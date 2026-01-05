REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » MOPS: wypłacił mi kilka razy jak żebraczce 150 zł. Pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować

MOPS: wypłacił mi kilka razy jak żebraczce 150 zł. Pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 stycznia 2026, 10:09
[Data aktualizacji 05 stycznia 2026, 10:09]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
MOPS: W kolejnym miesiącu nie otrzymałam nic, a po dwóch miesiącach – 150 zł z uzasadnieniem „na rachunki, żywność i środki czystości”. Na kolejny miesiąc też nie otrzymałam nic, a jak złożyłam o pomoc w zakupie okularów i pomoc w opłacie prądu, to dostałam 200 zł – też w opisie „na żywność, rachunki, środki czystości i zakup okularów”. Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trudny problem - kto ma rację MOPS czy Czytelniczka? Urzędnicy wysyłający ją do pracy, czy jednak ona uważająca, że nim stanie na nogi, ma prawo do pomocy z MOPS w postaci kilku zasiłków?

W artykule: W MOPS: Wychodzenie zasiłku 200 zł. Jałmużna. Wytłumaczono mi w bardzo miły kulturalny sposób, abym nie przychodził częściej niż raz na kilka miesięcy opublikowaliśmy list osoby niepełnosprawnej, która opisała swoje relacje z jednym z MOPS. Sprowadzały się do tego, że odchodząca z pracy wieloletnia pracownica ostrzegła niepełnosprawnego, że na szkoleniach jest instruowana, aby obniżać świadczenia wypłacane przez MOPS. I takie ograniczenie spotkało autora tamtego listu.

REKLAMA

REKLAMA

Podobnie swoją sytuację opisała nasza Czytelniczka w poniższym liście. Czy ma rację trudno ocenić - nie znamy wersji zdarzeń MOPS.

MOPS powiedział: Idź kobieto do pracy. Ale jednak dał 1500 zł aż matka dwóch córek stanie na nogi. Bo prąd i rura pękła

"Natknęłam się na Pana artykuł w sprawie zasiłków. Ja nigdy nie korzystałam z MOPS, nawet nie pobierałam rodzinnego. W marcu tego roku przechodziłam silną depresję, bo straciłam przyjaciółkę, z którą mieszkałam i wspólnie prowadziliśmy handel. Po namowie wielu ludzi i mojej psycholog udałam się do MOPS w (....) po pomoc w załatwieniu zasiłków rodzinnych i chwilowej pomocy, aż stanę na nogi. Na pomoc czekałam 2,5 tygodnia, wtedy otrzymałam 1500 zł. Miałam ogromny rachunek za prąd – 1200 zł – i 1000 zł za wodę, bo pękła rura i nikt tego nie zauważył. Usłyszałam, że mam wziąć się do pracy, bo oni nie mają pieniędzy, a niestety w obecnej sytuacji nie miałam siły na nic, byłam na silnych lekach na depresję. Wszystko załatwiałam sama, bo niestety nie miałam ubezpieczenia i nawet mi nie zaproponowano, by mnie chwilowo ubezpieczyć."

Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc do MOPS

"W kolejnym miesiącu nie otrzymałam nic, a po dwóch miesiącach – 150 zł z uzasadnieniem „na rachunki, żywność i środki czystości”. Na kolejny miesiąc też nie otrzymałam nic, a jak złożyłam o pomoc w zakupie okularów i pomoc w opłacie prądu, to dostałam 200 zł – też w opisie „na żywność, rachunki, środki czystości i zakup okularów”. Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc. Chciałam dodać, że pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować. Jestem samotną matką z dwoma córkami."

Zasiłek rodzinny przyznali mi tylko na jedną córkę

"Zasiłek rodzinny przyznali mi dopiero we wrześniu, po wielkiej walce, tylko na jedną córkę, gdzie składałam od marca i ciągle mi odrzucano. Pomocy w załatwieniu alimentów też nie otrzymałam, a sąd ciągle mi odrzuca wnioski, tak więc mam tylko 400 zł na starszą córkę. We wrześniu chciałam złożyć o opłacenie obiadów w szkole, to wniosku mi w ogóle nie przyjęto. Za to podano mnie do sądu, że źle zajmuję się córkami, choć od lipca w ogóle nie korzystam z ich pomocy."

Zobacz również:

"Chciałam dodać, że jak poszłam po pomoc, to miałam tylko 400 zł alimentów i dwa razy po 800 zł na trzy osoby. Teraz muszę walczyć o dobre imię i bezpieczeństwo swoich córek, bo był u mnie kurator i zostawił wiadomość, bo przez niekompetentne osoby pracujące w MOPS uważają się, że wszystko mogą, a nie postawiają się w osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Nikomu nie życzę tego, co ja przechodzę przez osoby pracujące w (....) MOPS, bo robią tam, co chcą, bo nie mają chyba żadnej kontroli."

Ważne

Chciałam tak tylko przedstawić, że ten Pan nie jest sam i tak został potraktowany.

Jakie świadczenia pieniężne (zasiłki) może przyznać MOPS?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 stycznia 2025 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe w pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł, dla osoby w rodzinie 823 zł.

REKLAMA

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1044).

Trzy najpopularniejsze zasiłki z MOPS:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Zasiłek stały
  2. Zasiłek okresowy
  3. Zasiłek celowy

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc pieniężna (głównie zasiłki, ale nie tylko) może być wypłacana jako:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,
  • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

WAŻNE! Część świadczeń nie jest zależna od kryterium dochodowego - w nadzwyczajnych sytuacjach można otrzymać pomoc z MOPS pomimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Podstawa prawna

Art.  41. [Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach]

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Powiązane
Zasiłki: lekarz, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie. W jednym MOPS 6 zasiłków dla jednej osoby. W 3 miesiące
Zasiłki: lekarz, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie. W jednym MOPS 6 zasiłków dla jednej osoby. W 3 miesiące
MOPS nie rozumie przepisów. Świadczenie jest tylko pozornie za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
MOPS nie rozumie przepisów. Świadczenie jest tylko pozornie za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam pielęgnacyjne (stare). Życzę innym osobom dużo cierpliwości w sądach
Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam pielęgnacyjne (stare). Życzę innym osobom dużo cierpliwości w sądach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną
05 sty 2026

W związku występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – RCB wydało komunikat, w którym przypomina o ważnym obowiązku wszystkich właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niezastosowanie się do zaleceń stwarza poważne zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu oraz może skutkować odpowiedzialnością karną.
Mandat nawet 3000 zł za nieodśnieżone auto. Zimowe wykroczenia kierowców i punkty karne w 2026 roku
02 sty 2026

Mróz, śnieg i poranny pośpiech to złe połączenie. Zimą wielu kierowców skupia się na tym, by jak najszybciej ruszyć spod domu, nie zdając sobie sprawy, że kilka minut zaoszczędzonego czasu, może kosztować nie tylko wysoki mandat, ale też sporą liczbę punktów karnych. Policja przypomina: zimą kontrola często zaczyna się jeszcze na parkingu pod blokiem.
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
02 sty 2026

Wszystkie prawa osób z niepełnosprawnościami są ważne. My wybraliśmy pięć przykładowych, o których warto pamiętać w 2026 roku. Kto może z nich korzystać? Jakie orzeczenie jest wymagane? Czy trzeba spełnić dodatkowe warunki? Odpowiadamy!
Były mąż sprzedał auto – samotna matka płaci 16 tys. zł kary za brak OC!
02 sty 2026

Stan faktyczny jest taki: samotna matka po rozwodzie, bez pracy, opiekująca się dzieckiem, dostaje rachunek na ponad 16 tys. zł za brak OC w samochodzie, którego nie posiada od lat. Okazuje się, że to były mąż sprzedał pojazd potajemnie, nie zgłosił tego nigdzie, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ściga właśnie ją. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi interwencję w tej bulwersującej sprawie.

REKLAMA

Stażowe 2026: nowe przepisy i zaświadczenia [komunikat ZUS]. Do stażu pracy można doliczyć inne okresy niż zatrudnienie na umowę o pracę
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie: od 1 stycznia 2026 r. do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.
Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]
02 sty 2026

W polskim prawie spadkowym wciąż zdarzają się sytuacje budzące gorące dyskusje. Jedna z nich dotyczy tego, że sąd stwierdził nabycie spadku przez córkę, chociaż ta wcześniej spadek odrzuciła. Efekt? Wierzyciele zaczęli dochodzić należności z długów matki. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną wskazując rażące naruszenia prawa. Wyjaśniamy przepisy, orzecznictwo, pułapki terminów i podpowiadamy, jak nie odziedziczyć długu w 2026 r.— także gdy w grę wchodzi małoletnie dziecko.
Koniec z awizo od listonosza? Wielka zmiana w kontakcie z urzędami właśnie weszła w życie
04 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się obowiązkowym sposobem komunikacji urzędów z obywatelami i firmami. To koniec ery papierowych listów poleconych i awizo w skrzynce. Ale co jeśli nie masz jeszcze skrzynki do e-Doręczeń? Czy grożą Ci jakieś konsekwencje? I jak szybko założyć adres? Wyjaśniamy krok po kroku – również dla przedsiębiorców, którzy mają różne terminy obowiązku założenia skrzynki do e-Doręczeń.
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
05 sty 2026

W związku z dużą dysproporcją w zakresie wysokości kwoty wolnej od potrąceń pomiędzy świadczeniami emerytalno-rentowymi, a wynagrodzeniem za pracę – do Sejmu trafił postulat zmiany przepisów w taki sposób, aby dla każdego obywatela, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosiła tyle samo. Sejmowe BEOS uznało, że konsekwencją wprowadzenia powyższej zmiany byłoby to, że – „przeważająca większość emerytów i rencistów ze względu na wysokość pobieranych przez nich świadczeń nie podlegałaby egzekucji należności, do których uiszczenia są zobowiązani”, jednak pomimo tego – posłowie zdecydowali się skierować sprawę do MRPiPS.

REKLAMA

Nie przepracowałeś całego roku? Nic nie szkodzi i tak możesz dostać trzynastkę! Wielu pracowników nadal nie korzysta z tego sposobu
04 sty 2026

Po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego pracownicy sfery budżetowej niecierpliwie czekają na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Niestety nie każdy ją dostanie, bo obowiązujące przepisy stawiają pracownikom określone wymagania.
Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
03 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się właśnie rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. To oznacza wolne piątki, krótszy czas pracy lub dodatkowy urlop – pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA