Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Rekrutacja » Rekrutacja po zmianie przepisów. Wszyscy skupiają się na zmianach w ogłoszeniach o pracę, a o tym się nie mówi

Rekrutacja po zmianie przepisów. Wszyscy skupiają się na zmianach w ogłoszeniach o pracę, a o tym się nie mówi

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 10:03
[Data aktualizacji 14 stycznia 2026, 10:03]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Zmiany w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy pociągnęły za sobą wiele konsekwencji. Najchętniej i najwięcej mówi się o tych mających wymiar finansowy, jednak równie istotne są te dotyczące prowadzenia rekrutacji. Na co trzeba zwrócić uwagę w związku ze zmianami w zakresie stażu pracy?

Zmiany w zakresie obliczania stażu pracy

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące obliczania pracowniczego stażu pracy. Wprowadzona zmiana była zaraz po planach skrócenia czasu pracy jedną z najczęściej komentowanych. Pierwsi pracownicy mogą już korzystać z płynących ze zmian pozytywnych konsekwencji, jednak dotyczy to tylko osób zatrudnionych u pracodawców budżetowych. Pozostali, zatrudnieni na rynku prywatnym, będą musieli poczekać do maja 2026 roku.

Przypomnijmy, że do końca 2025 roku staż pracy pracownika obliczało się sumując wskazane przez ustawodawcę okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy i niektóre inne, zrównane z nimi. Nie były do nich jednak zaliczane okresy prowadzenia działalności gospodarczej, czy okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. To się zmieniło, a staż pracy osób, które mogą wykazać tego rodzaju okresy może istotnie wzrosnąć. To oczywiście ma wpływ na szereg uprawnień, np. wysokość dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej, czy wymiar urlopu wypoczynkowego. W niektórych przypadkach takie ponowne przeliczenie stażu może wpłynąć również na dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę. Te zmiany są najsilniej akcentowane w publikacjach dotyczących wejścia w życie omawianej nowelizacji. Nie należy jednak zapominać o tych mniej medialnych.

Rekrutacja pracowników na nowych zasadach

Taką zmianą jest na przykład ta, że staż pracy obliczony na nowych zasadach będzie miał również znaczenie dla procesów rekrutacyjnych. Wymóg posiadania doświadczenia na określonym stanowisku pracy często przybierający postać właśnie legitymowania się określonym stażem pracy nie jest niczym nowym w kontekście procesów rekrutacyjnych. O ile w przypadku naborów prowadzonych w sektorze prywatnym fakt czy praca była wykonywana na podstawie umowy o pracę, czy też na innej podstawie, często nie ma znaczenia, a istotny jest sam fakt jej wykonywania i posiadania doświadczenia, o tyle np. w przypadku naboru na wolne stanowiska urzędnicze sprawa nie jest już taka prosta. Warto pamiętać o tym, że weryfikując, czy kandydat do pracy spełnia wymagane warunki, trzeba obecnie stosować znowelizowane regulacje i wykazywany staż pracy obliczać przy uwzględnieniu nowych, zaliczalnych okresów. Jednak co istotne, zasady te będą miały zastosowanie jedynie do naborów wszczętych po rozpoczęciu stosowania nowych przepisów. Oznacza to, że kandydat podczas postępowania kwalifikacyjnego, które rozpoczęło się po 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym albo po 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym, będzie składał dokumenty potwierdzające wszystkie okresy zatrudnienia, na przykład zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, czy pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych. Nabory na wolne stanowiska, które nie zostały zakończone i trwają, będą rozstrzygane na zasadach obowiązujących odpowiednio przed 1 stycznia i przed 1 maja 2026 r.

Podstawa prawna

art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Źródło: INFOR
