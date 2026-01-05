MOPS: wypłacił mi kilka razy jak żebraczce 150 zł. Pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować

Trudny problem - kto ma rację MOPS czy Czytelniczka? Urzędnicy wysyłający ją do pracy, czy jednak ona uważająca, że nim stanie na nogi, ma prawo do pomocy z MOPS w postaci kilku zasiłków?

W artykule: W MOPS: Wychodzenie zasiłku 200 zł. Jałmużna. Wytłumaczono mi w bardzo miły kulturalny sposób, abym nie przychodził częściej niż raz na kilka miesięcy opublikowaliśmy list osoby niepełnosprawnej, która opisała swoje relacje z jednym z MOPS. Sprowadzały się do tego, że odchodząca z pracy wieloletnia pracownica ostrzegła niepełnosprawnego, że na szkoleniach jest instruowana, aby obniżać świadczenia wypłacane przez MOPS. I takie ograniczenie spotkało autora tamtego listu.

Podobnie swoją sytuację opisała nasza Czytelniczka w poniższym liście. Czy ma rację trudno ocenić - nie znamy wersji zdarzeń MOPS.

MOPS powiedział: Idź kobieto do pracy. Ale jednak dał 1500 zł aż matka dwóch córek stanie na nogi. Bo prąd i rura pękła

"Natknęłam się na Pana artykuł w sprawie zasiłków. Ja nigdy nie korzystałam z MOPS, nawet nie pobierałam rodzinnego. W marcu tego roku przechodziłam silną depresję, bo straciłam przyjaciółkę, z którą mieszkałam i wspólnie prowadziliśmy handel. Po namowie wielu ludzi i mojej psycholog udałam się do MOPS w (....) po pomoc w załatwieniu zasiłków rodzinnych i chwilowej pomocy, aż stanę na nogi. Na pomoc czekałam 2,5 tygodnia, wtedy otrzymałam 1500 zł. Miałam ogromny rachunek za prąd – 1200 zł – i 1000 zł za wodę, bo pękła rura i nikt tego nie zauważył. Usłyszałam, że mam wziąć się do pracy, bo oni nie mają pieniędzy, a niestety w obecnej sytuacji nie miałam siły na nic, byłam na silnych lekach na depresję. Wszystko załatwiałam sama, bo niestety nie miałam ubezpieczenia i nawet mi nie zaproponowano, by mnie chwilowo ubezpieczyć."

Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc do MOPS

"W kolejnym miesiącu nie otrzymałam nic, a po dwóch miesiącach – 150 zł z uzasadnieniem „na rachunki, żywność i środki czystości”. Na kolejny miesiąc też nie otrzymałam nic, a jak złożyłam o pomoc w zakupie okularów i pomoc w opłacie prądu, to dostałam 200 zł – też w opisie „na żywność, rachunki, środki czystości i zakup okularów”. Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc. Chciałam dodać, że pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować. Jestem samotną matką z dwoma córkami."

Zasiłek rodzinny przyznali mi tylko na jedną córkę

"Zasiłek rodzinny przyznali mi dopiero we wrześniu, po wielkiej walce, tylko na jedną córkę, gdzie składałam od marca i ciągle mi odrzucano. Pomocy w załatwieniu alimentów też nie otrzymałam, a sąd ciągle mi odrzuca wnioski, tak więc mam tylko 400 zł na starszą córkę. We wrześniu chciałam złożyć o opłacenie obiadów w szkole, to wniosku mi w ogóle nie przyjęto. Za to podano mnie do sądu, że źle zajmuję się córkami, choć od lipca w ogóle nie korzystam z ich pomocy."

"Chciałam dodać, że jak poszłam po pomoc, to miałam tylko 400 zł alimentów i dwa razy po 800 zł na trzy osoby. Teraz muszę walczyć o dobre imię i bezpieczeństwo swoich córek, bo był u mnie kurator i zostawił wiadomość, bo przez niekompetentne osoby pracujące w MOPS uważają się, że wszystko mogą, a nie postawiają się w osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Nikomu nie życzę tego, co ja przechodzę przez osoby pracujące w (....) MOPS, bo robią tam, co chcą, bo nie mają chyba żadnej kontroli."

Ważne Chciałam tak tylko przedstawić, że ten Pan nie jest sam i tak został potraktowany.

Jakie świadczenia pieniężne (zasiłki) może przyznać MOPS?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 stycznia 2025 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe w pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł, dla osoby w rodzinie 823 zł.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1044).

Trzy najpopularniejsze zasiłki z MOPS:

Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc pieniężna (głównie zasiłki, ale nie tylko) może być wypłacana jako: zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,

zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

WAŻNE! Część świadczeń nie jest zależna od kryterium dochodowego - w nadzwyczajnych sytuacjach można otrzymać pomoc z MOPS pomimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Podstawa prawna Art. 41. [Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach] W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi; 2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

