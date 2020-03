Podróż do Chin - koronawirus i inne zagrożenia

Chiny - bezpieczeństwo

Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako „stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”.

MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei.

W prowincji Hubei, w centralnej części Chin, stale rośnie liczba zakażeń wirusem 2019-nCoV. Miejscowe władze wprowadziły dla wielu miast prowincji, w tym stolicy Wuhan, rygorystyczne ograniczenia w poruszaniu się osób i pojazdów obejmujące m.in. zakaz opuszczania miasta.

Odradzamy podróże, które nie są konieczne na pozostałe terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (poza Hongkongiem i Makao).

Różnego rodzaju ograniczenia

W trakcie pobytu w Chińskiej Republice Ludowej należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami wprowadzanymi przez miejscowe władze w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 2019-nCoV. Są one wprowadzane przez władze na wszystkich szczeblach, mogą różnić się w zależności od miejsca i być wprowadzane bez wcześniejszego uprzedzenia. W skrajnych wypadkach mogą obejmować utrudnienia w opuszczeniu miejsca zamieszkania lub miasta (np. limitowane wyjścia na zewnątrz wyłącznie w celu zakupu towarów pierwszej potrzeby). Osoby z podejrzeniem zarażenia się wirusem są kierowane na przymusową kwarantannę.

Obowiązek pozostawania w miejscu zamieszkania lub miejscu obserwacji grupowej

W niektórych miastach, w tym w Pekinie, wprowadzono obowiązek pozostawania w miejscu zamieszkania lub miejscu obserwacji grupowej przez 14 dni od przyjazdu do miasta. Wymóg ten jest w różny sposób egzekwowany przez władze lokalne niższego szczebla i może odnosić się również do cudzoziemców przyjeżdżających z zagranicy, w szczególności do osób przyjeżdżających z państw i regionów podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem. W związku z powyższym, przed przyjazdem do Chin zalecane jest skontaktowanie się z hotelem, instytucją organizującą pobyt lub właścicielem mieszkania w celu potwierdzenia możliwości przyjazdu oraz warunków dalszego pobytu.