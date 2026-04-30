Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.

Wizerunek między skrajnościami

Jednym z punktów wyjścia do dyskusji są wyniki badań dotyczących obecności osób z niepełnosprawnościami w mediach. Pokazują one wyraźny problem: dominują dwa skrajne obrazy.

Z jednej strony mamy narrację „bohatera” – osoby, która mimo trudności „dzielnie sobie radzi” i budzi podziw. Z drugiej strony pojawia się obraz „ofiary” – osoby przedstawianej głównie w kontekście zbiórek, barier i problemów.

Brakuje codzienności. Zwykłego życia, pracy, relacji. Tymczasem to właśnie normalność powinna być punktem odniesienia.

– Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnościami były postrzegane przede wszystkim jako ludzie, a nie przez pryzmat swojej niepełnosprawności – podkreśla Wachowicz.

Dyskryminacja wciąż obecna

Choć świadomość społeczna rośnie, problem dyskryminacji nie znika. Badania przeprowadzone w 2023 roku pokazują, że ponad 80 procent osób z niepełnosprawnościami doświadcza jej na co dzień.

Dotyczy to wielu obszarów: edukacji, rynku pracy, przestrzeni publicznej czy komunikacji. Bariery nie są tylko architektoniczne. Często są też mentalne.

Dlatego organizatorzy konferencji chcą połączyć różne perspektywy: biznesu, mediów, administracji, edukacji oraz samych osób z niepełnosprawnościami.

Biznes, który się nie boi

Jednym z ważnych tematów będzie obecność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Wciąż funkcjonuje wiele mitów, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.

Firmy często obawiają się kosztów czy trudności organizacyjnych. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami mogą bać się utraty świadczeń, na przykład przez tzw. pułapkę rentową.

Podczas konferencji pojawi się konkretne pytanie: czy dostępność się opłaca? Odpowiedzi mają paść nie w teorii, ale na podstawie doświadczeń praktyków, w tym przedstawicieli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Media i głos osób z doświadczeniem

W programie znalazł się także panel poświęcony wizerunkowi w mediach. Wezmą w nim udział dziennikarze z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień zajmują się różnymi tematami, nie tylko własnym doświadczeniem.

Wśród nich będzie m.in. Michał Figurski. To ważny sygnał: osoby z niepełnosprawnościami są specjalistami w wielu dziedzinach i nie powinny być zapraszane do debaty wyłącznie przy okazji „tematycznych dni”.

Kluczowa zmiana: asystencja osobista

Jednym z najważniejszych wątków będzie planowana ustawa o asystencji osobistej. To rozwiązanie, które może znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Asystent osobisty to osoba wspierająca w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy czy wyjście z domu. Kluczowe jest jednak to, że ma pomagać, a nie wyręczać.

Dziś wsparcie tego typu jest często ograniczone czasowo i zależne od lokalnych programów. Nowe przepisy mają zapewnić ciągłość i stabilność tej usługi.

Zdaniem organizatorów to nie tylko koszt, ale inwestycja. W aktywizację zawodową, samodzielność i w całe społeczeństwo.

Edukacja i zdrowie psychiczne

Konferencja obejmie też tematy związane z edukacją włączającą i zdrowiem psychicznym. Organizatorzy chcą pokazać, jak tworzyć szkoły dostępne dla wszystkich uczniów oraz jak zapewnić realny dostęp do wsparcia psychologicznego.

Szczególną uwagę zwrócono na dostępność terapii, także w polskim języku migowym, co wciąż jest rzadkością.

Rozmowa, która ma coś zmienić

Konferencja odbędzie się 8 i 9 maja w Warszawie. Miejsca stacjonarne są już wyczerpane, ale nadal można wziąć udział online.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć rzeczywistość i mieć wpływ na jej zmianę.

Bo widoczność to dopiero początek. Za nią musi iść konkret: prawo, dostępność i codzienne decyzje.