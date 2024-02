Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Chcesz zaproponować je pracodawcy? Zobacz, jak zrobić to zgodnie z prawem [WZÓR]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Z założenia jest to sposób bezkonfliktowy, z którego strony umowy korzystają w przypadku zbieżności interesów.

Jak zaproponować pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić każda ze stron stosunku pracy. Ten tryb nie podlega żadnym szczególnym uregulowaniom formalnym w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dla zawarcia takiego porozumienia konieczne jest złożenie przez obie strony stosunku pracy wyraźnych oświadczeń woli. Choć często propozycja rozwiązania umowy w tym trybie oraz ustalanie warunków, na jakich do niego dojdzie, mają formę ustną i jest to zgodne z prawem, to jak zawsze – zastosowanie formy pisemnej jest zalecane i stwarza większe bezpieczeństwo prawne dla obu stron.

Składając pracodawcy na piśmie ofertę rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia, należy zadbać o to, by wynikało z niej jasno jaka jest wola pracownika oraz w jakim terminie ma dojść do ewentualnego rozwiązania umowy.



WZÓR. Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

REKLAMA

Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Podstawa prawna

art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)