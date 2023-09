rozwiń >

Rozpoczynamy sezon na grzybobranie. Pod brzozami czy dębami lubią ukrywać się podgrzybki, koźlarze i borowiki. Za to w sosnowym lesie z pewnością znajdziemy maślaki. Kurki nie są zbyt wymagające i mogą rosnąć dosłownie wszędzie. Grzybobranie od wieków było w naszym kraju traktowanie niemal jako sacrum. Otoczone kultem, stało się natchnieniem dla artystów. Nasz wieszcz narodowy opisywał ten sposób spędzania czasu na kartach „Pana Tadeusza”. Co ciekawe, w Polsce zbieranie grzybów jest darmowe, co nie jest takie oczywiste w innych krajach. Przedstawimy Wam kilka wskazówek i porad jak właściwie przygotować się do zbierania grzybów.