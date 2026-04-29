Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem

29 kwietnia 2026, 11:29
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy, jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego będzie z dużym ułatwieniem. Chodzi o dostępność automatów paczkowych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie wprowadzające strefy łatwego dostępu i obniżone panele. Zmiany obejmują także aplikację mobilną, która dzięki integracji z VoiceOver i TalkBack stała się przystępna dla osób niewidomych i słabowidzących. To odpowiedź na demograficzne trendy – w Polsce żyje ponad 4 mln osób z niepełnosprawnościami.

Paczkomaty bez barier. Ponad 70 proc. jednej ze znanych sieci przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy, jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego będzie z dużym ułatwieniem. Chodzi o dostępność automatów paczkowych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie wprowadzające strefy łatwego dostępu i obniżone panele. Zmiany obejmują także aplikację mobilną, która dzięki integracji z VoiceOver i TalkBack stała się przystępna dla osób niewidomych i słabowidzących. To odpowiedź na demograficzne trendy – w Polsce żyje ponad 4 mln osób z niepełnosprawnościami.

DPD Polska przechodzi szeroko zakrojoną zmianę, by jej automaty paczkowe były dostępne dla każdego. W efekcie przeprowadzonych prac ponad 70 proc. sieci DPD Pickup zostało przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz z dysfunkcjami narządu wzroku. Inicjatywa obejmuje nie tylko fizyczne modyfikacje maszyn, ale także cyfrowe ulepszenia aplikacji mobilnej.

Pionierskie badanie z udziałem nauki i środowiska osób z niepełnosprawnościami

W 2025 roku DPD Polska zrealizowała pierwszy w kraju kompleksowy audyt dostępności maszyn paczkowych. Projekt badawczy powstał we współpracy z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych. Zespół pod kierunkiem naukowców, przeprowadził cztery szczegółowe badania. Wzięli w nich udział m.in. użytkownicy poruszający się na wózkach inwalidzkich, osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Aby zrozumieć trudności seniorów, badacze wykorzystali kombinezon symulujący dolegliwości wieku podeszłego.

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem. Fizyczne zmiany: niższe panele, oznaczenia dotykowe i wydzielone strefy

Na podstawie rekomendacji naukowców DPD wprowadziło szereg fizycznych modyfikacji. We wszystkich automatach paczkowych obniżono panele pin-pad, co umożliwia wygodne wpisywanie kodu odbioru osobom na wózkach oraz tym, którzy mają ograniczoną sprawność rąk. Do tego dołożono wypukłe oznaczenia dotykowe ułatwiające zlokalizowanie panelu.

Nie pominięto także kwestii wysokości skrytek. W urządzeniach wydzielono tzw. Strefę Łatwego Dostępu, obejmującą skrytki zlokalizowane na poziomie od 80 do 130 centymetrów. To rozwiązanie docenią zarówno osoby poruszające się na wózkach, jak i seniorzy oraz osoby z ograniczoną zdolnością sięgania.

Zwrócono też uwagę na lokalizację samych maszyn. Automaty objęte programem stoją na równych, utwardzonych nawierzchniach, z zachowaniem co najmniej 1,5 na 1,5 metra wolnej przestrzeni przed urządzeniem. Dodatkowo usunięto ewentualne przeszkody pionowe, takie jak słupki czy znaki drogowe.

Aplikacja DPD Mobile teraz „mówi” do użytkownika

Równolegle do zmian w terenie firma zaktualizowała aplikację DPD Mobile. Została ona w pełni zintegrowana z systemami VoiceOver (iOS) oraz TalkBack (Android), co znacząco usprawnia obsługę osobom niewidomym i słabowidzącym. Efekty wdrożenia potwierdzają uczestnicy badań: aż 87 proc. z nich oceniło dostępność aplikacji jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”, natomiast 80 proc. uznało nawigację w niej za intuicyjną i logiczną.

Dostępność jako odpowiedź na demograficzne wyzwania

Działania DPD nie wynikają wyłącznie z troski o społeczną odpowiedzialność biznesu, lecz przede wszystkim z realnych trendów demograficznych i konsumenckich. Jak wskazuje raport „E-commerce w Polsce”, udział kupujących online w wieku 50 plus wzrósł z 12 proc. w 2015 roku do 35 proc. w 2024 roku. To prawie trzykrotny wzrost w ciągu dekady.

Tymczasem w Polsce żyje ponad 4 mln osób z niepełnosprawnościami, a z danych GUS wynika, że osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią już ponad 26 proc. społeczeństwa, co daje grupę liczącą niemal 10 mln ludzi.

– To wyraźny sygnał: dostępność automatów paczkowych to nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby rosnącej grupy klientów. Naszym celem jest dostosowanie jak największej liczby punktów w naszej sieci do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami – podkreśla Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD w Polsce.

Podsumowując, DPD Polska nie planuje zatrzymywać się na obecnym etapie. Firma zapowiada dalsze wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność w kolejnych lokalizacjach sieci DPD Pickup, stawiając na inkluzję jako stały element swojej strategii usługowej.

Źródło: niepełnosprawni.pl

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
29 kwi 2026

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy, jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego będzie z dużym ułatwieniem. Chodzi o dostępność automatów paczkowych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie wprowadzające strefy łatwego dostępu i obniżone panele. Zmiany obejmują także aplikację mobilną, która dzięki integracji z VoiceOver i TalkBack stała się przystępna dla osób niewidomych i słabowidzących. To odpowiedź na demograficzne trendy – w Polsce żyje ponad 4 mln osób z niepełnosprawnościami.
