Karta szkolenia wstępnego i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp – nowe wzory

Nowe wzory dokumentów

Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z powodu przyjęcia przez Radę Ministrów dnia 28 czerwca 2018 r. dokumentu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod tytułem „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” powstał projekt nowego rozporządzenia. Dokument ten zobowiązuje bowiem członków Rady Ministrów do deregulacji obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Rozporządzenie o szkoleniach bhp zawiera dwa wzory dokumentów wymagających stosowania pieczątek przez pracodawców. Należy więc zrezygnować z tej konieczności we wzorach:

karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 2 do rozporządzenia) oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 3 do rozporządzenia).

Inne zmiany w załącznikach do rozporządzenia

W załączniku nr 1:

a) tytuł części VIII otrzymuje brzmienie: „VIII. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjnobiurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia”,

b) w części VIII ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów leczniczych, szkół i innych placówek oświatowych oraz instytutów badawczych.”;

Ponadto załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do omawianego rozporządzenia. Oznacza to, że wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp znajdzie się w załączniku 1, a dotychczas był dostępny w załączniku 2.

Natomiast załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2. Analogicznie do powyższej sytuacji wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z bhp będzie znajdował się w załączniku 2, a nie 3 jak dotychczas.

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – nowy wzór