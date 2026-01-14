REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny » Zasiłek pielęgnacyjny. Trzeba pamiętać o terminach [Przykłady]

Zasiłek pielęgnacyjny. Trzeba pamiętać o terminach [Przykłady]

14 stycznia 2026, 10:25
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy w MOPS i SKO
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy w MOPS i SKO
Kiedy najlepiej składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS? Jaki jest termin na wniesienie odwołania do SKO? Czy można wnieść skargę do sądu? Ubiegając się o świadczenia warto pamiętać o procedurach i wymaganych formalnościach. Oto najważniejsze!

Kiedy składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wniosek o zasiłek pielęgnacyjny warto składać możliwie jak najszybciej. Od momentu ubiegania się o świadczenie zależy to, od kiedy zostanie przyznane.

Wszystko za sprawą art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ważne

Jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie tego trzymiesięcznego terminu, to gmina przyzna zasiłek pielęgnacyjny począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Sądy administracyjne często podkreślają, iż jest to termin materialny i jego niedochowanie będzie skutkowało brakiem możliwości przywrócenia.

Przykład

W praktyce jednak stosowanie go może budzić wątpliwości. „Istotnie, ustawodawca nie określił wprost jak należy liczyć termin, o którym mowa w art. 24 ust. 2a u.ś.r. w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności przez sąd powszechny, tj. czy ma to być data wydania wyroku, data prawomocności wyroku czy też data stwierdzenia tej prawomocności, która może nastąpić w okresie powyżej 3 miesięcy od daty wydania wyroku, jednakże w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ustawowy termin 3 miesięcy liczony od daty uprawomocnienia się wyroku sądu powszechnego jest czasem wystarczającym dla zorientowania się przez stronę co do swoich praw i obowiązków, pozwalającym na terminowe złożenie wniosku i skorzystanie z rozwiązania, które przewiduje przepis art. 24 ust. 2a u.ś.r. Nie można bowiem pominąć, że zgodnie z art. 365 § 1 K.p.c., orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Powyższe oznacza, że dopiero prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wywołuje skutek wiążący również w zakresie jego treści w stosunku do innych sądów i organów, co w dwuetapowym mechanizmie przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego ma niebagatelne znaczenie dla odkodowania właściwego rozumienia art. 24 ust. 2a u.ś.r.” – stwierdził przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 października 2023 r. (I OSK 1760/22).

Zasiłek pielęgnacyjny. W jakim terminie odwołanie?

Od decyzji organu gminy można się odwołać, gdy nie jesteśmy z niej zadowoleni (np. gmina odmówił przyznania zasiłku).

Ważne

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu od dnia doręczenia decyzji stronie.

Pismo składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS), który wydal decyzję.

Czy można przywrócić termin na wniesienie odwołania?

To kolejny istotny termin, na który warto zwrócić uwagę. Może się zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych nie udało nam się złożyć odwołania do SKO. W takim przypadku można złożyć wniosek o przywrócenie terminu. W takim piśmie trzeba uprawdopodobnić, iż uchybienie nastąpiło bez naszej winy. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie od decyzji MOPS. Dobrze, jeśli w takim piśmie znajdą się też dowody np. zaświadczenie ze szpitala.

Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W tego typu sprawach duże znaczenie ma też art. 57 § 5 k.p.a., który brzmi następująco:

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Przykład

„Nie ulega wątpliwości, że Poczta Polska została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2015 r. operatorem pocztowym na lata 2016 – 2025, a zatem złożenie przez skarżącego odwołania wraz z prośbą o przywrócenie terminu w dniu 31 stycznia u tego operatora zostało dokonane z zachowaniem 7-dnioego terminu do dokonania tej czynności, liczonego od daty ustania przeszkody . tj. 24.01.2025 r. Słusznie podkreśla się w skardze, że data otrzymania przesyłki przez organ nie ma znaczenia dla oceny zachowania terminu z art. 58 § 2 k.p.a.” – uzasadniał przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 7 października 2025 r. (II SA/Rz 1004/25).

Kiedy skarga do sądu administracyjnego?

Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Składa się ją za pośrednictwem SKO w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zasiłek pielęgnacyjny [FAQ]

Na jak długo MOPS przyzna mi zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku przyznaje się na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia). Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe, to zasiłek pielęgnacyjny zostanie przyznany na stałe.

Czy będę dostawała zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, jeżeli ZUS wypłaci mi dodatek pielęgnacyjny?

Tych świadczeń się nie łączy. Jeżeli w tym samym czasie został pobrany zarówno zasiłek, jak i dodatek pielęgnacyjny, to ZUS, pomniejszy świadczenie (np. emeryturę) o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat?

Zasiłek pielęgnacyjny w przypadku wszystkich osób uprawnionych wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 935; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1427).

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista
14 sty 2026

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do wielu przywilejów, które mają im ułatwić życie społeczne i zawodowe. Wśród nich warto wymienić krótszy czas pracy, dodatkowy urlop, zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne, kartę parkingową czy zasiłki.
Pracodawcy niesłusznie pozbawiają pracowników prawa do tego wolnego. Warto znać przepisy i bronić swoich praw
14 sty 2026

Pewne zasady postępowania, nie tylko w życiu prywatnym, ale i w pracy, są oparte jedynie na zwyczaju. Warto od czasu do czasu pochylić się nad nimi i skonfrontować je z tym, co wynika z obowiązujących przepisów, by mieć pewność, że swoim działaniem nie łamiemy prawa.
Jak często można korzystać z tego zwolnienia? Pracodawca nie może go limitować i musi udzielać pracownikom wolnego
14 sty 2026

Jak prawidłowo korzystać z uprawnień pracowniczych? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest łatwa. Jak więc pozostać w zgodzie z przepisami, gdy pracodawcy mają tendencję do zaostrzania obowiązujących zasad, a pracownicy do ich interpretowania na swoją korzyść?
Pracodawcy jednak nadal będą mogli nadużywać B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – „Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników”. Premier Donald Tusk wstrzymuje kontrowersyjną reformę
14 sty 2026

W dniu 4 grudnia 2025 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, który zakładał wyposażenie okręgowych inspektorów pracy w kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę – został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W związku z licznymi kontrowersjami na jego temat – ostatecznie, nie spotkał się on jednak z uznaniem Premiera Donalda Tuska.

Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma żadnej litości
14 sty 2026

Jedni powiększają sobie w ten sposób powierzchnię użytkową, dla innych to tarcza przed zimnem i hałasem. Mieszkańcy bloków coraz częściej decydują się na zabudowę balkonu. Montują okna albo szklane przegrody. I tu zaczyna się problem, bo prywatna decyzja zderza się z prawem, które elewację traktuje jak dobro wspólne. Ingerowanie w jej wygląd bez uzyskania zgody, z formalnego punktu widzenia oznacza samowolę budowlaną. A to może słono kosztować.
Będą zmiany w 800 plus. Koniec z corocznymi wnioskami i nowe osoby zyskają prawo do świadczenia wychowawczego
14 sty 2026

Rodzice w Polsce będą mogli zapomnieć o corocznym składaniu wniosków o popularne świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci proponowana przez rząd wprowadzi automatyczne, coroczne przedłużanie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny roczny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania przez rodzica wniosku. To jedna formalność mniej dla milionów rodziców. Ponadto nowa kategoria osób zyska prawo do świadczenia wychowawczego.
Roman Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
14 sty 2026

Posłowie KO przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.

Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.
