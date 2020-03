Koronawirus - prawo pracownika do odmowy wyjazdu służbowego

Na przestrzeni ostatnich dni wielu pracowników, w szczególności kierowców samochodów ciężarowych odmówiło wyjazdów służbowych do krajów, w których wykryto zachorowania na koronawirusa. W dyskusji kadrowej pojawiło się pytanie o to kiedy i w jakich warunkach pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego. Takim poleceniem niewątpliwie jest wyjazd służbowy. Również takie pytania zaczęły spływać do Państwowej Inspekcji Pracy, która zajęła w tym zakresie stosowne stanowisko, powołując się na obowiązujące przepisy prawa pracy.