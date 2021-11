Nowy dodatek energetyczny – na jakich zasadach?

Nowy dodatek energetyczny ma być odpowiedzią na kryzys energetyczny. Na jakich zasadach będzie przyznawane wsparcie?

Nowe dodatki energetyczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ustawą, która ma chronić najuboższych odbiorców energii. Kwestie związane z projektem były przedmiotem interpelacji poselskiej nr 27545. Zapytano w niej o etap prac nad projektem ustawy, katalog osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia, zasady i kwotę pomocy.

Odpowiedzi 2 listopada 2021 r. udzielił Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Poinformował on, iż „projekt nowelizujący ustawę – Prawo energetyczne, wprowadzający wsparcie dla osób wrażliwych energetycznie, uzyskał wpis do Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów, otrzymując numer projektu UC106, natomiast w dniu 21 października br. do Sekretarza Rady Ministrów został skierowany wniosek o zastosowanie trybu odrębnego procedowania ww. projektu ustawy, a także wystosowano do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów wniosek o skierowanie projektu bezpośrednio do rozparzenia przez Komitet. Należy zaznaczyć, że potrzebne jest szybkie procedowanie projektu oraz wejście w życie projektowanych rozwiązań. Pozwoli to jak najszybciej objąć najwrażliwszych odbiorców energii elektrycznej mechanizmami wsparcia, które pomogą im w czasie dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej”.

Nowy dodatek energetyczny w 2022 r.?

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, projekt ustawy przewiduje, iż nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na nowe dodatki energetyczne w 2022 r. przewidziane zostało blisko 1,5 mld zł.

Nowy dodatek energetyczny – dla kogo?

Dodatek energetyczny zostanie podwyższony i skierowany do większej grupy odbiorców. „W nowej odsłonie regulacji dodatek energetyczny ma przysługiwać odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli odbiorcy końcowemu energii elektrycznej, który ma dochody nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym bądź 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak podkreśla Dziadzio modyfikacja uprawnionych grup gospodarstw domowych oraz dodanie dodatkowej grupy, składającej się z 6 i więcej osób w gospodarstwie domowym ma na celu m.in. objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych. Podniesienie limitów zużycia energii elektrycznej ma zaś wpłynąć na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego, a zaproponowane limity spowodować ich urealnienie względem rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe.

Nowy dodatek energetyczny – ile wyniesie?

Ważne! Stawki dodatków energetycznych mają wynosić od ok. 27 do 73 zł za miesiąc. Kwota będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Jak przekonuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowe regulacje pozwolą poryć nawet 50% wysokości rachunku za energię elektryczną.

Wsparcie niefinansowe

Projekt nowej ustawy zakłada również wprowadzenie mechanizmów wsparcia niefinansowego takich jak m.in. zakaz wstrzymania w tzw. miesiącach zimowych dostaw odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, gdy posiada on zaległości w płatnościach.

W ustawie mają również zostać wprowadzone przepisy dotyczące definicji ubóstwa energetycznego.

Dodatek energetyczny – komu przysługuje?

Obecnie dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Jest to osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wsparcie przyznawane jest na wniosek.

Aktualne kwoty dodatku energetycznego określa obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł za miesiąc. W przypadku gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób miesięczna wysokość świadczenia to 16,79 zł. Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób dodatek energetyczny wynosi 20,15 zł na miesiąc.

