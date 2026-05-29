REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » "Wewnętrzny hamulcowy" blokuje kariery kobiet. Naukowczyni wskazuje rozwiązanie

"Wewnętrzny hamulcowy" blokuje kariery kobiet. Naukowczyni wskazuje rozwiązanie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 08:44
oprac. Łucja Orzeł
"Wewnętrzny hamulcowy" blokuje kariery kobiet. Naukowczyni wskazuje rozwiązanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W karierze często kobietom przeszkadza „wewnętrzny hamulcowy”; blokuje nas brak wiary w siebie – przekazała dr Natalia Schmidt-Polończyk. Dodała, że wielu szans dla kobiet w naukach ścisłych i inżynieryjnych upatruje w rozwoju sztucznej inteligencji.

Kim jest dr Natalia Schmidt-Polończyk?

Dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajmuje się tunelami drogowymi. Jest założycielką Fundacji Odważne w Nauce. Popularyzuje naukę – m.in. w podcaście „Bunkier Nauki” i na instagramowym profilu @doktorka_tutorka zamieszcza rozmowy z naukowczyniami i naukowcami różnych dziedzin. Była finalistką konkursu Popularyzator Nauki w 2023 r.

REKLAMA

Naukowczyni stwierdziła w rozmowie z PAP, że pomimo iż kobiety stanowią 58,5 proc. ogólnej liczby osób studiujących w Polsce, to na uczelniach technicznych ich udział jest dużo niższy (32,4 proc.). Główną tego przyczyną są bariery systemowe i kulturowe.

Jej zdaniem nie wystarczy zachęcić dziewczyn do studiowania na kierunkach STEM. – Trzeba zadbać, również o to, żeby po wejściu na rynek trafiały do środowisk, które oferują stabilne początki kariery. Niezbędne są przejrzyste awanse, równe płace, wysoki poziom kultury pracy – warunki, w których kobiety nie „znikają” po studiach, doktoracie lub urodzeniu dziecka – zauważyła badaczka.

Dodała, że dla młodych osób rozpoczynających karierę naukową stabilne zatrudnienie jest dziś coraz rzadsze, a coraz częstsze staje się funkcjonowanie od grantu do grantu. – Obserwujemy też odpływ kobiet na kolejnych szczeblach kariery akademickiej. Obciążające jest również połączenie nauki z obowiązkami rodzinnymi, które niestety w większości przypadków spoczywają głównie na kobietach – zaznaczyła.

Stereotypy wciąż utrudniają rozwój zawodowy kobiet

Podkreśliła, że w społeczeństwie wciąż funkcjonują stereotypy z czasów, gdy ponad 100 lat temu uczelnie otworzyły się dla kobiet. – Te szkodliwe uprzedzenia nadal utrudniają kobietom rozwój zawodowy. Tymczasem odkrycia służące całemu społeczeństwu nie mogą być tworzone tylko przez jedną grupę społeczną. Różnorodność zespołów badawczych jest niezbędna dla doskonałości naukowej – uważa rozmówczyni PAP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlatego, jak powiedziała, warto budować w sobie odwagę, która pomaga na przykład ubiegać się o awans, aplikować na kierownicze stanowiska i odnosić sukcesy naukowe.

"Wewnętrzny hamulcowy" i brak wiary w siebie

Często przeszkadza nam „wewnętrzny hamulcowy” – znam to ze swojego życia oraz z pracy rozwojowej z innymi kobietami. Brak wiary w siebie, a ta wiara to najrzadszy talent wśród Polaków, niepotrzebnie nas blokuje. Być może dlatego nie wybieramy wymarzonej kariery zawodowej albo nie ubiegamy się o atrakcyjne stanowiska, boimy się porażki – tłumaczyła.

W jej ocenie odwaga to nie jest brak strachu. – Odwaga to działanie pomimo tego strachu i obaw. Ale też gotowość na porażkę, bo potknięcia, przegrane, błędy prowadzą nas do celu. Dajmy więc sobie prawo do błędów – namawiała i przypomniała, że dlatego prowadzi inicjatywę „Odważne w Nauce”.

Dr Schmidt-Polończyk uważa jednak, że w kwestii rozwoju kariery naukowej kobiet dużo się zmienia na lepsze i coraz więcej kobiet obejmuje wysokie stanowiska. – Ogromną moc mają systemy mentoringu, które budują siostrzeństwo i poczucie pewności siebie. Liderki dzielą się doświadczeniem, pokazują, jak pokonywały trudności; buduje to w młodszych koleżankach odwagę do działania, zabiegania o awans albo do wyboru ambitnej ścieżki kariery. Programów mentorskich jak „Dziewczyny do nauki” lub „Mentoring F2F” jest na szczęście coraz więcej – oceniła badaczka.

Inicjatywą wspierającą kobiety jest również zbliżająca się konferencja Perspektywy Women in Tech Summit, która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca w Warszawie. Popularyzatorka zauważyła, że w programie konferencji wiele miejsca poświęcono sztucznej inteligencji.

AI jako szansa dla kobiet i rynku pracy przyszłości

To znak czasów. AI budzi nadzieje i obawy. Ja się postępu nie boję, wręcz zamierzam z niego korzystać. W sztucznej inteligencji widzę wiele szans, w tym także dla kobiet. Jak zauważył rektor AGH prof. Jerzy Lis podczas niedawnego otwarcia fabryki sztucznej inteligencji Gaia AI Factory, kluczową kompetencją przyszłości jest elastyczność. Im szybciej uczynimy ze sztucznej inteligencji sprzymierzeńca w pracy, tym lepiej dla nas. Niektóre zawody znikną, pojawią się nowe, dlatego tak ważna jest ciągła edukacja. Na postępie wspieranym przez AI, na przykład w medycynie, ostatecznie skorzysta każdy człowiek – argumentowała naukowczyni.

Natalia Schmidt-Polończyk zwróciła uwagę, że Perspektywy Women in Tech Summit to największa w Europie konferencja dla kobiet z branży STEM, technologii i IT. – To naprawdę wyjątkowe wydarzenie, szczególnie istotne dla studentek, młodych kobiet. Potrzebujemy takich spotkań z naukowczyniami, liderkami, które inspirują i dają młodszym koleżankom siłę – powiedziała.

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Organizatorem Women in Tech Summit jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Będzie to ósma edycja wydarzenia.

Polska Agencja Prasowa i serwis Nauka w Polsce są patronami medialnymi konferencji.

Anna Bugajska (PAP)

Powiązane
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
Pracodawca może żądać informacji o dochodach rodziny. Pracowników to oburza, choć jest to zgodne z prawem
Pracodawca może żądać informacji o dochodach rodziny. Pracowników to oburza, choć jest to zgodne z prawem
To świadczenie nie podlega ochronie. To przykra niespodzianka przed urlopem. Komornik zajmie je w całości
To świadczenie nie podlega ochronie. To przykra niespodzianka przed urlopem. Komornik zajmie je w całości
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Windykacja dzwoni i dzwoni? Ale nie może przejąć danych poprzedniego abonenta, to narusza RODO
29 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł: firma, która sprzedaje swoje wierzytelności funduszowi windykacyjnemu, nie może przekazywać danych osób niebędących dłużnikami – nawet jeśli figurują w dokumentacji. Chodzi np. o poprzedniego abonenta, który przeniósł numer na kogoś innego. To przełomowy wyrok dla ochrony danych osobowych.
Adwokat: TSUE nie rozdaje darmowych kredytów, a SKD nie wynika z prawa unijnego. Polskie sądy nadal w większości oddalają powództwa
29 maja 2026

Kwietniowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów konsumenckich wywołał falę emocji i nadziei na „darmowe kredyty”. W debacie publicznej szybko pojawiła się teza o przełomie. Tymczasem analiza orzeczenia i pierwszych reakcji polskich sądów pokazuje obraz znacznie bardziej złożony i daleki od uproszczonych haseł.
Bezrobocie w Polsce spada, ale rynek pracy nadal wysyła niepokojące sygnały. GUS pokazał nowe dane
29 maja 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Choć w kwietniu 2026 liczba bezrobotnych ponownie spadła, eksperci zwracają uwagę na słabą liczbę ofert pracy oraz wyraźnie gorszą sytuację niż rok wcześniej. Sezonowy spadek bezrobocia nie zmienia faktu, że rynek pracy pozostaje pod presją.
"Wewnętrzny hamulcowy" blokuje kariery kobiet. Naukowczyni wskazuje rozwiązanie
29 maja 2026

W karierze często kobietom przeszkadza „wewnętrzny hamulcowy”; blokuje nas brak wiary w siebie – przekazała dr Natalia Schmidt-Polończyk. Dodała, że wielu szans dla kobiet w naukach ścisłych i inżynieryjnych upatruje w rozwoju sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Pracodawca może żądać informacji o dochodach rodziny. Pracowników to oburza, choć jest to zgodne z prawem
29 maja 2026

Pracownicy chronią swoją prywatność. I mają do tego prawo. Nie mogą jednak oczekiwać tego, że zostaną im przyznane świadczenia, do których prawo uzależnia się właśnie od danych, których ujawnić nie chcą.
EKUZ – gwarancja opieki zdrowotnej na wakacjach w krajach Unii Europejskiej
28 maja 2026

Osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje lub do pracy na krócej niż 12 miesięcy powinny zadbać o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ potwierdza prawo do leczenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA.
Dane osobowe obywateli ujawnione przez burmistrza Myślenic. Prezes UODO ukarał go karą pieniężną
28 maja 2026

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) po przeprowadzonym postępowaniu stwierdził naruszenie ochrony danych osobowych przez administratora danych – Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych obywateli, którzy poparli petycję opublikowaną następnie przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ceny paliwa w piątek. Dzisiaj zapłacimy mniej za benzynę i olej napędowy
29 maja 2026

Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w piątek 29 maja. Nadal utrzymuje się tendencja spadkowa cen paliw. O ile staniały benzyna i diesel? Sprawdzamy!

REKLAMA

Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
28 maja 2026

Myślisz, że sprawa frankowa Cię nie dotyczy? Błąd. Jeśli czekasz na rozwód, podział majątku po rodzicach czy odszkodowanie – stoisz w kolejce. W sądach apelacyjnych aż 70% wszystkich spraw to właśnie sprawy frankowe. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje dane: polskie sądy II instancji stały się sądami jednej sprawy. Ustawa frankowa ma to zmienić.
Pułapka w prawie budowlanym: Szopa w przydomowym ogrodzie nielegalna bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?
29 maja 2026

Szopa ogrodowa (zwana również domkiem narzędziowym) to bardzo przydatna, dodatkowa przestrzeń do przechowywania. Niejedna pomieści nie tylko narzędzia ogrodowe, ale również rowery, zapasowe opony do samochodu, składane meble ogrodowe i wiele innych rzeczy, których nie chce się trzymać w domu. Czy jednak taki niewielki budynek (gdyż w znacznej większości przypadków, szopa ogrodowa stanowi budynek, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego), można wykonać w przydomowym ogrodzie bez uprzedniego uzyskania wymaganych zgód administracyjnych (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy) oraz bez dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej? Warto, w tym zakresie, dokładnie sprawdzić przepisy prawa budowlanego, ponieważ – pomyłka, może być dla właściciela nieruchomości bardzo kosztowna.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA