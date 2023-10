13 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci

O tym ogólnoświatowym wydarzeniu przypomina Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Tegoroczny dzień odbywa się pod hasłem „Do recyklingu oddaj wszystko, co na baterie albo z wtyczką”. Ma to przypominać o odpadach, które nie są powszechnie kojarzone jako elektroodpady przez co nie są przekazywane do recyklingu.

Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci

Jak zgłosić nielegalne składowisko elektroodpadów? Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci został zainicjowany przez WEEE Forum - Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Odpowiedzialności Producentów Odpadów Elektronicznych. Przy okazji tego wydarzenia GIOŚ podaje statystyki z kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku. Jak podano w komunikacie, w 2022 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili 139 kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 71 przypadkach stwierdzili naruszenia przepisów ochrony środowiska, z czego w 8 przypadkach mogło nastąpić lub nastąpiło zanieczyszczenie środowiska. Ponadto kontrola wykazała, że 7 zakładów prowadziło działalność bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów zużytego sprzętu, a w 1 przypadku prowadzono demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania. Na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegały przepisów nałożono m.in. 11 mandatów oraz wydano 11 decyzji nakładających kary pieniężne. "Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje przestrzeganie przepisów ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wymierza kary pieniężne za łamanie tego prawa. Co najmniej raz do roku, każdy WIOŚ przeprowadza kontrolę zakładów przetwarzania zużytego sprzętu w swoim województwie" - czytamy w komunikacie Podczas kontroli inspektorzy WIOŚ sprawdzają m.in. to czy dane przedsiębiorstwo rzetelnie prowadzi ewidencję odpadów i magazynuje je zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Jak zgłosić nielegalne składowisko elektroodpadów? Interaktywny formularz Zgłoś interwencję znajduje się na stronie internetowej GIOŚ. W ten sposób można zgłosić przypadki możliwego naruszenia porzucenia czy też lokalizację nielegalnego składowiska odpadów np. elektrośmieci. Zgłoszenia w tej sprawie można również dokonać poprzez aplikację mObywatel. Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Zobacz również: Opłaty za korzystanie ze środowiska. Jakie stawki na 2024 rok?

Segregacja śmieci

Czy wiesz, jak segregować odpady? QUIZ wiedzy