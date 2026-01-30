REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Seniorzy: jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje?

Seniorzy: jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje?

30 stycznia 2026, 07:51
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Seniorzy: jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje?
Osoby posiadające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy mogą złożyć wniosek ERPO. Takie działanie może skutkować podwyżką świadczenia. Co ważne jest nowy wzór wniosku od stycznia 2026 r. Nowy rok, nowa emerytura czy renta - czemu nie?

Seniorzy: jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego:

  • przyznanego przez ZUS,
  • przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
Ogólne zasady przeliczania świadczeń (wniosek ERPO)

Osoby posiadające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy mogą złożyć wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia (wniosek ERPO). Takie działanie może skutkować podwyżką świadczenia.

Kiedy przeliczenie jest możliwe?

Możemy przeliczyć emeryturę lub rentę, jeśli:

  • W momencie pierwotnego przyznawania świadczenia brakowało niektórych dokumentów, które obecnie można dostarczyć
  • Można udokumentować zarobki za lata sprzed uzyskania świadczenia lub za lata po jego objęciu
  • Po uzyskaniu emerytury lub renty byłeś aktywny zawodowo lub opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.
Ważne

Przeliczenie świadczenia następuje wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Emeryturę lub rentę ZUS przeliczymy od miesiąca, w którym złożymy dokumenty. Jeśli nowa kwota przysługująca po przeliczeniu będzie niższa niż obecna, nadal będziemy wypłacać świadczenie w dotychczasowej wysokości, aby nie uderzyć w finanse emeryta - podkreśla ZUS.

Jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje? Emerytury i renty ustalone według starych zasad

Dla świadczeń ustalonych po przepisach z 1998 r. obowiązuje specjalne rozróżnienie, w zależności od tego, czy okresy doliczane były przed, czy po uzyskaniu świadczenia.

Jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje? Zmiany przepisów (od 1 stycznia 2022 r.)

Opracowano nowe zasady, które wykluczają doliczanie okresów nieskładkowych. Można doliczyć wyłącznie inne niewykorzystane wcześniej okresy składkowe (uwzględnione lub niezaliczone do stażu pracy przy pierwszym przyznaniu).

Seniorze: nie czekaj złóż wniosek ERPO a Twoja emerytura może wzrosnąć. Nowy wzór od 13 stycznia 2026. Przypadek braku dokumentów sprzed 2009 r.

Jeśli świadczenie przyznano przed 2009 r., a nie udało się udokumentować zarobków, przeliczenie nastąpi automatycznie, przyjmując kwoty minimalnego wynagrodzenia (proporcjonalnie do czasu pracy i etatu). W przypadku świadczeń przyznanych po 31 grudnia 2008 r., ta automatyczna zasada została już zastosowana przy pierwszym obliczeniu, bez konieczności składania osobnego wniosku.

Przypadek odnalezienia dokumentów zarobkowych (realne wynagrodzenie)

Jeśli znalazłeś oryginalne dokumenty potwierdzające faktyczne zarobki za lata sprzed przyznania świadczenia, można złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia. Pozwoli to na zwiększenie wysokości świadczenia w oparciu o faktyczne zarobki zamiast minimalnych.

Wniosek o doliczenie okresów składkowych przebytego przed objęciem emeryturą można złożyć w dowolnym momencie (np. po odnalezieniu dokumentów z archiwum). Wtedy do uwzględnionego już stażu dodaje się nieujawnione okresy składkowe.

Jeśli jako emeryt lub rencista wykonujesz pracę zarobkową i opłacasz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, możesz zwiększyć swoje świadczenie.

  • Doliczanie okresów po przyznaniu świadczenia: Wniosek o uwzględnienie okresów składkowych po objęciu emeryturą składa się raz w roku po każdym zakończonym kwartale. Dodać można okresy z ostatnich 20 lat (dowolnie) lub z 10 lat poprzedzających złożenie wniosku.
  • Uwzględnienie zarobków: Można wskazać zarobki, które wpłynęły na podstawę wymiaru świadczenia (głównie po przyznaniu emerytury). Jeśli nowa wysokość wskaźnika będzie wyższa, świadczenie zostanie podwyższone.

Emerytura przyznana według nowego systemu (od 1999 r.) ma inne zasady przeliczania

Składki naliczone po przyznaniu świadczenia: jeśli po objęciu emeryturą pracowałeś i opłacałeś składki z tego tytułu, można je wliczyć do wysokości świadczenia. Wlicza się składki z okresu od miesiąca wypłaty emerytury do miesiąca złożenia wniosku o przeliczenie. Te składki podlegają waloryzacji. Termin złożenia wniosku: można to zrobić raz w roku (jeśli pracujesz) lub od razu po zakończeniu zatrudnienia.

ZUS podpowiada, że ważny jest kapitał początkowy (EKP) - jeśli posiadasz dokumenty potwierdzające aktywność zawodową sprzed 1999 r., możesz w każdym momencie złożyć wniosek EKP o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Optymalizacja długości życia: można również złożyć wniosek o wybór najkorzystniejszej wartości prognozowanej dalszej długości życia (jeśli z tej opcji jeszcze nie korzystano).

Wniosek ERPO, opis: Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Aktualizacja formularza: 13 stycznia 2026 r. Aby wypełnić i wydrukować formularz na komputerze, skorzystaj z pliku „Wypełnij i wydrukuj”. Najpierw zapisz go na komputerze, a potem wypełnij w programie Adobe Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat. Przeglądarki internetowe (np. Chrome, Edge, Safari, Internet Explorer) nie zapewniają odpowiedniej walidacji i dostępności formularzy.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749)

Prawo
