Jakie kompetencje są kluczowe dla kobiet prowadzących firmy? [RAPORT]

Jakie kompetencje są kluczowe dla kobiet prowadzących firmy? [RAPORT]

04 marca 2026, 14:05
Jakie kompetencje są kluczowe dla kobiet prowadzących firmy?
89 proc. liderek firm z sektora MŚP podkreśla znaczenie edukacji i rozwoju kompetencji w biznesie – wynika z raportu EFL. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają też, że wyższe wykształcenie pomaga w prowadzeniu firmy i częściej deklarują znajomość języków obcych.

Z raportu „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie” przygotowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) wynika, że liderki firm z sektora MŚP częściej niż mężczyźni przypisują dużą wagę edukacji i rozwojowi kompetencji w swojej branży. Wskazuje na nią 89 proc. kobiet wobec 84 proc. mężczyzn.

Edukacja i rozwój kompetencji w MŚP

Kobiety częściej deklarują również, że wyższe wykształcenie pomaga im w prowadzeniu firmy – uważa tak 56 proc. liderek MŚP, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 50 proc. Panie rzadziej twierdzą, że wykształcenie nie ma znaczenia (41 proc. wobec 48 proc.). Jednocześnie zgodność profilu wykształcenia z prowadzoną działalnością deklaruje porównywalny odsetek kobiet i mężczyzn – odpowiednio 68 proc. i 70 proc.

Z badania wynika także, że 47 proc. kobiet poleca ukończenie studiów osobom rozważającym własny biznes. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 41 proc.

Raport EFL pokazuje, że liderki polskich firm częściej niż mężczyźni traktują kompetencje i wykształcenie jako realne narzędzia prowadzenia firmy, a nie element na wszelki wypadek. Widać to w trzech obszarach jednocześnie: po pierwsze w większym znaczeniu, jakie przypisują edukacji i rozwojowi, po drugie w częstszym przekonaniu, że wyższe wykształcenie pomaga w prowadzeniu biznesu, a po trzecie w mocniejszych kompetencjach językowych” – wskazała, cytowana w raporcie, dyrektorka departamentu marketingu EFL Ewa Kadziewicz.

Kompetencje językowe liderów MŚP

Raport pokazuje również różnice w kompetencjach językowych. Znajomość języków obcych deklaruje 69 proc. kobiet wobec 61 proc. mężczyzn. Językiem angielskim na poziomie komunikatywnym posługuje się 53 proc. liderek firm i 40 proc. przedsiębiorców. Jednocześnie brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego częściej wskazują mężczyźni – 39 proc. wobec 31 proc. kobiet.

Badanie zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP. W sumie zrealizowano 600 wywiadów: 247 rozmów z przedstawicielami mikro firm, 186 rozmów z przedstawicielami małych firm oraz 167 rozmów z przedstawicielami średnich firm.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
