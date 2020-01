Jak zwiększyć swoją „zatrudnialność”?

Krótka "ważność" kompetencji

Zmiany w trendach na rynku pracy przyspieszyły wraz z intensywną i coraz bardziej powszechną digitalizacją w organizacjach. W konsekwencji obserwujemy, że „ważność” kompetencji na rynku jest coraz krótsza. „Ważność”, czyli czas, kiedy zapotrzebowanie na daną umiejętność w firmie, w branży, w danych regionie jest największe. Każdy z nas może realnie wpływać na zwiększanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy poprzez budowanie swojej gotowości do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń, wysokiej zdolności adaptacji do zmieniających się warunków i entuzjastycznego nastawienia do tego, co nowe.

Polecamy produkt: Mobbing w miejscu pracy

reklama reklama



Zdolność uczenia się

Zdolność uczenia się to kompetencja, którą warto świadomie pokazywać podczas rozmów rekrutacyjnych, czyli przytaczać przykłady sytuacji, kiedy nowo zdobyta wiedza przełożyła się na dobre wyniki w pracy, przedstawiać naszą motywację do uczenia się nowych rzeczy, do funkcjonowania w nowym, wcześniej nieznanym otoczeniu. Kluczowe jest również świadome rozwijanie tej kompetencji. W ManpowerGroup mówimy o „Wskaźniku Zdolności Uczenia się” (Learnability Quotient LQ). Wskaźnik LQ u pracownika odzwierciedla indywidualne zamiary i możliwości rozwoju oraz przystosowania się do nowych okoliczności i wyzwań w życiu zawodowym, pozwala zdiagnozować preferowany styl uczenia się i dostarcza wskazówek, które pozwalają zwiększyć wskaźnik LQ.

Kompetencje cyfrowe

Bez względu na branżę i charakter stanowiska, warto inwestować w poszerzanie kompetencji cyfrowych, czyli umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej pracy, rozwój umiejętności z obszaru ICT czy nawet podstaw programowania. W wyniku dynamicznie postępującej automatyzacji procesów w organizacjach, zmienia się charakter pracy na stanowiskach – zarówno technicznych, jak i administracyjnych. W świetle tego nasza umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w pracy jest pożądaną kompetencją, pozytywnie wpływa na skuteczność wykonywania zadań, a to jest doceniane w organizacjach. Firmy chcą zatrudniać osoby, które pracują efektywnie.

Kluczowe umiejętności

Istotne w zwiększaniu swojej atrakcyjności na rynku jest inwestowanie czasu i energii w rozwój mocnych stron, które są jednocześnie umiejętnościami transferowalnymi. Definiuje się je jako takie, które można wykorzystywać w działaniu bez względu na branżę czy stanowisko. Wśród tych kluczowych warto wymienić umiejętność rozwiązywania problemów, skuteczną komunikację, kreatywność, adaptowanie się do zmieniających się warunków, współpracę, zarządzanie ludźmi a także zarządzanie procesami i projektami.