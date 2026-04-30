Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?

U pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się stosowanie znowelizowanych regulacji dotyczących stażu pracy. Przed nimi wyzwania, z którymi pracodawcy budżetowi w większości już się uporali. Na co trzeba uważać?

To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę

W pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się okres stosowania znowelizowanych przepisów dotyczących stażu pracy. Już od 1 maja będzie można do niego zaliczać okresy aktywności zawodowej, które wcześniej nie miały wpływu na pracownicze uprawnienia. Będą wśród nich np. czas prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia. Katalog jest jednak znacznie szerszy i warto się z nim zapoznać. Wiele osób może dzięki temu zyskać – czy to wyższy wymiar urlopu, czy dłuższy okres wypowiedzenia, czy wyższą odprawę. Sprawą warto się zainteresować, bo czas na potwierdzenie uprawnień jest ograniczony. W przepisach przejściowych wskazano, że Ustawodawca wskazał wprost, że na udokumentowanie dodatkowych okresów zatrudnienia pracownicy mają 24 miesiące od:

- 1 stycznia 2026 r. w sektorze budżetowym

- 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym.

Okresów nieudokumentowanych we wskazanych terminach pracodawca zatrudniający pracownika odpowiednio w dniu 1 stycznia i 1 maja 2026 r. nie wlicza do okresu zatrudnienia tego pracownika. Na co trzeba zwrócić uwagę w tej regulacji? Na to, że mowa w niej jedynie o pracownikach, których pracodawca zatrudnia w dniu 1 stycznia (w sektorze budżetowym) i odpowiednio w dniu 1 maja (w sektorze prywatnym).

REKLAMA

Pracownik ma 2 lata na przedstawienie dokumentów. Ale nie każdy

Oznacza to, że osoby, które zostaną u danego pracodawcy zatrudnione 5 maja, 10 maja czy 1 czerwca nie będą już objęte tym ograniczeniem i będą mogły udokumentować dodatkowe okresy zatrudnienia na ogólnych zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. W konsekwencji, w zależności od terminu nawiązania stosunku pracy z danym pracodawcą, pracownik będzie miał różną ilość czasu na dopełnienie obowiązków formalnych związanych z uzupełnieniem stażu pracy i zapewnienie sobie możliwości skorzystania z uprawnień pracowniczych. Równolegle, pracownicy działów kadr muszą pamiętać, że zanim odmówią pracownikowi przyjęcia przedkładanych przez niego dokumentów, muszą dokładnie przeanalizować jego sytuację.

Uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia udokumentowanych przez pracowników po zmianie przepisów okresów do okresu zatrudnienia, przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:

1) 1 stycznia 2026 r. w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych albo

2) 1 maja 2026 r. w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.