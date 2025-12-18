REKLAMA

Kawa drożeje a w sklepach pojawiają się podróbki z paloną soją. Jak rozpoznać prawdziwą kawę po zapachu, wyglądzie i konsystencji

Kawa drożeje a w sklepach pojawiają się podróbki z paloną soją. Jak rozpoznać prawdziwą kawę po zapachu, wyglądzie i konsystencji

18 grudnia 2025, 12:06
kawa
Kawa drożeje a w sklepach pojawiają się podróbki z paloną soją. Jak rozpoznać prawdziwą kawę po zapachu, wyglądzie i konsystencji
Shutterstock

W ostatnich latach ceny kawy rosną, zarówno w sklepach, jak i w kawiarniach. Na sklepowych półkach można natrafić na podróbki kawy znanych marek, w których prawdziwy produkt jest zastępowany m.in. znacznie tańszą soją. Jej wygląd i zapach mogą zmylić konsumentów. Ekspertka wyjaśnia, w jaki sposób prawdziwa kawa zdradza swoją jakość aromatem, kolorem, kształtem ziaren i konsystencją po zmieleniu.

Podróbki kaw znanych marek w sklepach stacjonarnych i internetowych

Media obiegła niedawno informacja o rosnącej liczbie podróbek kawy sprzedawanych pod nazwami znanych marek w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Zamiast prawdziwych ziaren oszuści używają m.in. znacznie tańszej soi, która, po odpowiedniej obróbce, wyglądem i zapachem bardzo przypomina prawdziwy produkt. Jednak kawa ma wiele cech, które zdradzają jej jakość zarówno w postaci ziaren, jak i po zmieleniu – można nauczyć się je rozpoznawać.

Kluczowe kryteria autentyczności kawy – zapach, wygląd, konsystencja

Ziarna kawy mają charakterystyczny, łatwy do rozpoznania aromat. Zapach świeżych, niepalonych ziaren często przypomina siano, trawę lub ziemię. Soja nie ma tych cech – jej zapach jest ziemisty i słaby. Również wygląd ziaren jest różny. Ziarna kawy są stosunkowo duże, z głębszymi rowkami, które mogą być proste lub zakrzywione, w zależności od odmiany. Ziarna soi są znacznie mniejsze i lżejsze, a ich rowek jest prosty.

Sprawdzenie jakości mielonej kawy jest trudniejsze, ale węch nadal może pomóc. Po otwarciu opakowania świeżo mielonej kawy od razu poczujesz silny, przyjemny zapach, często określany jako ciepły i lekko słodki. Jeśli aromat jest słaby lub mdły, może to oznaczać, że kawa jest stara, zawiera inne substancje lub opakowanie nie było prawidłowo zamknięte. Na rynku dostępna jest kawa mielona z dodatkiem substancji aromatyzujących, ale nawet wtedy naturalny zapach powinien pozostać wyczuwalny.

Kolejnym ważnym elementem oceny kawy jest jej kolor. Nawet lekko palone ziarna mają intensywną, brązową barwę, więc po zmieleniu kawa nadal będzie dość ciemna. Nietypowo jasna barwa może więc sygnalizować obecność wypełniaczy. Warto również zwracać uwagę na konsystencję. Mielona soja jest bardzo sypka, przypomina mąkę, a po zalaniu gorącą wodą szybko ją wchłania i natychmiast opada na dno naczynia. Wysokiej jakości kawa jest nieco bardziej lepka i nie tak sypka, a po zalaniu wodą opada powoli.

Jako producent i sprzedawca kawy przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych produktów. Chcemy, by każdy jej miłośnik rozumiał, jaką kawę pije, skąd pochodzi, jaki jest jej profil i jakość. Dlatego utrzymujemy bliskie relacje z palarniami i plantacjami, z których pochodzą nasze produkty.

Kawa w kawiarniach w trzy lata zdrożała o ⅕

Zjawisko fałszowania kawy jest powiązane z obserwowanym od miesięcy wzrostem jej cen – zarówno w sklepach, jak i w lokalach. Jak wynika z najnowszej analizy przeprowadzonej przez Przyjaciół Kawy, ceny kawy w polskich kawiarniach w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły o ok. ⅕ – espresso zdrożało średnio o 18,5 proc., cappuccino o 20,5 proc., a latte – o 22 proc. Średni miesięczny koszt codziennej filiżanki espresso „na mieście” waha się od 189 zł w Kutnie, gdzie kawa w Polsce jest najtańsza, do 376 zł w Zakopanem, gdzie jest najdroższa.

Sandra Globienė, Product Group Manager sieci sklepów Przyjaciele Kawy, oferującej ponad 2,5 tysiąca produktów ze świata kawy, obecnej na 11 rynkach europejskich.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
