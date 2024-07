5 dni urlopu, których pracodawca musi ci udzielić. We wskazanym przez ciebie terminie. Dopilnuj złożenia wniosku zgodnie z zasadami. Można łatwo zyskać dni wolne od pracy, bo pracodawca nie może odmówić.

Urlop w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych w praktyce budzą pewne wątpliwości. Nie ustają dyskusje o tym, kto decyduje o terminie wypoczynku pracownika i jak postępować, gdy w zakładzie pracy nie jest tworzony plan urlopów. Problemy wiążą się też z korzystaniem z urlopu na żądanie i wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Od niedawna ta tematyka przeplata się coraz częściej z zagadnieniem urlopu z powodu siły wyższej, który, choć nie jest urlopem wypoczynkowym, to zdaniem pracodawców często tak właśnie jest traktowany przez pracowników w sytuacji, gdy pracodawca odmawia udzielenia urlopu w terminie wybranym przez pracownika. Tymczasem na gruncie przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) od kwietnia 2023 r. funkcjonuje jeszcze jedna nowa instytucja – urlop opiekuńczy. Przysługuje on pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka rodziny uważa się w tym wypadku syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Można łatwo zyskać 5 dni wolnych od pracy, bo pracodawca nie może odmówić

Urlopu tego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jest on udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku pracownik wskazuje imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby. Jak z tego wynika, wymagania, które należy spełnić, nie są wygórowane, a w praktyce, biorąc pod uwagę fakt, że pracodawca nie ma możliwości zweryfikowania okoliczności wskazanych przez pracownika we wniosku i musi w tym zakresie polegać jedynie na jego oświadczeniu, pracownik, który będzie chciał nadużyć przysługujących mu uprawnień, może łatwo zyskać 5 dni wolnych od pracy, informując pracodawcę o swojej nieobecności jedynie z jednodniowym wyprzedzeniem. Szczególnie że biorąc pod uwagę fakt, że przepisy Kodeksu pracy nie odnoszą się wprost do możliwości odmowy udzielenia urlopu opiekuńczego, przyjmuje się, że w sytuacji, gdy przepisy przewidują obowiązek zwolnienia pracownika od pracy i jednocześnie spełnił on wszystkie stawiane warunki związane z jego udzieleniem, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego.