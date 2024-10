Cyfrowa higiena w pracy: Jak zarządzać danymi i plikami dla lepszego work-life balance

Praca zdalna i stały dostęp do technologii są dziś coraz powszechniejsze. Dlatego też nie tylko samozatrudnieni i przedsiębiorcy napotykają wyzwania związane z zachowaniem higieny i równowagi między pracą a życiem prywatnym. A jest to niezbędne dla utrzymania efektywności i zdrowia psychicznego każdego pracownika. O dobrych praktykach dla zachowania balansu w życiu i pracy opowiedzieli eksperci dywizji Memory firmy Samsung: Agata Woźniak i Radosław Szulik.

Organizacja danych dla spokojnej pracy

Utworzenie logicznej i przejrzystej struktury folderów jest podstawą efektywnej organizacji pracy. Podziel swoje dokumenty według projektów, dat lub typów plików, co nie tylko ułatwi znalezienie potrzebnych materiałów, ale również zredukuje stres związany z chaosem na pulpicie. Co miesiąc warto poświęcić chwilę na przeglądanie zawartości komputera oraz chmury, by usunąć niepotrzebne zasoby.

„Podstawą higieny pracy i bezpieczeństwa danych jest stanowcze oddzielanie plików związanych z pracą od prywatnych” – nakreśla Agata Woźniak, marketing manager dywizji Memory w firmie Samsung. „Najłatwiej przechowywać je na nośnikach ułatwiających organizację, jak dyski zewnętrzne lub usługi chmurowe. Ale uwaga – powinniśmy mieć osobny dysk lub konto do celów prywatnych, a osobne do celów służbowych. Zapewni to większe bezpieczeństwo, porządek i oddzielenie pracy od czasu wolnego”.

Życie po pracy – ustalenie granic

Ciągły dostęp do sieci, powiadomień mailowych i telefonu sprawia, że mentalne i fizyczne oderwanie się od pracy w czasie wolnym jest trudniejsze.



„W pracy marketera, w której codziennie przesyłamy duże ilości materiałów graficznych, dokumentów oraz projektów, szczególnie ważne jest świadome zarządzanie czasem i przestrzenią. Warto nie tylko zadbać o porządek w plikach, ale również wyznaczać rozsądne godziny pracy oraz priorytety w zarządzaniu projektami” – zauważa Agata Woźniak. „Szczególnie istotne jest zadbanie o porządny odpoczynek, a nawet pełne odcięcie od tematów służbowych, po intensywnym okresie pracy nad najbardziej intensywnymi projektami”.

Wyraźne oddzielenie obowiązków zawodowych od życia prywatnego jest kluczowe dla zachowania równowagi psychicznej i fizycznej. Zwłaszcza jeśli jesteś samozatrudniony, ustal konkretne godziny pracy i trzymaj się ich, aby przeciwdziałać wypaleniu.

Niech standardem będą wyłączone powiadomienia poza tym czasem oraz unikanie sprawdzania służbowej poczty w czasie wolnym. Aby przeciwdziałać rozmyślaniom o pracy, najlepiej oddzielić nie tylko służbowe pliki od prywatnych, ale też używać osobnego telefonu i komputera do zadań związanych z pracą.

Bezpieczne przechowywanie – ochrona danych

Nic nie pozwala lepiej spać i odpoczywać w czasie wolnym niż pewność, że naszym najważniejszym danym nie grozi zniszczenie ani wykradzenie.



„Można powiedzieć, że ludzie dzielą się na dwie grupy: tych, którzy już wykonują kopie zapasowe danych i tych, którzy dopiero będą je robić. Nigdy nie wiemy, kiedy awaria sprzętu lub oprogramowania zdecyduje o wyczyszczeniu naszych zasobów. Regularny backup plików to klucz do ich zabezpieczenia. Najważniejsze powinny być przechowywane nawet w trzech kopiach w różnych lokalizacjach” – zaleca ekspertka. „Idealne w tym celu będą solidne dyski zewnętrzne SSD, usługi przechowywania w chmurze i firmowe serwery”.

Przed wykradzeniem danych uchroni nas szyfrowanie nie tylko pojedynczych plików, ale i całych nośników. W przypadku przechowywania w chmurze, zaleca się korzystanie z silnych haseł i dwuczynnikowej autoryzacji (2FA). Dyski również mogą być zabezpieczane. „Nowoczesne dyski SSD posiadają możliwość ustawienia hasła dostępu lub odblokowania za pomocą biometrii. Takie funkcje minimalizują ryzyko nieautoryzowanego dostępu nawet w przypadku utraty fizycznego nośnika” – mówi Radosław Szulik, product manager dywizji Memory w Samsung. „Warto wybierać dyski zabezpieczone 256-bitowym kluczem AES, który jest tak godny zaufania, że jego stosowanie jest dopuszczalne w amerykańskiej agencji wywiadowczej w przekazywaniu danych poufnych[1]”.

Archiwizacja i niszczenie danych – uwolnienie przestrzeni na dysku i w głowie

„Regularne porządkowanie oraz bezpieczne niszczenie danych to nie tylko sposób na utrzymanie porządku, ale także kluczowy element ochrony informacji, zwłaszcza tych wrażliwych” – zauważa Radosław Szulik, zwracając uwagę również na etap końca życia plików. Z czasem nasze urządzenia wypełniają się dokumentami, które przestają być potrzebne, ale zajmują cenną przestrzeń na dysku i mogą stanowić potencjalne zagrożenie, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone. Stare projekty, skoroszyty z danymi osobowymi czy finansowymi, po ich wykorzystaniu powinny być bezpiecznie zarchiwizowane lub całkowicie zniszczone, by nie stały się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców.

Bezpieczna inwentaryzacja polega na przeniesieniu ważnych, ale rzadko używanych plików do specjalnych zasobów – najlepiej na zaszyfrowane zewnętrzne nośniki lub do bezpiecznych przestrzeni w chmurze, takich jak Google Vault czy Amazon S3 Glacier. Tego typu rozwiązania umożliwiają długotrwałe przechowywanie danych, minimalizując ryzyko ich utraty czy nieautoryzowanego dostępu. Zanim jednak zdecydujesz się na archiwizację, warto sprawdzić, które dokumenty rzeczywiście są nadal potrzebne, a które można bezpiecznie usunąć.

Niszczenie danych to proces, który powinien być przeprowadzony z najwyższą starannością. Zwykłe przeniesienie plików do kosza i opróżnienie go nie wystarcza – w przypadku danych krytycznych, takich jak informacje finansowe, dane osobowe czy tajemnice firmowe, należy używać specjalistycznego oprogramowania do trwałego niszczenia plików, takiego jak Eraser lub BitRaser. Tylko w ten sposób można zapewnić, że dane nie zostaną odzyskane, a przestrzeń zarówno na dysku, jak i w głowie, będzie bezpiecznie oczyszczona.

„W przypadku fizycznych nośników pamięci takich jak dyski, należy szczególnie pamiętać o odpowiedniej utylizacji samego sprzętu. Mało kto wie, że wyrzucenie nawet zabezpieczonego i wyczyszczonego dysku do standardowych elektrośmieci nadal stanowi pewne ryzyko kradzieży danych, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw” – uzupełnia Radosław Szulik. „Na szczęście w tym przypadku najlepsi producenci często są gotowi wesprzeć partnerów biznesowych poprzez bezpieczne zniszczenie takich nośników, aby nie było żadnego sposobu dotarcia do przechowywanych na nim uprzednio danych”.



