Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przed zezwoleniem na pracę

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi a zezwolenie na pracę

Czy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i zezwolenie na pracę można połączyć? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, a jednak nie do końca jest. Sprawdźcie!

Praca cudzoziemca w Polsce, co do zasady, musi zostać zalegalizowana – czy to poprzez rejestrację oświadczenia czy poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec nie może jednocześnie pracować na podstawie oświadczenia i zezwolenia, u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku pracy – to są alternatywne formy legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Istnieją jednak dwie sytuacje, w których wcześniejsze zarejestrowanie oświadczenia (przed zezwoleniem) niesie za sobą pewne korzyści.

Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania informacji starosty

Jeden z przypadków, gdy pracodawcy zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania informacji starosty, dotyczy sytuacji, gdy starają się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, bezpośrednio po zatrudnianiu go na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy.

Aby z takiej możliwości skorzystać, pracodawca powinien najpierw przez 3 miesiące zatrudniać danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia. Następnie powinien złożyć wniosek o zezwolenie na pracę na tym samym stanowisku. Dotyczy to pracy tylko na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy. Pracodawca musi udokumentować pełne trzy miesiące zatrudniania cudzoziemca, przedstawiając zarejestrowane oświadczenie, umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem oraz dokumenty potwierdzające opłacanie składek ZUS. Wówczas nie będzie od niego wymagana informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Praca legalna również po upływie ważności oświadczenia

Inny przypadek, gdy warto pamiętać o złożeniu wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, którego pracodawca w danym momencie zatrudnia na podstawie zarejestrowanego oświadczenia, przewiduje artykuł 88 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O czym pamiętać, chcąc skorzystać z tego przepisu?