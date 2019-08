Zmiana pracodawcy a urlop wypoczynkowy - jak liczyć?

Urlop przy zmianie pracodawcy

Pierwsza i druga część artykułu [Pierwsza praca a urlop wypoczynkowy oraz Urlop zaległy - do kiedy należy wykorzystać?] dotyczyła tematu wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz sposobu jego naliczania w pierwszej pracy. W tej części pochylimy się nad kwestią sposobu wyliczenia urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, co często bywa problematyczne dla pracowników.

Z uwagi na powyższe należy pamiętać, że zmieniając pracodawcę w trakcie roku, urlop będzie nam się należał proporcjonalnie u każdego z nich, w wysokości nie wyższej niż roczny wymiar 20 lub 26 dni.

Pracuję wiele lat u jednego pracodawcy, mój roczny wymiar wynosi 26 dni, od 01.07.2019 zmieniam pracodawcę, u którego zostaję zatrudniona na czas nieokreślony. Były pracodawca rozlicza się ze mną za miesiące styczeń – czerwiec 2019, a u nowego pracodawcy będzie należał mi się urlop za lipiec – grudzień 2019. Urlop nalicza się proporcjonalnie (art. 1551 Kodeksu Pracy), a więc były pracodawca rozliczy się ze mną za 13 dni, a u nowego pracodawcy będę miała do wykorzystania również 13 dni.

Jak to policzyć?

Zasada liczenia urlopu to podzielenie wymiaru rocznego 20 lub 26 dni przez 12 miesięcy i pomnożenie przez liczbę miesięcy, za którą mamy prawo do urlopu, zaokrąglając w górę do pełnego dnia (szczegóły reguluje art. 1552a i 1553 Kodeksu Pracy). W naszym przykładzie warto też zaznaczyć, że jeżeli u byłego pracodawcy wykorzystałam więcej urlopu niż wynika z zasady proporcjonalności, np. 16 dni, to będzie oznaczało, że nowy pracodawca naliczy mi tylko 10 dni urlopu, ponieważ wymiar roczny pozostaje niezmienny.

Podobnie jak w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku, zasadę proporcjonalności stosujemy także do umów o pracę trwających krócej niż pełny rok.

Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 01.07.2019 do 30.09.2019. Wcześniej w tym roku nie pracował, ale nie jest to jego pierwsza praca i ma wymiar roczny urlopu 20 dni. To oznacza, że pracodawca naliczy mu urlop za 3 miesiące [ 20 : 12 x 3 = 5 dni urlopu ]. W tym przypadku, jeśli pracodawca przedłuży umowę od 01.10.2019, np. na czas określony do 30.09.2020, wtedy po przedłużeniu umowy pracownikowi będą przysługiwać kolejne dni urlopu. Za miesiące październik – grudzień 2019 będzie miał do wykorzystania kolejne 5 dni, które będzie mógł wykorzystać już od 01.10.2019. Łączna liczba naliczonego urlopu za 2019 rok wyniesie 10 dni. Analogicznie, na dzień 01.01.2020 pracownik będzie miał naliczone proporcjonalnie 15 dni urlopu, a jeśli w 2020 umowa zostanie znów przedłużona, kolejne dni urlopu zostaną naliczone dla nowej umowy.

Moment zmiany pracodawcy w trakcie roku, może być dla wielu osób trudny, jeśli chodzi o zaplanowanie dłuższego wypoczynku. Jednakże perspektywa podjęcia ciekawych wyzwań w nowej pracy może nam zrekompensować te chwilowe uciążliwości.

W niektórych przypadkach naliczenie urlopu może być bardziej skomplikowane. Jeśli pojawiają się wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z pracownikiem HR, który odpowiada za ten obszar.