Ulepszanie CV i symulowanie rozmowy kwalifikacyjnej na portalu Zielona Linia

Ulepszenie CV na portalu Zielona Linia

Znalezienie wymarzonej pracy wymaga czasu. Okres poszukiwań można jednak znacząco skrócić. Wystarczy skorzystać z bezpłatnego ulepszenia CV, symulatora rozmowy kwalifikacyjnej lub poradników video. Te i wiele innych rozwiązań proponuje nowoczesny system infolinii i portalu Zielona Linia.

Poszukiwanie pracy jest taką samą umiejętnością jak jej wykonywanie. Wymaga wiedzy i skutecznych, nowoczesnych narzędzi. Warto zapoznać się z możliwościami, nawet jeśli nie myślimy jeszcze o zmianie pracy.

reklama reklama

Co produkuje Fabryka CV?

Przepustką do nowej pracy jest profesjonalne CV. To wizytówka oraz uniwersalne, stosowane w wielu branżach źródło informacji o potencjalnym pracowniku. Warto więc zadbać o to, by było przygotowane z dbałością o najdrobniejszy szczegół. Zarejestrowani użytkownicy portalu Zielona Linia mogą w tym celu skorzystać z Fabryki CV, czyli usługi umożliwiającej stworzenie CV od podstaw, poprawienie już istniejącego dokumentu lub przetłumaczenie go na język angielski. Od listopada dostępna jest również usługa tłumaczenia CV z języka rosyjskiego na polski oraz polskiego na rosyjski.

Polecamy: Psychologiczny GPS. Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje.

Proces tworzenia nowego CV jest prosty i ogranicza się jedynie do wypełnienia formularza oraz podania informacji dotyczących doświadczenia, wykształcenia, umiejętności i zainteresowań. W ciągu 5 dni roboczych wykwalifikowani pracownicy Zielonej Linii, w oparciu o podane informacje, przygotowują profesjonalne CV. Korzystają ze swojego wieloletniego doświadczenia i wiedzy o aktualnym rynku pracy, więc możemy mieć pewność, że otrzymamy odpowiednio zredagowany i opracowany graficznie dokument. A jeśli zdecydujemy się na podanie w formularzu linku do ogłoszenia o pracę, która nas interesuje, CV zostanie odpowiednie sprofilowane.

Fabryka CV zajmuje się także modyfikacją już istniejących CV. Z tej usługi można skorzystać, gdy nasza wizytówka jest już nieaktualna lub czujemy, że przydałoby się wprowadzić do niej zmiany. Podobnie jak w przypadku dokumentu tworzonego od zera, pracą nad CV zajmują się pracownicy z odpowiednim doświadczeniem, a dokument jest przygotowywany w terminie od 3 do 5 dni roboczych. Odrobinę dłużej, do 10 dni roboczych, czeka się na przetłumaczenie CV. Jeśli natomiast chcemy jednocześnie poprawić nasze CV i je przetłumaczyć, czas oczekiwania będzie wynosić maksymalnie 15 dni roboczych. Oczywiście wszystkie wymienione usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego.