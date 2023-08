Co zyskuje firma, która wspiera pracujących rodziców?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz ważniejszy element budowania wizerunku marki. Wartości płynących z zatrudniania rodziców jest jednak więcej.

rozwiń >

Zatrudnianie rodziców jako ważny element społecznej odpowiedzialności biznesu

Karolina Bury, ekspertka Fundacji Rodzic w mieście ds. sytuacji kobiet na rynku pracy pisze w publikacji „Wartości płynące z zatrudniania rodziców”:

Obecnie to głównie kobiety rezygnują na dłuższy czas z pracy po pojawieniu się na świecie potomstwa. [...] Jeśli dziecko choruje, to zwykle kobiety idą na zwolnienie lekarskie lub pracują zdalnie, aby zaopiekować się chorym. Jakie są tego konsekwencje? [...] Jeśli proporcje się zmienią i ojcowie także zaczną korzystać z urlopu rodzicielskiego, stanie się to czymś naturalnym i przestanie być postrzegane jako zagrażające.

Aktywizacja kobiet ma konsekwencje społeczne

Tak więc pracodawca angażujący się w budowanie kultury organizacyjnej wspierającej kobiety, zmienia tym samym wiele stereotypowych założeń dotyczących płci i przypisanych jej ról. Zachęca ojców do uważniejszego przyjrzenia się swojemu zaangażowaniu w opiekę nad dziećmi i promuje rozwiązania, które pomagają ojcom w pełni realizować się jako rodzice.

Z kolei ta równość w opiece nad dziećmi i udziale w obowiązkach rodzinnych, przekłada się w dalszej perspektywie na większą równość na rynku pracy — niwelowanie luki płacowej, większą liczbę kobiet na wyższych stanowiskach czy mniej stereotypowe podejście do płci przy zatrudnianiu, oferowaniu podwyżek oraz awansów i planowaniu urlopów rodzicielskich.

Ważne 26% dorosłych Polek i Polaków łączy pracę z opieką nad dziećmi do 7 roku życia, a 23% opiekuje się dziećmi w przedziale wiekowym 8-14 lat[1]. To znaczy, że prawie 50% dorosłych obywatelek i obywateli potrzebuje zrozumienia roli rodzica w pracy i wsparcia w łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Co zyskują firmy, które wspierają pracujących rodziców?

Jak podają wyniki badań organizacji Great Place To Work z 2020 roku, wspieranie rodziców poprzez system dopasowanych do ich potrzeb benefitów — nie tylko finansowych, ale także wsparcia psychologicznego czy pozytywnej kultury organizacyjnej, która zauważa i rozumie specyfikę pełnienia roli opiekuńczej — przyczynia się znacząco do zmniejszenia liczby przypadków wypalenia zawodowego wśród rodziców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei zauważanie tej grupy pracowników i angażowanie ich w budowanie kultury firmy oraz sposobu jej działania (kultura Innovation by All) przyczyniła się, według badań, do 5,5 razy większego wzrostu przychodów w miejscach pracy wspierających rodziców.

Firma wspierająca rodziców dba o employer branding

Kolejne dane z badań przeprowadzonych przez Great Place To Work pokazują, że kiedy pracujący rodzice doświadczają pozytywnej kultury organizacyjnej, ich pracodawcy zyskują ponad dwukrotnie więcej pracowników niż ich konkurencja. Jak to możliwe? Z badań wynika, że pracujący we wspierającej go firmie pracownik-rodzic 35 razy częściej rekomendował swojego pracodawcę wśród znajomych i przyjaciół, a prawdopodobieństwo pozostania w firmie było aż 20-krotnie większe w porównaniu do firm, w których takiego wsparcia nie oferowano.

Aktywizacja kobiet a sytuacja gospodarcza

Wspieranie pracujących rodziców wiąże się z ułatwianiem powrotu do pracy matkom. Obecnie, jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 30% mam dzieci w wieku 1-9 lat nie pracuje.

Jak pisze w publikacji „Wartości płynące z zatrudniania rodziców” Aneta Kiełczewska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego:

W 2009 r. w naszym kraju pracowało 6,81 mln kobiet, w kolejnych latach obserwowany był sukcesywny wzrost – w 2021 r. było to już 7,37 mln. Ten wzrost zatrudnienia kobiet mógł przyczynić się do ok. 2/5 wzrostu gospodarczego Polski w tym okresie. W latach 2009-2021 wzrost PKB r/r wyniósł średnio 3,49 proc. Zgodnie z tymi szacunkami, gdyby liczba zatrudnionych kobiet pozostała na poziomie z 2009 r., to średni wzrost mógłby być niższy o 1,49 pkt. proc.

Ale skutki gospodarcze to nie wszystko. Musimy myśleć o tym, jak powrót do pracy wpływa na sytuację całej rodziny, w tym ojców dzieci oraz postrzeganie pracujących matek i wartość ich pracy przez najmłodsze pokolenia, czyli nasze dzieci.

Wartości płynące z zatrudniania rodziców

Jak widać, zaangażowanie we wsparcie pracujących rodziców ma wiele plusów. Od mierzalnych wartości, które każda firma może raportować jako sukcesy organizacyjne — większe przychody, większa retencja pracowników, większa rozpoznawalność wśród potencjalnych kandydatów jako firma, która dba o work-life balance swoich pracowników.

Po większe zaangażowanie w przemiany społeczne i pozycjonowanie się jako firmy rzeczywiście realizującej założenia Karty Różnorodności i 17 Celów Dla Biznesu, takich jak równość płci, wzrost gospodarczy i godna praca czy dobre zdrowie i jakość życia. Firmy stawiające na dobrostan rodziców, stawiają nie tylko na siebie, ale także na realne zmiany społeczne.