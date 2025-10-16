REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam pielęgnacyjne (stare). Życzę innym osobom dużo cierpliwości w sądach

Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam pielęgnacyjne (stare). Życzę innym osobom dużo cierpliwości w sądach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2025, 12:11
[Data aktualizacji 16 października 2025, 12:11]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Walczcie z MOPS o świadczenia. Wygrałam. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Tak zatytułowany list przysłała do redakcji Infor.pl czytelniczka. Pierwszy raz informowała nas o swojej prawnej batalii z MOPS i SKO prawie rok temu. Dziś jest "po" wyroku sądu i "na tarczy".

List czytelniczki:

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

(...) odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego na moją chora na alzheimera które mi zabrano bo za wcześnie zrobiłam o parę dni nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Po roku walki w sądzie administracyjnym orzeczono na moją korzyść lecz z SKO i mopsem nie było tak łatwo. Dopiero po dwóch odwołaniach przyznano mi świadczenie. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości i walczyć o swoje.

Wygrała w sądzie. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości. Walczcie [Świadczenie pielęgnacyjne]

Ważne

Dzień dobry. Piszę w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymywałam na mamę od 2023 roku od sierpnia. Moja mama choruje na Alzheimera - ma też niedosłuch. Orzeczenie o niepełnosprawności miała ważne do września 2024 r. Pani w mopsie powiedziała że są kolejki do powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności i żebym miała to świadczenie pielęgnacyjne przedłużone na starych zasadach, to powinnam wcześniej się postarać o nowe orzeczenie o niepełnosprawności. 24 czerwca złożyłam wniosek, a 19 lipca otrzymałam nowe orzeczenie o niepełnosprawności na stałe. SKO odmówiło mi świadczenia pielęgnacyjnego że względu na wcześniejsze złożenie wniosku o niepełnosprawności. Złożylam odwołanie do sądu administracyjnego i czekam za odpowiedzą.

I kolejny list:

Pobierałam świadczenie pielęgnacyjne na moją mamę od sierpnia 2023 r. Moja mama choruje na Alzheimera i niedosłuch stopień niepełnosprawności znaczny mama ma 87lat . Orzeczenia o niepełnosprawności było ważne do 30 września 2024 r. Pani w MGOPS powiedziała mi żebym sobie szybciej złożyła wniosek do powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności bo są duże kolejki, abym nowe orzeczenie mogła przedstawić po 1 października do nowego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Złozylam wniosek 19 czerwca, a nowe orzeczenie otrzymałam 27 lipca. SKO odmówiło mi świadczenia pielęgnacyjnego z art.63 ust. 3 u św. Zaskarżyłam tą decyzję do sądu administracyjnego. Mam pytanie jaka może być odpowiedź sądu - czy jest szansa na odzyskanie tego świadczenia. Mama może otrzymać świadczenia wspierające, ale nie wiem ile punktów może otrzymać przy chorobie alzheimera bo jest osobą chodząca. Ja zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad mamą i pracy nie podejmę bo mama potrzebuje opieki na okrągło.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

REKLAMA

Zobacz również:

Stare i nowe świadczenie pielęgnacyjne (źródło: link )

[!] Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli masz już przyznane świadczenie i chcesz je pobierać na nowych zasadach, musisz złożyć nowy wniosek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

[!] Od 1 stycznia 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca nowe świadczenie wspierające. Szczegółowe informacje uzyskasz w ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Ważne

Dla osoby, która ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, co najmniej do 31 grudnia 2023 r. zasady pobierania tego świadczenia nie zmieniają się. Świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że osoba, na którą pobierasz świadczenie, nie złoży wniosku o świadczenie wspierające w ZUS-ie.

Możesz ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach

obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym minął termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Musisz potem złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.

Możesz wystąpić o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli:

opiekujesz się osobą, która nie ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

opiekujesz się osobą, która nie ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne możemy przyznać do momentu, w którym osoba niepełnosprawna ukończy 18 lat. Po ukończeniu 18 roku życia osoba niepełnosprawna sama może ubiegać się o inne świadczenia, takie jak: renta socjalna, świadczenie uzupełniające oraz świadczenie wspierające.

[!] Nie możesz pracować, jeśli pobierasz świadczenie pielęgnacyjne na zasadach, które obowiązywały do 31 grudnia 2023 r. Jeśli pobierasz świadczenie na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., to możesz pracować.

Jeśli jako opiekun pobierasz własne świadczenia emerytalno-rentowe, to nie mają one żadnego wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Powiązane
Kto by pomyślał? Zasiłek z MOPS upokorzeniem
Kto by pomyślał? Zasiłek z MOPS upokorzeniem
NSA: Po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego (3287 zł) osoba niepełnosprawna (stopień umiarkowany) wybierze wyższe świadczenie
NSA: Po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego (3287 zł) osoba niepełnosprawna (stopień umiarkowany) wybierze wyższe świadczenie
Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Windfall Tax giganci finansowi odbiją sobie na Tobie! Jak banki ukryją swoje obciążenie w Twojej prowizji?
16 paź 2025

Podatek od nadmiernych zysków (windfall tax) ma uderzyć w banki i koncerny energetyczne, ale to Ty zapłacisz za niego podwójnie! Eksperci ostrzegają: instytucje finansowe natychmiast przerzucą miliardowe koszty na klientów. Sprawdź, w jaki sposób bank ukryje nową opłatę w wyższej prowizji za przelew, droższym koncie lub niższym oprocentowaniu lokat. To cichy rachunek, który musisz sprawdzić, zanim będzie za późno.
Właściciele psów i kotów poniosą dodatkowe koszty. Chodzi o obowiązkową ewidencję zwierząt w systemie KROPiK
16 paź 2025

Obowiązek rejestracji psów i kotów w systemie KROPiK będzie wiązał się dla właścicieli zwierząt z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów? Czy da się ich uniknąć? Kto będzie miał dostęp do danych wprowadzonych do systemu? Po co zwierzętom PESEL?
Niepełnosprawni zyskają nowe prawa. Projekt ustawy o asystencji osobistej w Sejmie
16 paź 2025

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Posłanki zapowiadają, że to przełomowy krok w stronę samodzielności, równości i realizacji konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Czy to wreszcie przełom, na który czekały tysiące par w Polsce? Wraca sprawa związków partnerskich. Katarzyna Kotula zapowiada: szczegóły już wkrótce!
16 paź 2025

Po latach politycznych obietnic i gorących debat, sprawa związków partnerskich znów znalazła się w centrum uwagi całego kraju. W piątek rządząca koalicja ma przedstawić szczegóły projektu, który – jak mówią jego autorzy – „ułatwi ludziom życie” i „odpowie na realne potrzeby społeczne”. Choć temat wracał do Sejmu wielokrotnie, nigdy jeszcze nie był tak blisko realizacji. Tym razem w grę wchodzi kompromis, który połączył nawet polityków z różnych biegunów ideowych.

REKLAMA

Świadczenia po urodzeniu dziecka w 2026 r. Co przysługuje rodzicom? [LISTA]
16 paź 2025

Wielu rodziców oczekujących narodzin dziecka w 2026 r. zastanawia się nad możliwymi formami finansowego wsparcia. Na jakie świadczenia można liczyć? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Odpowiadamy!
Rewolucja w L4 „przyklepana” przez rząd: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
16 paź 2025

Przyjęty przez rząd, w dniu 14 października 2025 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD114) zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
Rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym. Nowe przepisy wywracają zasady dziedziczenia
16 paź 2025

Jeszcze do niedawna, nawet jeśli ktoś odziedziczył po babci mieszkanie albo po ojcu działkę, zanim mógł ją sprzedać czy obciążyć hipoteką, musiał wyruszyć w małą urzędową pielgrzymkę. Kluczowym przystankiem był urząd skarbowy. To tam trzeba było zdobyć zaświadczenie, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony, nie jest należny lub uległ przedawnieniu. Bez tego dokumentu notariusz nie mógł ruszyć dalej, choćby wszystko inne było dopięte na ostatni guzik.
Zakaz rozwiązania umowy z nieobecnym pracownikiem to mit. Trzeba przestrzegać kilku prostych zasad, a czynność będzie skuteczna
16 paź 2025

W powszechnym wyobrażeniu pracowników choroba i urlop chronią przed zwolnieniem z pracy. To stwierdzenie jest jednak prawdziwe tylko częściowo. Co przewidują przepisy i w jakich przypadkach można rozwiązać umowę z nieobecnym pracownikiem?

REKLAMA

Rozwody po nowemu - bez sądu i na oświadczenie małżonków! Poważne zmiany
15 paź 2025

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w ciągu ostatnich sześciu lat orzeczono w Polsce ok. 357 tys. rozwodów, w tym aż 286 tys. bez orzekania o winie. To znaczy, że ok. 80% rozwodów w Polsce w tym czasie było orzekanych bez stwierdzania winy którekolwiek z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. W praktyce takie sprawy, gdzie obydwie strony są dogadane i nie angażują się w długotrwały proces, gdyż nie chcąc wykazywać winy któregokolwiek z małżonków, mogą być załatwione już na jednej rozprawie.
Seniorzy ratują budżety gospodarstw domowych. Zaskakujące dane z GUS: osoby starsze rzadziej mają długi i lepiej zarządzają finansami
15 paź 2025

Choć często mówi się o niskich emeryturach i trudnej sytuacji osób starszych, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują zupełnie inny obraz: to właśnie seniorzy ratują dziś budżety gospodarstw domowych. Aż 87,4 proc. z nich nie ma żadnych długów, wydatki planują rozważnie, a z rachunkami radzą sobie lepiej niż młodsze pokolenia. Ich finansowa odpowiedzialność i życiowe doświadczenie sprawiają, że w wielu rodzinach to właśnie oni stanowią niewidzialny filar stabilności.

REKLAMA