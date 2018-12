Zatrudnienie cudzoziemca - podstawowe informacje

Co trzeba wiedzieć przed zatrudnieniem cudzoziemca?

Wymagania rynku pracy stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Jednym z nich jest poznanie procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców. O tym jak wyglądają przepisy i jakie możliwości ma przedsiębiorca, informuje portal Zielona Linia. Przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych kwestii.

Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia zostało powołane do obsługi klientów urzędów pracy. Bezpłatnie dostarcza informacje i usługi przedsiębiorcom oraz osobom poszukującym pracy. W ramach portalu internetowego www.zielonalinia.gov.pl stworzono dział zawierający informacje na temat zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się tam zarówno informacje o procedurach i rodzajach pozwolenia na pracę, jak i wyjaśnienia najważniejszych pojęć. To praktyczne kompendium wiedzy dla każdego przedsiębiorcy, który planuje zatrudnić osoby z innym niż polskie obywatelstwem.

Podstawowe pojęcia i obowiązki

Na portalu można znaleźć wyjaśnienia podstawowych terminów, które zaskakująco często są mylone. W jednym miejscu zebrano definicje pojęć takich jak Karta Polaka, pobyt tolerowany, karta pobytu, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, azyl itd. W tym miejscu przedsiębiorca dowie się też na przykład, czym jest nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca. Jest to więc najbardziej podstawowy przewodnik po pojęciach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz praktyczny wstęp do wiedzy, która zawarta jest w artykułach umieszczonych w portalu.

Przedsiębiorca dowie się z nich między innymi tego, którzy cudzoziemcy są uprawnieni do pracy na terytorium Polski oraz pozna obowiązki, jakie wiążą się z zatrudnianiem cudzoziemców. Na czym one polegają? Przede wszystkim zatrudniający powinien sprawdzić, czy zatrudniany ma ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce, zrobić jego kopię i przechowywać ją przez cały okres zatrudniania. Następnie pracodawca powinien upewnić się czy cudzoziemiec może pracować w Polsce bez zezwolenia. Jeśli cudzoziemiec nie jest w grupie osób zwolnionych z tego obowiązku, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę lub zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Kolejnym wymogiem jest zawarcie pisemnej umowy z pracownikiem. Co istotne, zanim zatrudniany podpisze umowę, powinien otrzymać jej tłumaczenie na język, którym się posługuje. Zatrudniony musi także otrzymać zezwolenie na pracę w formie pisemnej, a wszelkie informacje dotyczące jego zezwolenia i zatrudnienia (takie jak uchylenie czy przedłużenie zezwolenia) powinny być mu udzielane na bieżąco. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się też z obowiązkami informacyjnymi względem instytucji państwowych. Szczegółową listę podmiotów oraz zobowiązań można znaleźć w materiałach dostępnych na portalu Zielona Linia.