8 najważniejszych świadczeń dla osób niepełnosprawnych w 2024 i 2025 r.

5. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie to potocznie jest nazywane 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Jednak określenie to może być nieco mylące. Świadczenie uzupełniające przysługuje bowiem osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Chodzi o osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o:

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważne W przypadku tego świadczenia obowiązuje próg dochodowy. Polega on na tym, że suma (brutto) otrzymywanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć określonej kwoty. Od 1 marca takie kryterium wynosi 2419,33 zł. Co ciekawe, jest ono co roku waloryzowane. Od 1 marca 2025 r. - zgodnie z aktualnymi szacunkami - próg ten powinien wzrosną do kwoty 2583.36 zł.

Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego to 500 zł „na rękę”. Stosuje się jednak tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

To jeden z dodatków, który przysługuje do zasiłku rodzinnego. Osoby uprawione do takiego zasiłku mogą dodatkowo otrzymać dodatek na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ;

; powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek obecnie przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia lub 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Kwoty te nie zmienią się od 1 listopada 2024 r.

7. Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. W szczególności zasiłek przyznaje się ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Ważne Obowiązuje tu próg dochodowy, który aktualnie wynosi 776 zł (dla osoby samotnej) lub 600 zł (na osobę w rodzinie). Kryteria dochodowe wzrosną w przyszły roku. Od 1 stycznia 2025 r. będą wynosiły odpowiednio 1010 zł i 823 zł.

Dla osób z niepełnosprawnościami ważne jest to, iż zasiłek okresowy można pobierać w okresie oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba jednak dopełnić odpowiednich formalności związanych z przedłużeniem wypłaty zasiłku stałego.

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie jest już przyznawany, jednak wciąż świadczenie to mogą otrzymywać osoby, którym zostało ono przyznane wcześniej. Przepisy określają szczegółowe terminy i warunki, jakie należy spełnić, aby móc nadal otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy również w nadchodzącym okresie zasiłkowym 2024/2025, który rozpocznie się 1 listopada 2024 r. Gminy wnioski w formie elektronicznej przyjmują od 1 lipca, a od 1 sierpnia również w tradycyjnej papierowej formie. Do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego niezbędne jest spełnianie kryterium dochodowego (764 zł na osobę w rodzinie). Aktualnie specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie, kwota ta nie zmieni się w 2025 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (także małżonkom), jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Osoba, nad którą sprawowana jest opieka powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.