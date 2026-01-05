MOPS: wypłacił mi kilka razy jak żebraczce 150 zł. Pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować
Trudny problem - kto ma rację MOPS czy Czytelniczka? Urzędnicy wysyłający ją do pracy, czy jednak ona uważająca, że nim stanie na nogi, ma prawo do pomocy z MOPS w postaci kilku zasiłków?
- MOPS powiedział: Idź kobieto do pracy. Ale jednak dał 1500 zł aż matka dwóch córek stanie na nogi. Bo prąd i rura pękła
- Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc do MOPS
- Zasiłek rodzinny przyznali mi tylko na jedną córkę
- Jakie świadczenia pieniężne (zasiłki) może przyznać MOPS?
W artykule: W MOPS: Wychodzenie zasiłku 200 zł. Jałmużna. Wytłumaczono mi w bardzo miły kulturalny sposób, abym nie przychodził częściej niż raz na kilka miesięcy opublikowaliśmy list osoby niepełnosprawnej, która opisała swoje relacje z jednym z MOPS. Sprowadzały się do tego, że odchodząca z pracy wieloletnia pracownica ostrzegła niepełnosprawnego, że na szkoleniach jest instruowana, aby obniżać świadczenia wypłacane przez MOPS. I takie ograniczenie spotkało autora tamtego listu.
Podobnie swoją sytuację opisała nasza Czytelniczka w poniższym liście. Czy ma rację trudno ocenić - nie znamy wersji zdarzeń MOPS.
"Natknęłam się na Pana artykuł w sprawie zasiłków. Ja nigdy nie korzystałam z MOPS, nawet nie pobierałam rodzinnego. W marcu tego roku przechodziłam silną depresję, bo straciłam przyjaciółkę, z którą mieszkałam i wspólnie prowadziliśmy handel. Po namowie wielu ludzi i mojej psycholog udałam się do MOPS w (....) po pomoc w załatwieniu zasiłków rodzinnych i chwilowej pomocy, aż stanę na nogi. Na pomoc czekałam 2,5 tygodnia, wtedy otrzymałam 1500 zł. Miałam ogromny rachunek za prąd – 1200 zł – i 1000 zł za wodę, bo pękła rura i nikt tego nie zauważył. Usłyszałam, że mam wziąć się do pracy, bo oni nie mają pieniędzy, a niestety w obecnej sytuacji nie miałam siły na nic, byłam na silnych lekach na depresję. Wszystko załatwiałam sama, bo niestety nie miałam ubezpieczenia i nawet mi nie zaproponowano, by mnie chwilowo ubezpieczyć."
"W kolejnym miesiącu nie otrzymałam nic, a po dwóch miesiącach – 150 zł z uzasadnieniem „na rachunki, żywność i środki czystości”. Na kolejny miesiąc też nie otrzymałam nic, a jak złożyłam o pomoc w zakupie okularów i pomoc w opłacie prądu, to dostałam 200 zł – też w opisie „na żywność, rachunki, środki czystości i zakup okularów”. Czułam się jak zwykły żebrak, więcej nie poszłam po pomoc. Chciałam dodać, że pracownice potrafiły przyjechać o 18 -19, żeby mnie kontrolować. Jestem samotną matką z dwoma córkami."
Zasiłek rodzinny przyznali mi tylko na jedną córkę
"Zasiłek rodzinny przyznali mi dopiero we wrześniu, po wielkiej walce, tylko na jedną córkę, gdzie składałam od marca i ciągle mi odrzucano. Pomocy w załatwieniu alimentów też nie otrzymałam, a sąd ciągle mi odrzuca wnioski, tak więc mam tylko 400 zł na starszą córkę. We wrześniu chciałam złożyć o opłacenie obiadów w szkole, to wniosku mi w ogóle nie przyjęto. Za to podano mnie do sądu, że źle zajmuję się córkami, choć od lipca w ogóle nie korzystam z ich pomocy."
"Chciałam dodać, że jak poszłam po pomoc, to miałam tylko 400 zł alimentów i dwa razy po 800 zł na trzy osoby. Teraz muszę walczyć o dobre imię i bezpieczeństwo swoich córek, bo był u mnie kurator i zostawił wiadomość, bo przez niekompetentne osoby pracujące w MOPS uważają się, że wszystko mogą, a nie postawiają się w osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Nikomu nie życzę tego, co ja przechodzę przez osoby pracujące w (....) MOPS, bo robią tam, co chcą, bo nie mają chyba żadnej kontroli."
Chciałam tak tylko przedstawić, że ten Pan nie jest sam i tak został potraktowany.
Jakie świadczenia pieniężne (zasiłki) może przyznać MOPS?
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 stycznia 2025 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe w pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł, dla osoby w rodzinie 823 zł.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1044).
Trzy najpopularniejsze zasiłki z MOPS:
- Zasiłek stały
- Zasiłek okresowy
- Zasiłek celowy
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Pomoc pieniężna (głównie zasiłki, ale nie tylko) może być wypłacana jako:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,
- zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
- wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.
WAŻNE! Część świadczeń nie jest zależna od kryterium dochodowego - w nadzwyczajnych sytuacjach można otrzymać pomoc z MOPS pomimo przekroczenia kryterium dochodowego.
Art. 41. [Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach]
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
