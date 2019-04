Umowa o pracę i wysokość składek w 2019 r. - podstawowe informacje

Umowa o pracę w Kodeksie pracy

Szukasz pracy? Sprawdź, co gwarantuje umowa o pracę! Przed rozpoczęciem zatrudnienia pracodawca powinien podpisać z Tobą umowę o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy, art. 29 §2:

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Niedopuszczalnym jest świadczenie pracy bez podpisanej umowy lub ustalonych na piśmie warunków.

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca powinien poinformować o:

obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,

obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Wysokość wynagrodzenia i inne elementy umowy

W umowie o pracę powinny znaleźć się:

strony umowy, rodzaj umowy, data jej zawarcia oraz rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

Przepisy prawa pracy zapewniają minimalną wysokość wynagrodzenia. Dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł brutto.

Od wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składki emerytalno-rentowe, chorobową, zdrowotną, wypadkową, na Fundusz Pracy oraz FGŚP.

Procentowa wysokość składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę

Wysokość składek ZUS w 2019 r.

Wysokości poszczególnych składek od minimalnego wynagrodzenia (2250 zł) w 2019 r.

Wysokość składek ZUS od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa, zdrowotna, na FP i FGŚP)

Składka chorobowa uprawnia do korzystania z płatnych zwolnień lekarskich, po 30 dniach podlegania pod ubezpieczenie. A składka na Fundusz Pracy, po utracie zatrudnienia, wpłynie na prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Uprawnienia, jakie daje umowa o pracę

Podpisanie umowy o pracę gwarantuje prawo do:

płatnego urlopu wypoczynkowego, minimalną wysokość wynagrodzenia oraz płatne zwolnienie lekarskie – jak zostało wcześniej wspomniane.

Kodeks pracy przewiduje również ochronę przed zwolnieniem osób, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz kobiet w ciąży i pracowników w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy