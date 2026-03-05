REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia

Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia

05 marca 2026, 08:50
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie a powrót turystów do Polski

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Ruch lotniczy w rejonie państw Zatoki Perskiej został w znaczący sposób ograniczony, a setki tysięcy turystów, w tym Polaków nie ma możliwości powrotu do swoich krajów.

Ekspert o sytuacji pracowników w takiej sytuacji

O sytuację pracowników, których powrót do pracy po urlopie został uniemożliwiony z Bliskiego Wschodu PAP zapytała Dyrektora Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan Roberta Lisickiego.

Ekspert podkreślił, że w prawie pracowniczym nie ma konkretnych przepisów, które regulują sytuację braku możliwości podjęcia pracy ze względu na tego typu okoliczności. - Zgodnie z przepisami, jeżeli zaistnieją takie przyczyny uniemożliwiające stawienie się w pracy w terminie, to pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia nieobecności, zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku - powiedział.

Obowiązki pracownika w przypadku niemożności powrotu

Zdaniem Lisickiego sytuacja pracownika w takim przypadku zależy od porozumienia się z pracodawcą. Pracownik może bowiem umówić się z pracodawcą na wydłużenie urlopu wypoczynkowego lub skorzystać z prawa do urlopu na żądanie (4 dni w roku kalendarzowym). W przypadku braku płatnego urlopu do wykorzystania, pracownik może zawnioskować o urlop bezpłatny. W tym przypadku jest on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, ale bez wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za czas nieobecności

- Wynagrodzenie przysługuje za czas wykonywania pracy albo za okres nieobecności, kiedy przepisy gwarantują zachowanie prawa do wynagrodzenia. Sytuacja niemożności stawienia się do pracy, nawet w przypadku obiektywnej sytuacji, nie uprawnia pracownika do zachowania prawa do wynagrodzenia - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że pracownik, który nie miał możliwości skorzystania z urlopu, po powrocie do pracy będzie musiał usprawiedliwić swoją nieobecność. Chodzi o wykazanie przyczyn, które potwierdzą wydarzenia, które pracownik wskazał jako przyczynę nieobecności. To np. dokumenty, potwierdzające odwołanie planowanego lotu powrotnego.

Siła wyższa a nieobecność pracownika

Zgodnie z prawem pracownicy mają również w określonych przypadkach prawo do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Lisicki podkreślił jednak, że w jego ocenie w tym przypadku przesłanki uprawniające do takiego zwolnienia nie będą spełnione. Wolne w wymiarze 2 dni albo 16 godzin pracownik może bowiem wykorzystać zgodnie z przepisami jedynie, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Pracownicy w delegacji służbowej

Zdaniem eksperta inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku pracowników, będących w podróży, w związku z delegacją służbową. Wyjazd w delegację jest bowiem poleceniem służbowym ze strony pracodawcy.

- Było to polecenie pracodawcy i to on jest zaangażowany w sytuację związaną z nieobecnością pracownika. To pracodawca odpowiadał za pobyt pracownika za granicą. Jeśli z przyczyn niezależnych od pracownika nie może wrócić zgodnie z planem, koszty dodatkowego pobytu również podlegają zwrotowi - zaznaczył.

Brak obaw o utratę pracy

Lisicki podkreślił również, że pracownik nie powinien obawiać się możliwości utraty pracy z powodu braku możliwości powrotu do kraju.

- Jeżeli pracownik rzeczywiście nie ma możliwości powrotu, ponieważ ze względu na obecną sytuację zostały zawieszone loty z miejsca, w którym aktualnie on przebywa, to trudno tutaj przypisywać mu jakiś stopień winy. Kluczowe jest, aby wypełnił wyżej wskazany obowiązek poinformowania pracodawcy o zaistniałej sytuacji - powiedział.

Sytuacja pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie lub B2B

Zapytany o to, jak analogiczna sytuacja przekłada się na osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub B2B, podkreślił, że w stosunku do tych osób nie stosuje się przepisów prawa pracy.

Kodeks pracy 2026
Kodeks pracy 2026

Sprawdź

- Wszystko zależy więc od tego, jak kształtowany jest ten stosunek zobowiązaniowy, który stoi u podstaw wykonywania zadania za granicą przez te osoby - wskazał.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Prawo
