Prezenty stanowią nawet do 40 proc. świątecznych wydatków większości Polaków [BADANIE]

Prezenty stanowią nawet do 40 proc. świątecznych wydatków większości Polaków [BADANIE]

22 grudnia 2025, 09:31
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prezenty stanowią nawet do 40 proc. świątecznych wydatków większości Polaków [BADANIE]
Polacy wskazują, jaką część ich bożonarodzeniowego budżetu stanowią wydatki na prezenty. Spośród 10 wariantów odpowiedzi najczęściej wybierane są przedziały 20-30% oraz 30-40% – odpowiednio 18,5% i 18,2%. Na trzecim miejscu jest zakres 40-50%, podawany przez 12,9% rodaków. Na czwartej pozycji widać 10-20% – 11,3% wskazań. Z kolei 10,2% ankietowanych jest niezdecydowanych. 8,4% respondentów deklaruje 50-60%. Natomiast 6,6% badanych nie kupuje żadnych prezentów.

Prezenty stanowią nawet do 40 proc. świątecznych wydatków większości Polaków

Polacy wskazują, jaką część ich bożonarodzeniowego budżetu stanowią wydatki na prezenty. Spośród 10 wariantów odpowiedzi najczęściej wybierane są przedziały 20-30% oraz 30-40% – odpowiednio 18,5% i 18,2%. Na trzecim miejscu jest zakres 40-50%, podawany przez 12,9% rodaków. Na czwartej pozycji widać 10-20% – 11,3% wskazań. Z kolei 10,2% ankietowanych jest niezdecydowanych. 8,4% respondentów deklaruje 50-60%. Natomiast 6,6% badanych nie kupuje żadnych prezentów. Najrzadziej widoczne są skrajne postawy. Najmniej osób przeznacza na upominki ponad 70% świątecznego budżetu – 3,2%. O 60-70% informuje 4,4% konsumentów, a mniej niż 10% podaje 6,3% rodaków.

Uczestnicy badania, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Shopfully Poland, wskazują, ile z ich planowanego budżetu na Boże Narodzenie stanowią koszty samych prezentów. Autorzy badania przygotowali 10 wariantów odpowiedzi, w tym 8 przedziałów (od mniej niż 10% do powyżej 70%). Najczęściej wybierane opcje to 20-30% oraz 30-40% – odpowiednio 18,5% i 18,2%. Jak stwierdza Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully Poland, pokazują one, że dla dużej części Polaków prezenty stanowią istotny, choć niedominujący element świątecznego budżetu.

– Konsumenci starają się zachować równowagę między kosztami upominków a pozostałymi wydatkami związanymi ze świętami, takimi jak żywność i napoje. Wyniki badania nie są zaskoczeniem. Od lat widać, że Polacy traktują prezenty jako istotny, ale nie najważniejszy składnik świątecznych finansów. Dominacja odpowiedzi mieszczących się w środkowych przedziałach procentowych świadczy o stabilnym, racjonalnym podejściu do kupowania upominków. Z danych wyłania się obraz konsumenta, który planuje wydatki i stara się nad nimi panować, zwłaszcza w warunkach rosnących kosztów życia – mówi Robert Biegaj.

Wielkość całkowitego budżetu świątecznego - to ma znaczenie

Zdaniem współautora badania, sam udział procentowy nie pozwala jednoznacznie ocenić, czy Polacy wydają na prezenty dużo w ujęciu nominalnym. Kluczowa pozostaje wielkość całkowitego budżetu świątecznego. Dopiero ona determinuje realną wysokość kwot przeznaczonych na upominki. Można natomiast stwierdzić, że prezenty są ważnym elementem świątecznych przygotowań, skoro dla wielu osób stanowią od około jednej czwartej do jednej trzeciej wszystkich wydatków, lecz jednocześnie nie dominują nad pozostałymi kosztami.

– Polacy najczęściej podchodzą do kupowania prezentów w sposób uporządkowany i oparty na wcześniejszym planowaniu. Dominujący model polega na tym, że konsumenci najpierw określają ogólny budżet świąteczny, a dopiero później wydzielają z niego część przeznaczoną na prezenty. W efekcie upominki zazwyczaj mieszczącą się w przedziale około 20-35% całości wydatków. Takie podejście wynika ze wzrostu świadomości finansowej oraz z konieczności kontrolowania kosztów w okresie świątecznym, który z roku na rok staje się coraz bardziej obciążający dla domowego budżetu – uważa ekspert z Shopfully Poland.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

12,9% ankietowanych wskazuje przedział 40-50%. Z kolei 11,3% uczestników badania wybiera 10-20%, a 10,2% jest niezdecydowanych. Natomiast 8,4% respondentów podaje 50-60%. Według współautora badania, zestawienie tych wyników wskazuje na zróżnicowane podejście Polaków. Dla osób, które deklarują 40-60%, prezenty stanowią znaczącą część świątecznych wydatków. Choć nie jest to grupa dominująca, to jednak istotna. To świadczy o dużym znaczeniu upominków w bożonarodzeniowym budżecie.

– Jednocześnie zakres 10-20% pokazuje, że dla innej części rodaków prezenty są jedynie umiarkowaną kategorią kosztów. Z kolei niezdecydowanie jednej dziesiątej badanych odzwierciedla fakt, że ta część Polaków planuje zakupy świąteczne etapami. Najpierw poszukuje prezentów i okazji zakupowych, a dopiero później podejmuje ostateczne decyzje finansowe – uzupełnia Robert Biegaj.

Według badania 6,6% respondentów deklaruje, że nie kupuje żadnych prezentów na święta

Natomiast 6,6% respondentów deklaruje, że nie kupuje żadnych prezentów. Autorzy badania zauważają, że jest to grupa stosunkowo niewielka, co wynika z faktu, że obdarowywanie bliskich jest w Polsce silnie zakorzenioną tradycją świąteczną. – Rezygnacja z kupowania prezentów może mieć różne motywacje. Niektórzy mogą ograniczać wydatki ze względu na trudną sytuację finansową lub rosnące koszty życia. Inni mogą kierować się np. minimalistycznym podejściem do konsumpcji czy ideą spędzania świąt w inny sposób niż poprzez wymianę upominków – analizuje ekspert.

Ważne

Najmniej badanych wskazuje przedział powyżej 70% – 3,2%. Z kolei 4,4% ankietowanych wybiera 60-70%, a 6,3% uczestników sondażu podaje mniej niż 10%. Według opinii autorów badania, takie wyniki pokazują, że skrajne postawy są stosunkowo rzadkie. Pokazują różne strategie planowania świątecznych kosztów. Przy tym wysokie udziały w budżecie niekoniecznie oznaczają, że konsumenci wydają bardzo dużo na same upominki. Często wynika to z faktu, że całość budżetu świątecznego jest niewielka, a prezenty stanowią jego główną pozycję.

– W takich przypadkach konsument może ograniczać wydatki na żywność, wyjazdy czy dekoracje, koncentrując środki na obdarowywaniu bliskich, np. będąc ich świątecznym gościem. Z kolei najniższy przedział wskazuje na sytuacje odwrotne. Konsumenci przeznaczają większą część budżetu na inne aspekty świąt, takie jak żywność, spotkania rodzinne czy dekoracje – podsumowuje Robert Biegaj.

Opis metody analitycznej/badawczej: Raport pt. „Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025” został przygotowany ma kanwie specjalnego badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Shopfully Poland na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat.

