostały wykluczone z tej ustawy pod. 1165. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam serdecznie” Nasza czytelniczka dodała też poniższe informacje: "Nikt o tym nie pisze, temat cisza A znam bardzo dużo rodziców takich dzieci, którzy teraz bardzo się denerwują ,bo od października zostaną z niczym. Czas oczekiwania na komisję to ok 4-5mcy. A w ustawie treść brzmi:

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane dzieciom w wieku do ukończenia 16 r. życia zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

A te dzieci w czasie pandemii miały przedłużone orzeczenia o niepełnosprawności, i teraz mają po 17lat i ta nowa ustawa ich nie obowiązuje - tak mówią Powiatowe Zespoły Orzekające."

Aktualizacja artykułu: Rząd o pracach nad nowym typem urlopu

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Rząd wprowadził nowy system załatwiania przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Do czasu wydania "nowego" orzeczenia, "stare" obowiązuje przez określony w ustawie czas. Jest to "nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej ważność orzeczenia." W okresie między "starym" a "nowym" orzeczeniem, osoba niepełnosprawna będzie się posługiwała zaświadczeniem. Po okazaniu go w MOPS (albo innym urzędzie) przedłuży np. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego albo rodzinnego.

Nowy algorytm przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności - jak ustalić okres przedłużenia

Algorytm jest taki:

"Data ważności orzeczenia o niepełnosprawności (które trzeba przedłużyć) + 6 miesięcy (data dzienna na koniec miesiąca):

Data ważności Data przedłużenia ważności 15 października 2024 r. 30 kwietnia 2025 r. 15 listopada 2024 r. 31 maja 2025 r. 15 grudnia 2024 r 30 czerwca 2025 r.

PFRON i MRPiPS: To nowy system przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności

System nie dotyczy tylko 400 000 orzeczeń o niepełnosprawności, których przedłużenie jest pewną zaległością z czasów pandemii. Błędem interpretacyjnym jest odczytanie przepisów jako przejściowych uchwalonych tylko po to, aby załatwić sprawę tych 400 000 orzeczeń.

Takie wnioski wynikają z komunikatów:

1) Ministerstwa Rodziny - Komunikat w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności. W tym komunikacie czytamy:

Uwaga: należy mieć na uwadze, że opisane wyżej zmiany wprowadzone ww. ustawą z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczą wszystkich orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (są to przepisy docelowe a nie obowiązujące czasowo jak to miało miejsce w przypadku poprzednich rozwiązań tzw. covidowych), a nie tylko tych orzeczeń, których termin ważności upływa 30 września 2024 r.

2) PFRON: Zmiana przepisów w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności W tym komunikacie czytamy:

Jeśli posiadasz orzeczenie, którego ważność określona w treści tego orzeczenia kończy się po 30.09.2024 r. i przed upływem ważności tego orzeczenia złożysz wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to Twoje orzeczenie będzie mogło być przedłużone na podstawie przepisu opisanego w punkcie drugim. Wydłużenie nastąpi do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej ważność orzeczenia.

Najlepiej, co przekazują nam wskazane urzędy, pokazać na przykładzie:

PFRON i MRPiPS: To nowy system. Nieprawdą jest nowe przepisy znikną po załatwieniu sprawy 400 000 orzeczeń o niepełnosprawności

Przykład Orzeczenie o niepełnosprawności jest ważne do 15 listopada 2024 r. Jan Kowalski złożył przed 15 listopada 2024 r. wniosek o wydanie nowego orzeczenia. Do kiedy jest ważne poprzednie to okres 6 m-cy będzie upływał 31.05.2025 r.

Podstawa prawna: przedłużanie orzeczeń o niepełnosprawności

Art. 6bb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 44, ze zm.):

Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.