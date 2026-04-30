Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?

Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?

30 kwietnia 2026, 09:23
oprac. Łucja Orzeł
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
Shutterstock

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Majówka będzie w tym roku krótka

Zbliżająca się majówka będzie w tym roku krótka. Święto Pracy wypada w piątek, a święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w niedzielę, co oznacza, że pracownicy wolne od pracy będą mieli jedynie w piątek. Przełoży się to na przedłużony, trzydniowy weekend.

Czerwiec i Boże Ciało - pierwsza szansa na dłuższy odpoczynek

Następną okazję na dłuższy odpoczynek pracownicy będą mieli dopiero w czerwcu. Przy wykorzystaniu jednego dnia urlopu w okolicach Bożego Ciała, które przypada na czwartek 4 czerwca, będzie można przedłużyć weekend do czterech dni. Kolejna możliwość dłuższego odpoczynku od pracy pojawi się już w sierpniu. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) przypada bowiem na sobotę, więc pracownikom będzie przysługiwać do odebrania jeden dzień wolny.

Listopad - jak wykorzystać Święto Niepodległości

Szansa na dłuższe wolne będzie później dopiero w listopadzie. Za Wszystkich Świętych, które wypadnie w tym roku niedzielę, nie będzie przysługiwał dzień wolny. Święto Niepodległości (11 listopada) wypadnie natomiast w środę. Oznacza to, że przy odpowiednim wykorzystaniu urlopu pracownik będzie mieć możliwość zorganizowania pięcio-, a nawet dziewięciodniowego odpoczynku.

Najlepszy okres na urlop - święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Najkorzystniejsza okazja na dłuższy odpoczynek będzie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ustawowo wolne od pracy będą dni od 24 do 27 grudnia (czwartek-niedziela). Oznacza to, że wykorzystując trzy dni urlopu (21, 22 i 23 grudnia), pracownik, wliczając weekend będzie mieć dziewięć dni wolnych od pracy (19-27 grudnia). Dodatkowo, pracownikowi przysługiwać będzie jeden dzień wolny do odbioru za drugi dzień Bożego Narodzenia, który wypadnie w sobotę. Ci, którzy wciąż będą mieli do wykorzystania dni z puli urlopowej, będą mogli wydłużyć urlop do 1 stycznia 2027 r., który również, jak zawsze będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Włącznie z weekendem po Nowym Roku będzie to okazja na aż 16-dniowy odpoczynek.

Jak zyskać nawet 16 dni wolnego - sprytne planowanie urlopu

W 2026 roku pracownikom przysługuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Pozostało ich jeszcze dziesięć: 1 maja w piątek (Święto Pracy), 3 maja w niedzielę (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 24 maja w niedzielę (pierwszy dzień Zielonych Świątek), 4 czerwca w czwartek (Boże Ciało), 15 sierpnia w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada w niedzielę (Wszystkich Świętych), 11 listopada w środę (Narodowe Święto Niepodległości), 24 grudnia w czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia), 25 grudnia w piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) oraz 26 grudnia w sobotę (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
Już po majówce sytuacja części pracowników się zmieni. Będą mieli szansę na dłuższy urlop i okres wypowiedzenia
Już po majówce sytuacja części pracowników się zmieni. Będą mieli szansę na dłuższy urlop i okres wypowiedzenia
Długi weekend majowy 2026: tak wydłużysz go biorąc urlop na żądanie lub zwolnienie z powodu działania siły wyższej
Długi weekend majowy 2026: tak wydłużysz go biorąc urlop na żądanie lub zwolnienie z powodu działania siły wyższej
Źródło: PAP
Prawo
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
30 kwi 2026

U pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się stosowanie znowelizowanych regulacji dotyczących stażu pracy. Przed nimi wyzwania, z którymi pracodawcy budżetowi w większości już się uporali. Na co trzeba uważać?

Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
30 kwi 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.
Rozliczanie pracy zadaniami – jak stosować zadaniowy system czasu pracy w praktyce. Co z nadgodzinami? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
29 kwi 2026

Zadaniowy system czasu pracy stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych przewidzianych w polskim Kodeksie pracy. W odróżnieniu od innych systemów czasu pracy, w którym pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach, system zadaniowy pozwala na rozliczanie pracownika nie z przepracowanego czasu, lecz z wykonanych zadań. Daje to pracownikowi znaczną swobodę w planowaniu dnia pracy, a pracodawcy możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
29 kwi 2026

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.
Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. - 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę z urzędu
30 kwi 2026

W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.

PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?
29 kwi 2026

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
29 kwi 2026

Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.
