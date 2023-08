Czy pielęgniarka może mieć kilka specjalizacji?

Pielęgniarka – jakie ma możliwości rozwoju zawodowego? Zawód pielęgniarki to ciągłe aktualizowanie swojej wiedzy – stąd duże możliwości kształcenia podyplomowego, w tym szkolenie specjalizacyjne. Dokształcanie działa nie tylko na korzyść pracowników, ale i pacjentów. Ile specjalizacji może posiadać pielęgniarka? Ile trwa szkolenie? Jakie specjalizacje są najpopularniejsze?

Wykonywanie różnego typu specjalizacji pozwala pielęgniarce i położnej uzyskać tytułu specjalisty, co wpływa na większe szanse rozwoju zawodowego, a co za tym idzie – możliwość otrzymania większych zarobków. A jak wiadomo, zarobki pielęgniarek nie są wysokie. Wyspecjalizowana pielęgniarka ma możliwość podejmowania nowych wyzwań w pracy, jak i zdobycia dodatkowego zatrudnienia w innych niż dotychczas placówkach.

Bez wątpienia posiadanie specjalizacji przez pielęgniarki i położne wpływa na polepszenie jakości leczenia pacjentów i ich zadowolenie. Ponadto świadomość udzielania profesjonalnej pomocy przyczynia się do budowania poczucia własnej wartości i satysfakcji z pracy.

Obecnie około 2 tysięcy pielęgniarek ma więcej niż jedną specjalizację.

Kształcenie podyplomowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej: „Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.”

Pielęgniarki w ramach kształcenia podyplomowego mają do wyboru:

szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja);

kurs kwalifikacyjny;

kurs specjalistyczny;

kurs doszkalający.

Celem kursów jest uzyskanie bądź też pogłębienie wiedzy i umiejętności, które są podstawą do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danych dziedzin pielęgniarstwa, jak i do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń m.in. pielęgnacyjnych, diagnostycznych lub rehabilitacyjnych. W zależności od rodzaju kursu może on trwać od kilku dni do kilku tygodni lub miesięcy.

Najważniejszym rodzajem kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek jest specjalizacja. Pozwala uzyskać specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa. Specjalizację kończy egzamin państwowy, który przeprowadza Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Po zdaniu egzaminu pielęgniarka uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa bądź dziedzinie, która ma zastosowanie w ochronie zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne trwa 2 lata. Chcąc do niego przystąpić, pielęgniarka musi:

posiadać prawo wykonywania zawodu;

pracować w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

zostać dopuszczoną do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Ile specjalizacji może mieć pielęgniarka?

Podstawa prawna nie określa konkretnej liczby specjalizacji, jaką może mieć pielęgniarka – w związku z tym liczba ta zależy od chęci i zaangażowania w dalsze kształcenie.

Czynnikiem, który wpływa na decyzję o podjęciu nauki w kierunku uzyskania nowej specjalizacji, jest sytuacja na rynku pracy i zapotrzebowanie.

Rodzaje specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia określiło wykaz dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dla pielęgniarek wymienia się specjalizacje: anestezjologiczną i intensywnej opieki; chirurgiczną; geriatryczną; internistyczną; onkologiczną; operacyjną; psychiatryczną; ratunkową; odnoszącą się do opieki rodzinnej, długoterminowej oraz paliatywnej.

Dla położnych wymienia się specjalizację: ginekologiczno-położniczą i rodzinną.

Jak czytamy w rozporządzeniu – pielęgniarki i położne mogą także specjalizować się w dziedzinie pielęgniarstwa: epidemiologicznego i neonatologicznego.

Najpopularniejsze specjalizacje pielęgniarskie

Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych powinna wpłynąć pozytywnie na jakość świadczonych usług medycznych. Zatem, wybór powinien być odpowiedzią na współczesne potrzeby pacjentów i braki kadrowe w placówkach ochrony zdrowia. Przykładowo, wybuch pandemii COVID-19, wywołał gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników ze specjalizacją epidemiologiczną.

Według danych publikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2002 – 2021 (pierwsze półrocze), największe zainteresowanie było widoczne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa zachowawczego (obecnie internistycznego). W każdej z tych dziedzin pielęgniarstwa tytuł specjalisty uzyskało około 12 tys. osób.

Pośród położnych najwięcej osób uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno–położniczego (3153), pielęgniarstwa położniczego (2419 – specjalizację zlikwidowano w roku 2015) oraz pielęgniarstwa neonatologicznego (1650).

