Ustawa o KZP niedopracowana [KOMENTARZ]

W dniu 11 października 2021 roku weszła ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych. Ustawa była procedowana bardzo szybko i można powiedzieć, że jest mocno niedopracowana. W tym artykule omówię tylko kilka nieprzemyślanych nieprecyzyjnych rozwiązań.

Odpowiedzialność członka kasy za jej zobowiązania

Pierwszy zapis, który nie został dopracowany dotyczy odpowiedzialności członka kasy za jej zobowiązania w części odpowiadającej jego wkładowi członkowskiemu. Przede wszystkim nie wskazano, kiedy i na jakich zasadach ta odpowiedzialność ma nastąpić. Wydaje się, że zapis dotyczy sytuacji, w której kasa albo zostanie obciążona jakąś sankcją (chociażby karą za naruszenie RODO), albo gdy podczas likwidacji kasy okaże się, że z uwagi na nieściągalność pożyczek, nie będzie możliwe wypłacenie pełnej wysokości wkładu członkom, którzy byli członkami kasy na dzień podjęcia uchwały a jej likwidacji. Kasa nie może prowadzić działalności gospodarczej, zatem za wyjątkiem pracodawcy i członków kasy, będzie miała nielicznych kontrahentów.

Możliwość zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia członków kasy przez jej członka

Kolejny zapis dotyczy możliwości zaskarżenia uchwały walnego zebrania członków kasy przez jej członka. Z zapisów ustawy wynika, że zaskarżenie wstrzymuje skuteczność uchwały. To oznacza, że w skrajnych sytuacjach przez lata nie będzie możliwe podjęcie skutecznej uchwały, ponieważ samo złożenie pozwu, nawet niezasadnego, wstrzyma jej wykonanie. Jest to konstrukcja dziwaczna na gruncie polskiego prawa. Dla przykładu, ustawa o własności lokali przewiduje prawo zaskarżenia uchwały wspólnoty na zbliżonych zasadach (oczywiście różnice występują, ale nie są one zasadnicze). Jednakże zaskarżenie uchwały wspólnoty nie ma wpływu na jej skuteczność czy wykonalność, chyba że sąd w postępowaniu sądowym wywołanym zaskarżeniem uchwały, wstrzyma jej wykonalność (w ramach zabezpieczenia powództwa). To ciekawe, że na gruncie kas nie ma rozróżnienia wykonalności od skuteczności. Z tego powodu należy się spodziewać licznych wątpliwości interpretacyjnych i problemów praktycznych wywołanych zaskarżeniami uchwał walnego zgromadzenia członków kasy. Ustawodawca ewidentnie nie rozważył skutków tej regulacji i nie zwraca uwagi na nomenklaturę.

Wkłady członkowie a spadkobiercy

Przepisem, który wzbudził moje największe zdumienie jest przepis art. 14 ustawy, który brzmi:

1. Osobie skreślonej z listy członków KZP, a w przypadku śmierci członka KZP - osobie uprawnionej, przysługuje zwrot wkładu członkowskiego w terminie i na zasadach określonych w statucie KZP.

2. Jeżeli członek KZP wskaże kilka osób uprawnionych, a nie oznaczy ich udziałów we wkładzie członkowskim, uważa się, że udziały tych osób są równe.

3. Po śmierci członka KZP zarząd niezwłocznie wzywa osobę uprawnioną do odbioru wkładu członkowskiego.

4. Wkład członkowski albo udział we wkładzie członkowskim wypłacony osobie uprawnionej nie wchodzi do spadku po członku KZP.

Z przepisu tego wynika, że jeżeli członek kasy nie wskaże osób uprawnionych, albo osoby te nie odbiorą wkładu (choćby z tego powodu, że nie dożyją śmierci członka kasy, a członek ten nie wskaże nowej osoby uprawnionej), to wkłady przypadną kasie a nie uprawnionym spadkobiercom. W mojej ocenie przepis ten jest niezgodny z art. 21 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo . Przepis pozbawia spadkobierców prawa do spadku. W mojej ocenie wkłady zgromadzone w kasie nie są majątkiem wyłączonym z obrotu. Nie ma zatem podstaw do pozbawiania spadkobierców prawa do tego majątku i przymuszania spadkodawcy do sposobu dysponowania tym majątkiem na wypadek śmierci. W obrocie cywilistycznym, jeżeli spadkodawca nie sporządza testamentu, do dziedziczenia dochodzą spadkobiercy ustawowi. Niezrozumiałe jest wyłączenie spod tej zasady wkładów członkowskich w kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Podsumowanie

Ustawa zawiera dużo więcej błędów, które omawiam na prowadzonych przeze mnie szkoleniach. Powyższe uważam za najbardziej kontrowersyjne, ale nie jedyne.