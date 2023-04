Produkty przeciwko kleszczom i komarom. GIS przypomina o bezpieczeństwie

Sezon wiosenno-letni sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, spacerom czy grillowaniu. Jest to też okres wzmożonej aktywności kleszczy i komarów. Na rynku jest wiele produktów przeznaczonych do odstraszania owadów. Środki te dostępne są w różnych postaciach. Są to np. repelenty do stosowania bezpośrednio na ubranie lub skórę (w postaci spreju, płynu, mleczka, kremu, żelu lub chusteczek) oraz elektrofumigatory (urządzenia przeznaczone do pomieszczeń, które umieszcza się w gniazdku elektrycznym).

Używanie repelentów

Repelenty to środki biobójcze. Substancje w nich zawarte mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Kupując repelenty, trzeba zwracać uwagę, czy produkt posiada pozwolenie na obrót. W całej Unii Europejskiej wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko te produkty biobójcze, na które uzyskano odpowiednie pozwolenie. Uzyskanie takiego pozwolenia świadczy o przebadaniu produktu biobójczego pod względem skuteczności, a co najważniejsze – pod względem bezpiecznego stosowania.

Informację o pozwoleniu można znaleźć na etykiecie produktu, ale także w urzędowym wykazie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (https://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze). Repelenty, które nie posiadają pozwolenia, mogą nie wykazywać sugerowanego działania, mogą też stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia.

Ważne Instrukcje stosowania, środki ostrożności, czas skutecznego działania i data ważności powinny być zamieszczone na opakowaniu produktu.

Odstraszając kleszcze, komary czy inne gryzące owady, zawsze pamiętaj o swoim bezpieczeństwie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych