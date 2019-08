Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje po urlopie rodzicielskim?

Długość urlopu wypoczynkowego po rodzicielskim

Kończysz urlop macierzyński, rodzicielski lub wychowawczy? Zastanawiasz się, ile urlopu wypoczynkowego ci przysługuje? Podpowiadamy, jak go wyliczyć!

Najczęściej po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, zarówno pracownicy powracający do pracy jak i ci, którzy chcą skorzystać z urlopu wychowawczego, wykorzystują zaległy urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni w ciągu roku. Ile urlopu przysługuje pracownikowi, którego przez rok nie było w pracy, bo korzystał z urlopu na dziecko?

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nie ma wpływu na urlop wypoczynkowy. Pracownikowi więc, pomimo roku nieobecności, przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Te dwa urlopy związane z rodzicielstwem nie skracają urlopu wypoczynkowego. W przeciwieństwie do urlopu wychowawczego. Tu sytuacja kształtuje się różnie.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Od daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego zależy, czy urlop wypoczynkowy za dany rok będzie przysługiwał.

Zanim omówimy to na przykładach, należy jeszcze przypomnieć, że w przypadku pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracownika w ciągu roku kalendarzowego po nieobecności z tytuły urlopu wychowawczego trwającej co najmniej 1 miesiąc stosuje się zasadę proporcjonalnego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Jeśli więc urlop wychowawczy rozpoczyna się najwcześniej od 2 stycznia, prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje w pełnym wymiarze, 20 lub 26 dni. Prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze przysługuje ponieważ urlop wychowawczy rozpoczął się po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu.

W przypadku, gdy urlop wychowawczy rozpoczyna się 2 stycznia 2019 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 roku. Za ten rok pracownikowi będzie przysługiwało 20 lub 26 dni urlopu, a za rok 2020 urlop wypoczynkowy nie będzie przysługiwał.

W razie urlopu wychowawczego przypadającego w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 marca 2021 r., urlop wypoczynkowy za 2019 r. będzie przysługiwał w pełnym wymiarze, za 2020 r. urlop nie przysługuje, a za rok 2021 urlop wypoczynkowy będzie naliczony proporcjonalnie (zostanie pomniejszony o styczeń, luty i marzec).