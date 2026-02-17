REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Mobbing » Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają

Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 10:54
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają
Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Toczą się prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w przepisach dotyczących mobbingu. Jednak wciąż pojawiają się nowe postulaty, których celem jest zaostrzenie obowiązujących regulacji. Czy jednorazowe incydenty przemocy w środowisku pracy będą uznawane za mobbing?

Toczą się prace nad zmianą przepisów dot. mobbingu

Toczą się pracę nad zmianami w przepisach dotyczących mobbingu. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy zmieniającej m.in. jego definicję. Celem zmian jest odejście od biernego przeciwdziałania mobbingowi na rzecz aktywnego i mierzalnego działania pracodawcy. Ochrona pracownika ma zostać wzmocniona, a przepisy jasno będą wskazywały, czego państwo oczekuje w tym zakresie od pracodawcy. Te zmiany to element większego działania, którego celem jest wzmocnienie w stosunkach pracy sytuacji pracowników i objęcie ich większą ochroną. W nowej definicji mobbingu nie będzie już mowy o długotrwałości, a mobbingiem będzie uporczywe nękanie lub molestowanie pracownika, które ma charakter powtarzalny, stały lub nawracający, prowadzi do naruszenia godności pracownika, stwarza wobec niego wrogą, poniżającą, ośmieszającą lub zastraszającą atmosferę. Kluczowa będzie więc powtarzalność, nawet taka występująca w krótkim okresie. Czy to duża zmiana dla pracodawców?

REKLAMA

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

Choć procedury antymobbingowe powinny obowiązywać w zakładach pracy już od 2004 r., to w praktyce różnie z tym bywa. Często pełnią one jedynie rolę formalnej podkładki, a w rzeczywistości nikt nie oczekuje tego, że będą faktycznie działały na rzecz pracowników. W wielu przypadkach pracodawcy ograniczyli się do wskazania w regulaminie pracy, że mobbingu nie wolno stosować i nie poświęcają tej tematyce więcej uwagi. Takie działanie jest możliwe m.in. dlatego, że na gruncie obecnie obowiązujących regulacji pracownicy stoją na słabej pozycji w ewentualnych postępowaniach sądowych, a wygranie procesu i uzyskanie odszkodowania jest w praktyce dużą rzadkością. I to właśnie ma się zmienić. Już niedługo pracodawcy będą zobowiązani stworzyć wyczerpujące procedury antymobbingowe, w których zostaną opisane nie tylko niedozwolone działania, ale również całe postępowanie na wypadek pojawienia się działań niepożądanych. Po zmianach procedura antymobbingowa ma stanowić dla pracownika instrukcję, która wskaże mu, co ma zrobić krok po kroku, gdy znajdzie się w tego rodzaju sytuacji. Pracodawcy będą natomiast zobowiązani nie tylko aktywnie przeciwdziałać mobbingowi, ale też identyfikować zagrożenia, reagować na sygnały o niepożądanych działaniach, podejmować działania naprawcze i monitorować atmosferę w pracy. Ciężar dowodu w ewentualnym postępowaniu sądowym zostanie przerzucony na pracodawcę, a minimalne odszkodowanie dla ofiary mobbingu będzie wynosiło co najmniej 12 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednorazowe incydenty przemocy będą mobbingiem?

Mimo prac nad wprowadzeniem tak istotnych zmian w obowiązujących przepisach, do Sejmu RP została w dniu 29 stycznia 2026 r. skierowana petycja w sprawie wzmocnienia systemu przeciwdziałania mobbingowi i przemocy psychicznej w środowisku pracy oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar (nr BKSP-155-X-665/25). Jej autorzy, których dane zostały zanonimizowane, wnoszą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do rozszerzenie definicji mobbingu tak, aby - obok działań uporczywych i długotrwałych obejmowała również jednorazowe, rażące incydenty przemocy psychicznej lub naruszenia dóbr osobistych o szczególnej intensywności (w tym w komunikacji elektronicznej). Dalsze postulaty to:

  • uznanie cybermobbingu i mobbingu hybrydowego (zdalnego) jako formy mobbingu,
  • doprecyzowanie przesłanek dowodowych: po uprawdopodobnieniu mobbingu przez pracownika ciężar wykazania, że do mobbingu nie doszło oraz że pracodawca dopełnił obowiązków prewencyjnych, spoczywa na pracodawcy (analogicznie do zasad w sprawach o dyskryminację),
  • zniesienie wymogu rozstroju zdrowia jako warunku odpowiedzialności odszkodowawczej za sam fakt mobbingu,
  • uznanie rozstroju zdrowia za przesłankę wyższej kompensaty (zadośćuczynienia),
  • wprowadzenie środków tymczasowych (np. czasowe odseparowanie stron, przeniesienie służbowe za zgodą ofiary, praca zdalna, urlop interwencyjny z zachowaniem wynagrodzenia)stosowanych niezwłocznie po zgłoszeniu.

Wśród dalszych postulatów znalazły się również wzmocnienia i doposażenia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz/lub powołanie specjalistycznego centrum antymobbingowego. Ustawodawca miałby również obciążyć pracodawców obowiązkiem podejmowania działań prewencyjnych, a także usprawnić postępowania sądowe w sprawach o mobbing.
Jak z tego wynika, przedstawione postulaty co najmniej w części pokrywają się z planami rządzących pracujących już od jakiegoś czasu na projektem przepisów nowelizujących ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Odpowiedzi na petycję jeszcze nie udzielono. Jak wskazano, przewidywany termin załatwienia to: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 29 kwietnia 2026 r.

Podstawa prawna

art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracownik musi rozumieć, jakie jego zachowania stanowią podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
17 lut 2026

Zakończenie stosunku pracy często wiąże się z silnymi emocjami u stron, które go rozwiązują. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których zachodzą przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
WIBOR coraz częściej trafia na wokandę. Sądy notują wyraźny wzrost liczby spraw rdr. [NOWE DANE]
17 lut 2026

W sądach okręgowych przybywa spraw dotyczących roszczeń z umów bankowych ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stawki referencyjnej WIBOR. W 2025 roku wpłynęło ich o ponad 105% więcej niż w 2024 roku. Zdecydowanie najwięcej z nich zarejestrowano w Warszawie – ponad 20% wszystkich w kraju. Z kolei o przeszło 165% wzrosła rdr. liczba załatwionych tego typu spraw. Przy tym część sporów zawieszono do czasu wydania orzeczenia przez TSUE. Już po jego ogłoszeniu, eksperci prognozują dalszy rozwój sytuacji. I tutaj zaczyna się wachlarz różnych scenariuszy – zarówno pozytywnych, jak negatywnych lub neutralnych dla samych konsumentów.
Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają
17 lut 2026

Toczą się prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w przepisach dotyczących mobbingu. Jednak wciąż pojawiają się nowe postulaty, których celem jest zaostrzenie obowiązujących regulacji. Czy jednorazowe incydenty przemocy w środowisku pracy będą uznawane za mobbing?
Wyższy próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2026 r. (świadczenie uzupełniające)
16 lut 2026

Wraz z waloryzacją emerytur i rent, od 1 marca 2026 r. wzrasta próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca lutego br wynosi on 2 552,39 zł brutto, a od marca będzie to 2 687,67 zł brutto. Maksymalna wysokość samego świadczenia pozostaje bez zmian i nadal wynosi 500 zł „na rękę”.

REKLAMA

Dodatek mieszkaniowy – zmiany od lutego 2026 r. Ile wynosi, kto może otrzymać: limity dochodów i metrażu mieszkania (normatywy)
16 lut 2026

Na początku lutego wzrosły limity dochodowe uprawniające do pobierania dodatku mieszkaniowego. Przypominamy ważne informacje o tej formie pomocy. Kto może uzyskać dodatek mieszkaniowy, jakie są aktualne kryteria dochodowe i normatywy powierzchni mieszkania?
Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane
16 lut 2026

Rok 2026 przyniósł - jak zwykle - zmianę w zakresie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r., płaca minimalna została ustalona na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta wpływa nie tylko na pensje zasadnicze, ale na cały szereg świadczeń pracowniczych i obciążeń składkowych.
500+ z ZUS dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryterium od 1 marca 2026 r.?
16 lut 2026

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że trzeba je zreformować, bo warte jest coraz mniej. Jaki limit będzie obowiązywał od marca 2026 r.? Kto może otrzymać tzw. 500+ z ZUS?
W czym niedziela jest gorsza od soboty. Będzie dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w niedzielę?
16 lut 2026

W czym niedziela jest gorsza od soboty? Takie pytanie zadali MRPiPS autorzy petycji dotyczącej zmiany przepisów dotyczących czasu pracy. Czy resort rozważy przedstawiony mu projekt zmian, a pracownicy już niedługo zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy?

REKLAMA

Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
16 lut 2026

Rusza nabór na kursy baców i juhasów w Małopolsce. Coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem, który pozwala zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz produkcji regionalnych serów.
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
17 lut 2026

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN. AKTUALIZACJA na dzień 17.02.2026 r. - niestety miejsca w Krakowie są już wyczerpane, ale warto śledzić czy w innych gminach nie obowiązują podobne programy, czy też nie będzie nowej edycji na 2026-2027.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA