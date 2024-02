Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Czy wiesz, o czym trzeba pamiętać składając oświadczenie? [WZÓR]

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest najbardziej typowym i najczęściej spotykanym w praktyce sposobem rozwiązania umowy o pracę Jednocześnie jednak na jego tle często dochodzi między stronami stosunku pracy do sporów. O czym musi pamiętać pracownik, aby zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę?

Czym jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Może dokonać go każda ze stron umowy. W takiej sytuacji rozwiązanie do rozwiązania umowy dochodzi z upływem okresu wypowiedzenia, który wynosi w przypadku umowy o pracę zawartej na:

1) okres próbny:

- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;

2) czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.



W określonych okolicznościach okresy te mogą być wydłużane (np. w przypadku pracowników odpowiedzialnych materialnie) lub skracane (np. w okresie upadłości i likwidacji). Ponadto strony mogą także po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Pracownik, który chce rozwiązać w tym trybie łączącą go z pracodawcą umowę, musi pamiętać o tym, że nie dochodzi do tego z dnia na dzień, a okres wypowiedzenia, który w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, pełni rolę ochronną wobec pracownika, w odwrotnej sytuacji chroni pracodawcę.

REKLAMA

Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba złożyć na piśmie?

Choć wypowiedzenie umowy o pracę jest procesem sformalizowanym, to więcej wymogów obciąża w tym zakresie pracodawcę jako podmiot profesjonalny. Podstawową zasadą, o której musi w tej sytuacji pamiętać pracownik jest to, że wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie. Powinno, czyli nie musi. To oznacza, że nawet jeśli zostanie złożone ustnie, to co prawda będzie obarczone wadą, ale będzie ważne i wywoła skutki prawne w postaci rozpoczęcia biegu wypowiedzenia (patrz: wyrok SN z 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 631/98). Należy jednak mieć świadomość, że z punktu widzenia dowodowego złożenie tego rodzaju oświadczenia ustnie jest ryzykowne i nie może być rekomendowane. Dodatkowo może ono stanowić podstawę do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem (patrz: wyrok SN z 5 maja 2016 r., sygn. akt II UK 280/15).

WZÓR. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Czy wypowiedzenie umowy o pracę można wysłać mailem?

Należy pamiętać o tym, że dla zachowania formy pisemnej oświadczenia nie jest wystarczające przesłanie go faksem czy drogą elektroniczną (patrz np.: wyrok SN z 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II PK 178/06). Podobnie jak w przypadku ustnego złożenia oświadczenia, przesłanie go tą drogą co prawda spowoduje rozpoczęcie bieg okresu wypowiedzenia, ale jednocześnie będzie ono obarczone wadą, chyba że pismo zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy złożone wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?

Kolejną ważną cechą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę jest to, że nie można go jednostronnie cofnąć. Skutecznie złożone wywoła przewidziane w nim skutki prawne, chyba że strony stosunku pracy zgodnie zdecydują o jego cofnięciu. Jeśli więc pracownik będzie chciał wycofać się wypowiedzenia umowy o pracę, będzie musiał uzyskać na to zgodę pracodawcy.



Podstawa prawna

art. 32–36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo