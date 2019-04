Urlop wypoczynkowy 2019 – wymiar

Urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy zapewnia pracownikowi prawo do wypoczynku, co czyni m.in. za pomocą przepisów o urlopach wypoczynkowych. W Dziale VII „Urlopy pracownicze” Rozdziale I „Urlop wypoczynkowy” w art. 152 § 1 zapewniono wszystkim pracownikom prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego w żaden sposób nie można się zrzec. Urlop wypoczynkowy udziela się na dni pracy pracownika ustalone zgodnie z rozkładem czasu pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Urlopu udziela się w dniach. Kodeks pracy przewiduje jednak możliwość udzielenia urlopu na dany dzień w godzinach, gdy nie odpowiada on pełnemu dobowemu wymiarowi czasu pracy jedynie w przypadku, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w danym dniu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2019 r.

W 2019 r. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

20 dni – w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat; 26 dni – w przypadku zatrudnienia co najmniej 10-letniego.

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależnia się liczbę dni urlopowych, wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia i lata nauki w szkole zawodowej, średniej szkole ogólnokształcącej, szkole policealnej oraz na uczelni wyższej. W przypadku poprzednich okresów zatrudnienia nieważna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy ani przerwy w zatrudnieniu.

Wymiar urlopu – praca na niepełny etat

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie liczbę dni urlopowych pomniejsza się odpowiednio do wymiaru czasu pracy. Należy pamiętać, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Pracownica zatrudniona jest na ¾ etatu. Gdyby była zatrudniona na pełny etat, miałaby prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W jej przypadku należy dokonać obliczenia 26*3/4= 19,5. Zgodnie z zasadą, że każdy niepełny dzień zaokrągla się do pełnego kobieta może wykorzystać w danym roku kalendarzowym 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Pierwsza praca

W przypadku pierwszej pracy pracownik otrzymuje część urlopu z przysługującej mu puli wszystkich dni urlopowych z każdym kolejnym miesiącem pracy w wymiarze 1/12 całego urlopu. W świetle art. 153 § 1 i § 2 Kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.