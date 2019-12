Kompetencje potrzebne w szybko zmieniającym się środowisku pracy

Czyli jakie kompetencje są potrzebne w szybko zmieniającym się środowisku pracy?

Szacuje się, że już około 2020 r. na światowym rynku będzie pracować nawet 100 mln robotów. Każdy z nich zastąpi pracę ośmiu pracowników. Jak donoszą raporty światowych uczelni i instytucji, w ciągu kolejnych 20 lat rozwój robotyki może sprawić, że zniknie około 700 zawodów. Równocześnie wiemy, że w związku z transformacją technologiczną będą powstawać nowe zawody, jak np. trener sztucznej inteligencji, doradca czasu wolnego oraz setki innych, których nie potrafimy nawet nazwać. W cenie będą również określone kompetencje.

Zdolność adaptowania się

Nazywaj zmiany, które dostrzegasz w bliższym i dalszym otoczeniu.

Koryguj swoje zachowania, by zachować skuteczność w działaniu.

Twórz rozwiązania, które pomogą organizacji korzystać na zmianach.

W zawodach, które pozostaną, ponad 80 proc. ulegnie istotnym zmianom w organizacji pracy. Dlatego główną kompetencją będzie uczenie się. Nie będzie ono jednak rozumiane jako przyswajanie wiedzy zawartej w podręczniku, ale jako zdolności adaptowania się i łączenia wiedzy z wielu źródeł, eksperymentowania i tworzenia rozwiązań, które pozwolą osiągać lepsze efekty lub efektywniej zaspokajać popyt.

Autokorekta i korzystanie z zewnętrznej informacji zwrotnej nabiorą jeszcze większego znaczenia. Coraz częściej powiedzenie sobie: "nie wiem", będzie początkiem procesu uczenia się. Kto może wiedzieć? Na jakiej wiedzy możemy bazować? Co się sprawdza? Co się nie sprawdza? Jak będą zmieniać się warunki? Modyfikowanie własnych zachowań oraz sposobu myślenia tak, aby nadążyć za rzeczywistością i ją wyprzedzać, będą kluczem do przyszłości. Analiza otoczenia, obserwacja wyników, zmiana zachowań, czyli adaptacja pod każdą postacią będzie niezbędną kompetencją.

Samoświadomość

Obserwuj siebie: swoje myśli i odczucia.

Wyrażaj swoją misję i motywację do działania.

Wybieraj zadania i formy ich realizacji, bazując na swoich mocnych stronach.

Podejmuj rozważne decyzje rozwojowe.

Samoświadomość możemy w skrócie nazwać poznaniem siebie "tu i teraz". To nie jest tylko modne psychologiczne stwierdzenie, ale potężne narzędzie, które może stanowić o naszym sukcesie w danej roli, ponieważ zmusza nas ono do odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście wiemy, kim jesteśmy, co robimy i w jakim celu? Świadomość jest też tym, co odróżnia nas od maszyn i robotów. Dlatego doskonalenie tego wyróżnika ludzkości powinniśmy postawić sobie jako główny cel rozwojowy. Zajrzenie w głąb siebie możemy rozpatrywać w dwóch wymiarach - zarówno osobistym, jak i zawodowym. W kontekście zawodowym powinniśmy umieć szczerze odpowiedzieć sobie na pytania: