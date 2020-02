Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pomocny dla mam wracających do pracy

Zintegrowany System Kwalifikacji – realnym wsparciem dla młodych mam wracających na rynek pracy

Okres opieki nad dzieckiem może być jednocześnie czasem, w którym młoda kobieta doskonali swoje kompetencje zawodowe. Poszerzanie wiedzy wcale nie musi oznaczać spędzania wielu godzin na salach wykładowych. Takie same efekty można uzyskać, ucząc się w domu i zdobywając w ten sposób dodatkowy atut w grze o dobrą pracę.

Każdy chyba zna powiedzenie, że człowiek uczy się przez całe życie. Dlatego nie powinien dziwić popularny obecnie trend „lifelong learning”, który jest właśnie realizacją tej maksymy. Warto pogłębiać wiedzę każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Również wtedy, gdy mamy przerwę w życiu zawodowym, bo na przykład opiekujemy się niemowlęciem.

Certyfikat potwierdzający umiejętności

Ale nie uczmy się tylko dla siebie, niech włożony w to wysiłek przyniesie wymierny efekt w postaci certyfikatu potwierdzającego nasze umiejętności. Liczą się bowiem efekty. Taki certyfikat będzie naszym asem w rękawie po powrocie do dawnej firmy lub podczas poszukiwania zatrudnienia po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, jeśli wcześniej nie pracowałyśmy.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Obecnie młode mamy mają do dyspozycji bardzo pomocne narzędzie – Zintegrowany System Kwalifikacji. Dzięki ZSK każdy może dowiedzieć się, jakie umiejętności i kompetencje są wymagane dla danej kwalifikacji i ustalić, gdzie można je oficjalnie potwierdzić, aby uzyskać certyfikat z numerem PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji). Numer PRK nadaje takiemu świadectwu rangę porównywalną z innymi tego typu certyfikatami Unii Europejskiej. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce stają się więc rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej znaleźć pracę również za granicą.

„Zintegrowany System Kwalifikacji pomyślany został tak, by dawał młodym mamom realne korzyści. Po pierwsze, mogą – podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – uzyskać certyfikaty dotyczące różnych umiejętności i w ten sposób znacznie zwiększyć swoją konkurencyjność po powrocie do pracy. Po drugie, ZSK to pomysł dla osób, które, mając jeden zawód, chcą potwierdzić także inne kompetencje lub przekwalifikować się” – mówi Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych. „System to także odpowiedź dla osób, które chcą włączyć się do rynku pracy, a wcześniej nie były aktywne” – dodaje.

Wychowywanie dziecka i praca

Macierzyństwo to wspaniały czas w życiu kobiety, ale też ogromne wyzwanie związane nie tylko z wychowaniem dziecka, ale też z pogodzeniem tego z rozwojem własnej kariery. Jest to wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Nic zatem dziwnego, że wiele kobiet obawia się, czy zdoła mu sprostać i często towarzyszy im lęk przed utratą pozycji zawodowej i atrakcyjności na rynku pracy. Według badania Work Service [2019] ponad 67 proc. ankietowanych sądzi, że kobiety wracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia niż jakakolwiek inna grupa kandydatów.