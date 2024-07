Ponad 30 dni urlopu dla osób 55+. Na niezbędne wizyty u lekarzy. Czy to może zachęcić emerytów do dłuższej pracy?

Ponad 30 dni urlopu dla osób 55+. Dodatkowe 5 dni na niezbędne wizyty u lekarzy. Taki pomysł trafił do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Czy ma szansę na realizację i czy mógłby zachęcić emerytów do pracy?

Skrócenie tygodnia pracy wciąż nie jest pewne, a co z urlopami?

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wciąż zaskakuje propozycjami nowych rozwiązań prawnych. Niektóre z nich udaje się wprowadzić szybko, nad innymi prace trwają już od jakiego czasu, a końca nie widać. Wciąż toczą się dyskusje o skróceniu tygodnia pracy oraz o zrównaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, bez względu na staż pracy. Ministerstwo poinformowało również, że pracuje nad wypracowaniem rozwiązania, które miałoby zapobiegać opóźnieniom w wypłatach wynagrodzeń, a także nad zmianami w zakresie dni wolnych „na dziecko”. Żadna z tych zmian nie jest jednak jak na razie pewna.

Tymczasem okazuje się, że do Ministerstwa trafiają też inne interesujące propozycje zmian. Jeden z pomysłów przedstawionych resortowi kierowanemu przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk dotyczy dodatkowego urlopu dla osób 55+ na wizyty u lekarzy. Jak słusznie zauważyła autorka pomysłu, która przygotowała w tej sprawie petycję, w pewnym wieku urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikom traci swój wypoczynkowy charakter, a w większości przypadków jest przeznaczany na odbycie niezbędnych wizyt u lekarzy. Aby zapewnić pracownikom w wieku 55 plus taką samą możliwość wypoczynku, jak ich młodszym kolegom, zasadne byłoby więc wydłużenie przysługującego im urlopu np. o dodatkowe 5 dni. Takie rozwiązanie miałoby również zachęcić osoby w wieku emerytalnym do dłuższego utrzymywania statusu pracownika.

MRPiPS prowadzi analizę efektywności wykorzystywania czasu pracy

Niestety, jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez MRPiPS, nie weźmie ono w swoich dalszych pracach pod uwagę zaproponowanych rozwiązań. Jak wskazano, Ministerstwo prowadzi analizę efektywności wykorzystywania czasu pracy pracownika. Obecnie analizowana jest kwestia, jaki system czasu pracy jest najkorzystniejszy oraz optymalny dla pracodawcy i pracownika. Poddawane analizie jest także to, czy skrócenie czasu pracy, a tym samym wydłużenie okresów nieprzerwanego odpoczynku pracownika, wpłynęłoby na efektywność świadczonej przez niego pracy. Na podstawie wyników tych badań będą przygotowane optymalne rozwiązania. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będą one zmierzały w kierunku przyznania dodatkowych uprawnień urlopowych pracownikom w wieku 55+.