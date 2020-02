Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie uruchomiona

Szumowski: uruchamiamy całodobową infolinię NFZ o koronawirusie

Uruchamiamy całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia (800-190-590) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. W Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w środę odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka. Minister Szumowski poinformował, że w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. "Natomiast na pewno takie przypadki w ciągu najbliższego czasu będą" – zaznaczył.

Szef KPRM przekonywał, że na razie nie ma przesłanek do odwoływania imprez masowych, a władze będą na bieżąco reagować na rozwój sytuacji. Dodał, że obecnie niebezpieczeństwem jest "chaos informacyjny i dezinformacja. I na ten obszar również kładziemy duży nacisk".

Dworczyk powiedział też, że w budżecie państwa – w rezerwie ogólnej – na wszelkie działania prewencyjne i związane z leczeniem chorych na koronawirusa, jeśli będzie taka konieczność, zarezerwowano 200 mln zł.

Ministrowie poinformowali też o postępowaniu wobec osób, które powracają z miejsc, gdzie choroba zakaźna COVID-19 zbiera żniwo. Apelowali o zachowanie spokoju i przypominali o tym, jak należy postępować.

Minister zdrowia poinformował, że uruchamiana jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Dodatkowo też pasażerowie wszystkich połączeń międzynarodowych Polskich Kolei Państwowych, powracający do kraju, będą informowani o tym, jak mają postępować, gdy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swego stanu zdrowia.

Działania podejmowane będą też na szczeblu administracji rządowej. W środę w godzinach popołudniowych odbędzie się telekonferencja z wojewodami i z dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ. Podczas rozmowy sprawdzany będzie m.in. związany z koronawirusem stan wdrożenia zalecanych procedur w szpitalach.

"Będziemy sprawdzać i update'ować (uaktualniać – PAP) stan informacji o przygotowaniach sprzętowych, ale również będziemy kontrolować stan wdrożenia procedur na wypadek wystąpienia koronawirusa i (sprawdzać) czy dyrektorzy szpitali mają opanowane te informacje, które były przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, i czy faktycznie są one przełożone na działania praktyczne w jednostkach szpitalnych" – powiedział Szumowski i dodał, że uruchomiona została możliwość dodatkowego wyposażenia szpitali w środki ochrony osobistej.